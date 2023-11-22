Вечная стража помпейского пса

После начала извержения у людей началась паника. Понятно, что судьбой животных они не обеспокоились, спасая собственные жизни. Пока позволяла длина цепи, пёс карабкался наверх, боясь погребения под пеплом. Судя по специфической позе, он погиб от асфиксии. Охранника задушила собственная цепь, от которой он пытался освободиться, сотрясаясь в судорогах.

И он, и все жители и строения почти на две тысячи лет оказались погребёнными под толстым слоем пепла.