Вечная стража помпейского пса

Возможно, это животное и попыталось бы сбежать от неизбежного, не будь его ошейник прикреплён к прочной цепи. Впрочем, в любом случае исход был предопределён.
Этот гипсовый слепок запечатлел собаку, погибшую во время извержения вулкана Везувий в Помпеях в 79 году. Судя по шипам на ошейнике, пёс был сторожевым и до последних секунд жизни нёс свою уже бессмысленную вахту. На которой и погиб.
Слепок изготовлен по методике Джузеппе Фиорелли. Итальянский археолог разработал технику заливки гипсом пустот, которые остались в пепле после гибели людей и животных. Так и было получено большое количество отпечатков погибших в городе.
Четвероногий сторож был обнаружен в 1874 году в руинах дома местного состоятельного жителя. Марк Везоний Прим владел сукновальней. На пороге этого же домовладения нашли хорошо сохранившуюся мозаику с изображением пса, очень напоминавшего останки погибшей сторожевой собаки.
После начала извержения у людей началась паника. Понятно, что судьбой животных они не обеспокоились, спасая собственные жизни. Пока позволяла длина цепи, пёс карабкался наверх, боясь погребения под пеплом. Судя по специфической позе, он погиб от асфиксии. Охранника задушила собственная цепь, от которой он пытался освободиться, сотрясаясь в судорогах.
И он, и все жители и строения почти на две тысячи лет оказались погребёнными под толстым слоем пепла.
Это не первая находка собаки в погибшем городе. Часто они обнаруживались рядом с людьми. Поскольку функции этих животных не отличались от современных: собаки были и остаются охранниками, сторожами, пастухами и просто друзьями.
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