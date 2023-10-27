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Самые нестандартные часы мира

Самые нестандартные часы мира

Автор:
27 октября 2023 12:29
Сообщество : Искусство
Метки: Время   вода   воплощение   идея   климат   необычно   объект   стрелка   цифра   часы   
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Контроль над временем – это очень важно. Особенно в наш век многозадачности и высоких скоростей.

Но наручные часы сегодня больше аксессуар, ведь в телефоне есть не только они, но и масса других полезных приложений. Но иногда хочется просто остановиться и взглянуть на часы, к созданию которых авторы подошли настолько творчески, что время в созерцании этого простого чуда просто замирает.

В 2005 году на вокзале города Канадзава в Японии появился необычный объект – часы-фонтан. В виде пикселей выступают тончайшие водяные струи, а помимо времени и даты часы демонстрируют ещё и названия станций.

В аэропорту Бен-Гурион в Израиле тоже есть часы. На первый взгляд, обычные. Но если приглядеться, то цифры состоят из автомобилей, которые каждую минуту меняют своё положение, чтобы отражать их смену. Такой оригинальный способ развлечь пассажиров.

Такие хронометры сейчас вышли из обихода, но активно применялись в первой половине прошлого века. Принцип прост и эффективен: стрелка зафиксирована в одном положении, а циферблат цилиндрической формы вращается по кругу.

На станции метро в городе Осака есть часы в виде водопада. На них, как и на любой поток воды, можно смотреть бесконечно долго. Капли падают с хирургической точностью, образуя цифры, которые летят вниз, исчезая за рамкой. Помимо информации о времени показывают узоры, дату и другие полезные сведения.

Эти часы наверняка у многих вызовут раздражение. Ведь полезная штуковина, заточенная на поддержание когнитивных функций и заставляющая производить простые арифметические расчёты, в результате может вызвать противоположный эффект. Одна неточность – и, здравствуй, опоздание.

А в Ла-Пасе на здании Национального конгресса власти Боливии решили установить часы, идущие в обратную сторону. Как призыв к гражданам не бояться проявлять творческое начало.

Нестандартная напоминалка установлена на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Задача климатических часов – показать, сколько ещё осталось до завершения эры человечества, если оно не одумается и не снизит вредные выбросы в атмосферу. На момент запуска разработки в 2020 году это время составляло чуть более 7 лет.

Неустанно трудиться – такую судьбу отвёл своему творению художник Мартен Бас. Живописец, запертый в часах в аэропорту Амстердама Схипхол, неустанно рисует и стирает. Снова и рисует и стирает время. Конечно, в реальности это ролик, но выглядит очень завораживающе.

А с какими нестандартными часами доводилось сталкиваться вам?

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Метки: Время   вода   воплощение   идея   климат   необычно   объект   стрелка   цифра   часы   
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9  комментариев
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1k
saturn 7 часов назад
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741
София 2 часа назад
У меня тоже такие есть.
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Вир Норин 6 часов назад
На тренажёре, пока считаешь минуты, уже забыл сколько часов :)
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Летучий Мыш 6 часов назад
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livaneth 7 часов назад
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1k
Baklanavr 7 часов назад
@На станции метро в городе Осака есть часы в виде водопада.@

Я думаю такой много уже где есть. В Брно в Чехии например. С подсветкой. Народ вечером собирается сидит медитирует.
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elllfa 8 часов назад
а он точно художник...?
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