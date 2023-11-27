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"И сам не ам..." Тысячи тонн кофе и какао готовятся уничтожить в ЕС в рамках борьбы за климат

"И сам не ам..." Тысячи тонн кофе и какао готовятся уничтожить в ЕС в рамках борьбы за климат

Автор:
27 ноября 2023 21:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЕС   Пальмовое масло   вырубка лесов   евросоюз   какао   климат   кофе   
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Климатические активисты в ЕС не только приклеивают себя к асфальту и портят картины. Во власти их тоже достаточно. В июне в Евросоюзе приняли закон, который запрещает продавать продукцию, произведенную в местах вырубки тропических лесов. Продукция, которая была произведена и отправлена на склады ЕС до декабря 2024 года, — может оказаться не соответствующей этому закону и будет уничтожена. Так своеобразно Евросоюз борется с изменением климата.

Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщает Financial Times. Речь идет о кофе, какао, пальмовом масле и каучуке, которые прибыли из зон вырубки.

Исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон отметила, что если товар поступит на рынок во время переходного периода, то его не уничтожат. Но если он задержится на складах и будет запланирован к поставке после завершения этого срока — его ликвидируют.

По данным биржи, летом на складах находилось 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. Financial Times пишет, что эта продукция не проходит таможенные процедуры сразу по прибытии в ЕС и может находиться на таможенных складах более 18 месяцев.
Газета отмечает, что, например, около 70% какао в мире производится в Кот-д'Ивуаре и Гане, где распространены вырубка лесов и детский труд. Крупнейшие производители кофе — Бразилия, Индонезия, Вьетнам и Колумбия.

По новым правилам, принятым в Евросоюзе, компании должны будут подтвердить, что их товары не произведены на территориях, где в период с 31 декабря 2020 года происходила вырубка лесов.


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Метки: ЕС   Пальмовое масло   вырубка лесов   евросоюз   какао   климат   кофе   
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12  комментариев
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14k
Иван Час назад
а могли бы нуждающимся отдать (с)
или "этодругое"?
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38k
russger 10 минут назад
Хм. А как его? Сожгут? В рамках борьбы за климат? Ну логично, чо -_-
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9k
Trenzel2003 11 минут назад
Еуропа шагает в средневековье семимильными шагами. Ну туда им и дорога! Идиоты!
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10k
Фомич 19 минут назад
Будет как с российским газом и нефтью... сделают круг и прибудут в ЕС с двойной ценой. Но формально все в пределах закона о санкциях
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1k
анатолий горленко 49 минут назад
На зло врагам.
Куплю билет, а сам пойду пешком.
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34k
Юр21 52 минуты назад
Эбанутым нет покоя...
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
ЕС уже бесит своей экошизой.
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66k
doker 2 часа назад
Ой, что-то подобное я уже видел...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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