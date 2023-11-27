FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1297 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента

Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента

Автор:
27 ноября 2023 07:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: кишечник   муха   насекомые   находка   пациент   толстая кишка   
1553
4

В США пожилой мужчина пришел на плановое обследование. Во время колоноскопии медики были крайне удивлены: в толстой кишке находилась живая муха

Пришедший на колоноскопию американец удивил врачей необычной находкой в кишечнике во время процедуры. Об этом сообщает Metro.

63-летний мужчина из штата Миссури, США, пришел в больницу для профилактической колоноскопии. Медики начали обследование, которое шло стандартно до тех пор, пока они не добрались до поперечной ободочной кишки, где нашли аномалию. В объектив камеры попала живая жужжащая муха. Врачи называют ее появление в кишечнике загадкой.

Впоследствии пациент сообщил, что не испытывал никаких симптомов или болей в животе. Он также не ел ничего необычного накануне. Перед процедурой он употреблял только жидкость, согласно предписанию врача, а за день до этого ел пиццу и зеленый салат, в котором не было мух.

Необычный случай заставил врачей опубликовать статью в «Американском журнале Гастроэнтерологии», в котором они назвали муху «редчайшей гастроэнтероскопической находкой»

Известно, что в редких случаях мухи и их личинки могут попадать в кишечник человека, вызывая состояние, называемое кишечным миазом. Это случается после употребления пищи с яйцами и личинками мух. В редких случаях яйца могут выжить в желудочной кислоте и вылупиться, а затем расти внутри тела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: кишечник   муха   насекомые   находка   пациент   толстая кишка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42
Йорик Час назад
Нахрен я с утра это прочитал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Фельдъегерь 59 минут назад
прилетает потом эта муха к своим и говорит: -"мужики, я был в раю".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

966416



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
Меркантильные люди, обожающие лишь звон монет
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
10 самых ярких Ferrari, о которых стыдно не знать мужчине
10 самых ярких Ferrari, о которых стыдно не знать мужчине
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
В США зафиксировали мощнейший космический луч неизвестной природы
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#милота#интересно#ребенок#комментарии#фильм#съемка
#животные#интересное#кино#СССР#в мире#Суд#сарказм#кот
#история#Юмор#люди#забавно#дети#Китай#Прикол#Германия
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат «Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии «Заначку» из 100 000 древних монет нашли в Японии Вечная стража помпейского пса Вечная стража помпейского пса Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки Каннибализм и выносливость: на что ещё способны божьи коровки Девочка нашла на школьной площадке монету 1000-летней давности Девочка нашла на школьной площадке монету 1000-летней давности Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром Рыбаки выловили контейнер с ценным товаром

На что жалуетесь?

Вернуться