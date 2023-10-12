Жизнь в тоннеле

Практически в каждой стране и в каждом городе, вне зависимости от уровня жизни этого населённого пункта, существуют бездомные люди. Прискорбный факт, но решить эту проблему не получается по разным причинам: недостаточно финансирования, равнодушие властей, возможно нежелание самих бездомных обрести крышу над головой.
У сияющего Лас-Вегаса, полного красиво одетых мужчин и женщин, просаживающих сотни тысяч долларов в местных казино, есть и обратна сторона этого блеска - тоннели. Здесь невозможно встретить хорошо одетых, здоровых и радостных людей. В нос ударяет резкий запах, вокруг царит нищета и ощущение безысходности.
Бездомные, живущие в постоянно затапливаемых тоннелях, исчисляются сотнями. Люди живут бок о бок с крысами, разделяя с ними еду из помоек, стоящих позади казино и торговых центров.
7,5 метров вниз и вот она - изнанка города грехов. Их называют "люди-кроты" и не все из них безработные - некоторые работают целыми днями и просто не могут позволить себе снимать жильё в Вегасе. Цены на аренду взлетели после 2012 года, поэтому у них просто нет другого выхода - зарплаты просто не хватает на то, чтобы арендовать жилье, а ведь надо что-то есть, чем-то мыться и во что-то одеваться. Не говоря уж о каком-то накоплении.
Но, конечно же, большинство живущих - это маргиналы. Наркоманы, употребляющие все виды тяжёлых наркотиков. Каждый, кто живёт в этом подземном аду подвержен риску получить опасную болезнь от антисанитарии или крысиного укуса, скончаться от укуса ядовитого паука, или погибнуть во время очередного наводнения.
Да, тоннели Лас-Вегаса, невзирая на то, что расположен в пустыне и дожди тут бывают редко, очень быстро затапливаются.
Несмотря на то, что власти напрямую запрещают кормить бездомных, в тележках, украденных из супермаркета, можно увидеть и консервы, и сэндвичи, и сосиски, да практически всё что угодно - жители тоннелей достают еду из городских помоек. Некоторые даже завели себе мини-холодильники, чтобы спасти продукты от полчищ крыс, вылезающих ночью на промысел. Да и вообще, жители тоннелей абсолютно смирились с тем, что теперь это их дом и даже пытаются наладить что-то вроде уютного быта.
Богатые посетители Лас-Вегаса - это прекрасный шанс для воришек обогатиться на очередную дозу. Они пробираются в казино, могут вытащить деньги из автоматов, если упившийся посетитель уснул во время игры, или подбирают обороненные жетоны.
Среди жителей тоннелей есть и игроманы, просаживающие в казино свои пособия социальной помощи, вместо того, чтобы начать новую жизнь. Ну или хотя бы попытаться.
Проблема бездомных в тоннелях далеко не нова, они живут там помногу лет. Община уже превратилась в свою собственную вселенную, с неким негласным сводом законов, правил и традиций. Там существует некий бартерный обмен, когда житель может обменять еду на одежду и наоборот. И даже есть какое-то подобие "магазина", только бесплатного, куда одни бездомные отдают ненужные вещи для тех, кто в них нуждается.
Полиция всё чаще начинает спускаться в тоннели, чтобы прогнать оттуда бездомных, однако, после "волны" правоохранителей, жители снова возвращаются к своим местам, потому что им просто некуда больше идти. У них нет нормальной воды, нормальной еды, крайне ограничен доступ к медицинскому обслуживанию, толком нет электричества. Регулярно туда забредают заезжие преступники, в жажде поживиться вещами или же надругаться над женщинами.
Почему власти никак не могут кардинально решить этот вопрос? Скорее всего дело в том, что для всех этих сотен человек им нужно будет предложить альтернативу: социальное жилье, какие-то выплаты, чтобы помочь им встать на ноги, лечение от зависимостей. Полицейские рейды выглядят больше чем-то дежурным, нежели реальной попыткой выгнать бездомных из тоннелей - никому не нужно, чтобы улицы блестящего огнями и роскошью Лас-Вегаса хлынула толпа плохо одетых и никому не нужных бродяг.
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