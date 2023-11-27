"И сам не ам..." Тысячи тонн кофе и какао готовятся уничтожить в ЕС в рамках борьбы за климат

Хранящиеся на складах Евросоюза (ЕС) сотни тонн кофейных зерен и какао могут быть уничтожены согласно принятому в июне закону о запрете импорта товаров, которые были произведены в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщает Financial Times. Речь идет о кофе, какао, пальмовом масле и каучуке, которые прибыли из зон вырубки.

Исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон отметила, что если товар поступит на рынок во время переходного периода, то его не уничтожат. Но если он задержится на складах и будет запланирован к поставке после завершения этого срока — его ликвидируют.