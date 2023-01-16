Porky Pig
Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная»
Автор:
16 января 2023 21:21
На днях в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная», в том числе самый интересный его этап, в рамках которого участницы представили свои страны через «национальные костюмы». В этом году наряды варьировались от содержательных и забавных, эффектных и сдержанных до... того, в чем вышла Мисс США.
1. Мисс Албания, Дета Кокомани
2. Мисс Ангола, Свелия да Силва Антонио
3. Мисс Аргентина Барбара Кабрера
4. Мисс Армения, Кристина Аянян
Надпись на транспаранте: "Армения за право на жизнь"
5. Мисс Аруба, Киара Арендс
6. Мисс Австралия, Моник Райли
7. Мисс Бахрейн, Эвелин Халифа
8. Мисс Бельгия, Шайенн Ван Арле
9. Мисс Белиз, Эшли Лайтберн
10. Мисс Бутан, Таши Чоден
11. Мисс Боливия, Мария Камила Санабрия Перейра
12. Мисс Бразилия, Миа Мамеде
13. Мисс Виргинские острова, Лия Клэкстон
14. Мисс Болгария, Кристина Пламенова
15. Мисс Камбоджа, Манита Ханг
16. Мисс Камерун, Мукети Линетт Монализа Джелли
17. Мисс Канада, Амелия Ту
18. Мисс Каймановы острова, Хлоя Пауэри-Докси
19. Мисс Чили, София Депассье
20. Мисс Китай, Сычен Цзян
21. Мисс Колумбия, Мария Фернанда Аристисабаль
22. Мисс Коста-Рика, Мария Фернанда Родригес Авила
23. Мисс Хорватия, Ариана Подгайски
24. Мисс Кюрасао, Габриэла Дос Сантос
25. Мисс Чехия, Сара Микуленкова
26. Мисс Доминиканская Республика, Андреина Мартинес
27. Мисс Эквадор, Найели Гонсалес
28. Мисс Сальвадор, Александра Гуахардо Сада
29. Мисс Экваториальная Гвинея, Альба Изабель Обама Молико
30. Мисс Финляндия, Петра Хамалайнен
31. Мисс Франция, Флориан Баску
32. Мисс Германия, Сорайя Кольманн
33. Мисс Гана, Энграсиа Мофуман
34. Мисс Великобритания, Ноки Симбани
35. Мисс Греция, Корина Эммануилиду
36. Мисс Гватемала, Ивана Бэтчелор
37. Мисс Гаити, Миделин Фелизор
38. Мисс Гондурас, Ребека Родригес
39. Мисс Исландия, Храфнхильдур Харальдсдоттир
40. Мисс Индия, Дивита Рай
41. Мисс Индонезия, Лакшми Де Нифе Суардана
42. Мисс Италия, Вирджиния Стаблум
43. Мисс Ямайка, Тошами Кэлвин
44. Мисс Япония, Мэрибелен Сакамото
45. Мисс Корея, Ханна Ким
46. Мисс Косово, Роксана Ибрахими
47. Мисс Кыргызстан, Алтынай Ботоярова
48. Мисс Лаос, Пайенгкса Лор
49. Мисс Ливан, Ясмина Зайтун
50. Мисс Малайзия, Чем Вэй Йенг
51. Мисс Мальта, Максин Формоза
52. Мисс Маврикий, Александрин Белль Этуаль
53. Мисс Мексика, Ирма Кристина Миранда Валенсуэла
54. Мисс Мьянма, Зар Ли Моэ
55. Мисс Намибия, Кассия Шарпли
56. Мисс Непал, София Бхуджел
57. Мисс Нидерланды, Она Муди
58. Мисс Никарагуа, Норма Хьюмбес
59. Мисс Нигерия, Ханна Ирибхогбе
60. Мисс Норвегия, Ида Хауан
61. Мисс Панама, Солярис Барба
62. Мисс Парагвай, Лия Аймара Дуарте Эшмор
63. Мисс Перу, Алессия Ровеньо
64. Мисс Филиппины, Селеста Кортези
65. Мисс Польша, Александра Клепачка
66. Мисс Португалия, Тельма Мадейра
67. Мисс Пуэрто-Рико, Эшли Карино
68. Мисс Россия, Анна Линникова
69. Мисс Сент-Люсия, Шерис Пол
70. Мисс Сейшельские острова, Габриэлла Гонтье
71. Мисс Сингапур, Карисса Яп
72. Мисс Словакия, Каролина Михальчикова
73. Мисс ЮАР, Ндави Нокери
74. Мисс Испания, Алисия Фобель
75. Мисс Швейцария, Алия Гуинди
76. Мисс Таиланд, Анна Суангам-Ям
77. Мисс Багамы, Энджел Дж. Картрайт
78. Мисс Тринидад и Тобаго, Тиа Джейн Рэми
79. Мисс Турция, Алейна Сирин
80. Мисс Украина, Виктория Апанасенко
81. Мисс США, Р'бонни Габриэль
82. Мисс Венесуэла Аманда Дудамель
83. Мисс Вьетнам, Нойен Тхи Нгок Чау
Источник:
— переведено специально для
fishki.net
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