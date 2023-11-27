"И сам не ам..." Тысячи тонн кофе и какао готовятся уничтожить в ЕС в рамках борьбы за климат

Климатические активисты в ЕС не только приклеивают себя к асфальту и портят картины. Во власти их тоже достаточно. В июне в Евросоюзе приняли закон, который запрещает продавать продукцию, произведенную в местах вырубки тропических лесов. Продукция, которая была произведена и отправлена на склады ЕС до декабря 2024 года, — может оказаться не соответствующей этому закону и будет уничтожена. Так своеобразно Евросоюз борется с изменением климата.
Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщает Financial Times. Речь идет о кофе, какао, пальмовом масле и каучуке, которые прибыли из зон вырубки.
Исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон отметила, что если товар поступит на рынок во время переходного периода, то его не уничтожат. Но если он задержится на складах и будет запланирован к поставке после завершения этого срока — его ликвидируют.
По данным биржи, летом на складах находилось 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. Financial Times пишет, что эта продукция не проходит таможенные процедуры сразу по прибытии в ЕС и может находиться на таможенных складах более 18 месяцев.
Газета отмечает, что, например, около 70% какао в мире производится в Кот-д'Ивуаре и Гане, где распространены вырубка лесов и детский труд. Крупнейшие производители кофе — Бразилия, Индонезия, Вьетнам и Колумбия.
По новым правилам, принятым в Евросоюзе, компании должны будут подтвердить, что их товары не произведены на территориях, где в период с 31 декабря 2020 года происходила вырубка лесов.
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Куплю билет, а сам пойду пешком.
А на сабжевый кофе все документы в наличии, и его происхождение доподлинно известно.
Или Вы хотите сказать, что санкционные товары не уничтожались?