Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы

Рейньер Льянес – современный кубинский художник. Родился в Пинар-дель-Рио 15 августа 1985 года. После окончания школы искусств переехал в Гавану, где учился у одного из лучших мастеров, работающих в технике реализма, Хуана Мигеля Суареса.
Этот живописец – одна из самых сложных и загадочных фигур своего поколения в кубинской традиции повествовательной символистской живописи. Но помимо повествования Льянес умеет синтезировать идею и образ, создавая символы в замысловатых декорациях, которые выглядят совершенно естественно. Об этом свидетельствуют его узнаваемые кофейные картины.
Кроме того, он обладает недюжинным визуальным остроумием, наполняя идею иронией и юмором. Обладая острой театральной чувствительностью, Льянес объединяет африканские мифы, сельские предания и личные образы с неприкрытой интенсивностью и чувственностью. Смелый эквилибрист тональных неоднозначностей и многочисленных иллюзий, Льянес – художник, для которого смелость и воображение являются синонимами.
Не имея возможности приобрести необходимые краски и художественные принадлежности на родной Кубе, Льянес освоил искусство использования кофе эспрессо в качестве основного и ароматного ингредиента для создания своих работ. Находка стала результатом случайности: парень просто пролил на один из своих рисунков дымящуюся чашку кофе, и ему понравился насыщенный коричневый оттенок. С этого момента кофе стал не просто напитком, которым можно насладиться с друзьями и семьёй, а ещё и культурной и социальной традицией на Кубе, превратившись в совершенно новый источник художественного вдохновения.
Но не только кофейными картинами интересно творчество Льянеса. Художник говорит, что стремится интерпретировать обычные ежедневные события в искусстве так, чтобы работы позволяли зрителю понять его мысли и чувства, сопоставить с собственными и, возможно, найти что-то общее.
Источник:
Источник:
- Лазурные миры Роберта Джулиана Ондердонка
- Посредственный мастер, ставший виртуозным мошенником
- Али Акбар Бейги: выдающийся мастер современного гиперреализма
- Завораживающая красота простого мира Эдварда Гордона
- Скотт Прайор – ловец солнечного света
Однозначно за пост – "+".