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Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы

Рейньер Льянес – загадочный кофейный символист с Кубы

Автор:
22 ноября 2023 13:12
Сообщество : Искусство
Метки: Рейньер Льянес   живопись   искусство   картина   кофе   куба   работа   реализм   символизм   стиль   
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Рейньер Льянес – современный кубинский художник. Родился в Пинар-дель-Рио 15 августа 1985 года. После окончания школы искусств переехал в Гавану, где учился у одного из лучших мастеров, работающих в технике реализма, Хуана Мигеля Суареса.

Этот живописец – одна из самых сложных и загадочных фигур своего поколения в кубинской традиции повествовательной символистской живописи. Но помимо повествования Льянес умеет синтезировать идею и образ, создавая символы в замысловатых декорациях, которые выглядят совершенно естественно. Об этом свидетельствуют его узнаваемые кофейные картины.

Кроме того, он обладает недюжинным визуальным остроумием, наполняя идею иронией и юмором. Обладая острой театральной чувствительностью, Льянес объединяет африканские мифы, сельские предания и личные образы с неприкрытой интенсивностью и чувственностью. Смелый эквилибрист тональных неоднозначностей и многочисленных иллюзий, Льянес – художник, для которого смелость и воображение являются синонимами.

Не имея возможности приобрести необходимые краски и художественные принадлежности на родной Кубе, Льянес освоил искусство использования кофе эспрессо в качестве основного и ароматного ингредиента для создания своих работ. Находка стала результатом случайности: парень просто пролил на один из своих рисунков дымящуюся чашку кофе, и ему понравился насыщенный коричневый оттенок. С этого момента кофе стал не просто напитком, которым можно насладиться с друзьями и семьёй, а ещё и культурной и социальной традицией на Кубе, превратившись в совершенно новый источник художественного вдохновения.

Но не только кофейными картинами интересно творчество Льянеса. Художник говорит, что стремится интерпретировать обычные ежедневные события в искусстве так, чтобы работы позволяли зрителю понять его мысли и чувства, сопоставить с собственными и, возможно, найти что-то общее.

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Метки: Рейньер Льянес   живопись   искусство   картина   кофе   куба   работа   реализм   символизм   стиль   
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1  комментарий
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Александр Маслов Полчаса назад
Ну, так... . Всякое НАСТОЯЩЕЕ творчество имеет место быть, если кому-то нравиться. По крайней мере – это реальный труд и ...честный заработок! ....В отличие от модных ныне "абычё"-блохеров, певцов и писателей ртом, типа самопроектных губошлёпных актрис&моделей, "невест" с прицелом на бумажник, "журналистов"-PRистов", TF-мошенников и прочей "шушеры", окучивающих малолетних и престарелых лохов, ленивых неудачников по жизни и извращенцев со своей особо правильной философией.

Однозначно за пост – "+".
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