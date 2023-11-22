Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы

Кроме того, он обладает недюжинным визуальным остроумием, наполняя идею иронией и юмором. Обладая острой театральной чувствительностью, Льянес объединяет африканские мифы, сельские предания и личные образы с неприкрытой интенсивностью и чувственностью. Смелый эквилибрист тональных неоднозначностей и многочисленных иллюзий, Льянес – художник, для которого смелость и воображение являются синонимами.

Не имея возможности приобрести необходимые краски и художественные принадлежности на родной Кубе, Льянес освоил искусство использования кофе эспрессо в качестве основного и ароматного ингредиента для создания своих работ. Находка стала результатом случайности: парень просто пролил на один из своих рисунков дымящуюся чашку кофе, и ему понравился насыщенный коричневый оттенок. С этого момента кофе стал не просто напитком, которым можно насладиться с друзьями и семьёй, а ещё и культурной и социальной традицией на Кубе, превратившись в совершенно новый источник художественного вдохновения.

Но не только кофейными картинами интересно творчество Льянеса. Художник говорит, что стремится интерпретировать обычные ежедневные события в искусстве так, чтобы работы позволяли зрителю понять его мысли и чувства, сопоставить с собственными и, возможно, найти что-то общее.