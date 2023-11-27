Врачи обнаружили живую муху в толстой кишке пациента

В США пожилой мужчина пришел на плановое обследование. Во время колоноскопии медики были крайне удивлены: в толстой кишке находилась живая муха
Пришедший на колоноскопию американец удивил врачей необычной находкой в кишечнике во время процедуры. Об этом сообщает Metro.
63-летний мужчина из штата Миссури, США, пришел в больницу для профилактической колоноскопии. Медики начали обследование, которое шло стандартно до тех пор, пока они не добрались до поперечной ободочной кишки, где нашли аномалию. В объектив камеры попала живая жужжащая муха. Врачи называют ее появление в кишечнике загадкой.
Впоследствии пациент сообщил, что не испытывал никаких симптомов или болей в животе. Он также не ел ничего необычного накануне. Перед процедурой он употреблял только жидкость, согласно предписанию врача, а за день до этого ел пиццу и зеленый салат, в котором не было мух.
Необычный случай заставил врачей опубликовать статью в «Американском журнале Гастроэнтерологии», в котором они назвали муху «редчайшей гастроэнтероскопической находкой»
Известно, что в редких случаях мухи и их личинки могут попадать в кишечник человека, вызывая состояние, называемое кишечным миазом. Это случается после употребления пищи с яйцами и личинками мух. В редких случаях яйца могут выжить в желудочной кислоте и вылупиться, а затем расти внутри тела.
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