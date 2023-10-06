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Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости

Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости

Автор:
06 октября 2023 12:20
Сообщество : Космос
Метки: Международный день кофе   астронавт   космос   кофе   мкс   чашка   
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В честь Международного дня кофе Саманта Кристофоретти, астронавт Европейского космического агентства, рассказала, как готовит утренний кофе на МКС. Используя специальную чашку для капиллярных напитков, Саманта без труда сделала бодрящий напиток на орбите в 420 км от ближайшей кофейни.

На кадрах итальянка аккуратно переливает кофе из герметичного пакета в чашку необычной формы. Это изобретение позволяет обитателям МКС наслаждаться простыми радостями земной жизни.


Видео было снято в прошлом году во время 170-дневного пребывания Саманты на орбите, в ходе которого она стала первой женщиной-командиром МКС.

Кристофоретти прибыла на станцию 27 апреля 2022 года и вернулась на Землю 14 октября.

Кофе остается в маленькой бутылочке под действием собственного поверхностного натяжения, поэтому астронавтам требуется особая чашка или же герметичный пакет с трубочкой, чтобы обеспечить выход жидкости.


В NASA разработали чашку с учетом капиллярности, то есть способности жидкости течь в узком пространстве без силы гравитации.

Подобные изобретения призваны не только сделать утро астронавтов более приятным, это еще и серьезная научная работа.

Как объясняет доктор Весилогал, наблюдение за работой космической чашки в условиях невесомости поможет ученым узнать о самых разных вещах - от "получения последней капли топлива для ракетного двигателя до доставки идеальной дозы лекарства пациенту".

В 2015 году Итальянское космическое агентство совместно с инженерной фирмой Argotec и кофейной компанией Lavazza разработали машину Isspresso - первую в мире кофеварку для приготовления эспрессо в условиях микрогравитации.

Машина весом 20 кг два года находилась на борту МКС и готовила чашку горячего эспрессо примерно за три минуты. К сожалению, готовый напиток наливался не в чашки, а в специальные пакеты, и насладиться ароматом не удавалось.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Международный день кофе   астронавт   космос   кофе   мкс   чашка   
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11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Космический бариста
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Lexx 21 минуту назад
Баба командир? Ну всё, пропала станция. Их в космос послали кофе пить? Какую она ещё очень "нужную" фигню изобретёт?
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1k
Tevet 22 минуты назад
Астронавт показала, как готовит кофе в условиях невесомости
___________________
что за неуважение к вагиноитальянке ??? астронавтка же
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