Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная»

На днях в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная», в том числе самый интересный его этап, в рамках которого участницы представили свои страны через «национальные костюмы». В этом году наряды варьировались от содержательных и забавных, эффектных и сдержанных до... того, в чем вышла Мисс США.