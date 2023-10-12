Жизнь в тоннеле

Но, конечно же, большинство живущих - это маргиналы. Наркоманы, употребляющие все виды тяжёлых наркотиков. Каждый, кто живёт в этом подземном аду подвержен риску получить опасную болезнь от антисанитарии или крысиного укуса, скончаться от укуса ядовитого паука, или погибнуть во время очередного наводнения.

Да, тоннели Лас-Вегаса, невзирая на то, что расположен в пустыне и дожди тут бывают редко, очень быстро затапливаются.