Обычные насекомые под необычным ракурсом на электронном микроскопе

Если задуматься, то вокруг нас есть удивительный микромир, который сложно разглядеть невооружённым глазом. Под электронным микроскопом обычные насекомые больше похожи на пришельцев из фантастических фильмов, чем на наших соседей.
Комары - вечные наши спутники. Совсем скоро они проснутся и снова начнут нас донимать ночами. Под электронным микроскопом они кажутся настоящими чудовищами! Этот комар был уже мёртв, поэтому рассматривать его было нетрудно.
Видимо во время транспортировки у комара сломалась нога. Как вы видите, ноги у них полые
Как вы видели вначале, комар покрыт волосками. Некоторые из них сломались и можно заметить, что внутри тоже есть небольшое отверстие
На крыльях комара тоже есть малюсенькие ворсинки
И снова крохотные ворсинки
На этом комар закончился! Следующая будет обычная пчела, которая была найдена в лаборатории
Комочки на ворсинках - это пыльца. Похоже, когда-то пчела опыляла цветы и не долетела до улья
Дальше автор фотографий не уверен, что это именно лапа пчелы
Вы только представьте, если бы эти насекомые были размером со слона! Тогда любые бы страшилки про чудовищ для нас были бы просто смешными! Или мы просто бы к этому привыкли и приспособились, принимая это как данное...
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П.С. Соринка в глазу мухи - как мило.