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Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Как выглядели национальные костюмы всех участниц конкурса «Мисс Вселенная»

Автор:
16 января 2023 21:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: конкурс красоты   костюмы   мисс вселенная   мисс вселенная 2023   мисс россия   новости   
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На днях в Новом Орлеане прошел 71-й конкурс красоты «Мисс Вселенная», в том числе самый интересный его этап, в рамках которого участницы представили свои страны через «национальные костюмы». В этом году наряды варьировались от содержательных и забавных, эффектных и сдержанных до... того, в чем вышла Мисс США.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: конкурс красоты   костюмы   мисс вселенная   мисс вселенная 2023   мисс россия   новости   
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14  комментариев
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9k
Бритва 2 часа назад
Франция и Великобритания проиграли естественный отбор.
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27k
Юрьевич Полчаса назад
Мне кажется, ей косы в руках не хватает...

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1k
Тордион Полчаса назад
Русская девочка - лучшая.
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−6
Prophosao Полчаса назад
промотал целую простыню и не увидел ни одной красавицы... обратил лишь на себя костюм куклы ВУДУ из Тринидада и Тобаго...
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24k
Егор 41 минуту назад
Много интересных, но лифчик с подсветкой у Греции - бомба.
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9k
Летучий Мыш 42 минуты назад
Красота, практически бразильский карнавал
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10k
Просто Царь 52 минуты назад
Miss - это значит не замужем или не было ни сантиметра в тело?
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63k
doker Час назад
Голландок много... Думал, что за страны? Загуглил... "А оно вон чё"... Королевство Нидерланды.
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3k
Старичок 2 часа назад
а немка ниче так, интригует)))))
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Porky Pig

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