Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента

Пришедший на колоноскопию американец удивил врачей необычной находкой в кишечнике во время процедуры. Об этом сообщает Metro.

63-летний мужчина из штата Миссури, США, пришел в больницу для профилактической колоноскопии. Медики начали обследование, которое шло стандартно до тех пор, пока они не добрались до поперечной ободочной кишки, где нашли аномалию. В объектив камеры попала живая жужжащая муха. Врачи называют ее появление в кишечнике загадкой.