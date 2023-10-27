Самые нестандартные часы мира

Но наручные часы сегодня больше аксессуар, ведь в телефоне есть не только они, но и масса других полезных приложений. Но иногда хочется просто остановиться и взглянуть на часы, к созданию которых авторы подошли настолько творчески, что время в созерцании этого простого чуда просто замирает.