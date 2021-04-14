FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 10060 постов • 1225 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Обычные насекомые под необычным ракурсом на электронном микроскопе

Обычные насекомые под необычным ракурсом на электронном микроскопе (40 фото)

Автор:
14 апреля 2021 13:16
Сообщество : Животные
Метки: интересное   комар   микромир   микроскоп   муха   насекомые   удивительне рядом   фото   
1086
40

Если задуматься, то вокруг нас есть удивительный микромир, который сложно разглядеть невооружённым глазом. Под электронным микроскопом обычные насекомые больше похожи на пришельцев из фантастических фильмов, чем на наших соседей.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: интересное   комар   микромир   микроскоп   муха   насекомые   удивительне рядом   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
satra Час назад
Как спать в деревне после этого.
П.С. Соринка в глазу мухи - как мило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
755
Vladimirs Orlovskis Минуту назад
Хороший комар-расплющенный по стенке комар.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
451
Леший 2 минуты назад
Волосатые монстры. А вот ворсинки на крыльях будут полезны в сфере аэродинамики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
GRuslan Час назад
В Краснодаре уже проснулись эти падлы. Носороги редкие, тасманские тигры и прочие редкие животные исчезают, а эти гады даже не думают.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Кадры из фильма ужасов... природа прекрасна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото) Порнозвезда поведала о «темной стороне» профессии (6 фото) Взбунтовавшиеся медики разбросали в больнице тараканов Взбунтовавшиеся медики разбросали в больнице тараканов Анита Цой 18 лет прожила с личинкой мухи Анита Цой 18 лет прожила с личинкой мухи Как выглядит морда долгоносика? Как выглядит морда долгоносика? Триллионы мух: почему мухи так важны для нашей планеты? Триллионы мух: почему мухи так важны для нашей планеты? Очень опасная и очень красивая - все краски тлена Очень опасная и очень красивая - все краски тлена
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100874



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Битва за просрочку с неожиданным финалом
9
217
Битва за просрочку с неожиданным финалом
Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных
0
118
Бедняга-экскаваторщик на Суэцком канале работал без отдыха и без премиальных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
2
45
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Мифы и правда: что нельзя делать после прививки от коронавируса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Россия#кино#космос#картинки#авто аварии#в мире#СССР#дети
#интересно#факты#интересное#подборка#люди#актеры#автомир#автомобили#сша#знаменитости
#Юмор#прикол#дтп#животные#аварии#шоу бизнес#фильмы#новости#полиция#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться