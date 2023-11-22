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Девочка нашла на школьной площадке монету 1000-летней давности

Девочка нашла на школьной площадке монету 1000-летней давности

Автор:
22 ноября 2023 11:03
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Великобритания   Вильгельм Завоеватель   монета   находка   ученица   школа   
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Ученица 9-го класса заметила в траве монету, напоминающую 5 пенсов. Каково же было её изумление, когда находка оказалась сокровищем времён Вильгельма Завоевателя.

13-летняя ученица из Браунстоуна, Англия, гуляла во дворе школы, когда обнаружила клад.

Учитель истории выяснил, что находка датируется приблизительно 1069 годом.

Летом прошлого года рабочие выкапывали и меняли фонарный столб на территории школы, вероятно, так монета и оказалась на поверхности.

Вилте рассказала: "Я просто разговаривала с друзьями, и тут мне на глаза попался предмет, лежащий на земле, и я его подняла. Подошла к учителю истории и спросила: "Вы что-нибудь знаете об этой монете, потому что она выглядит очень странно и точно не похожа на обычную?"

"Он начал гуглить и изучать монету, и мы обнаружили, что она довольно древняя. Это было невероятно. Не ожидаешь найти такое в своей школе. Настоящий сюрприз".

Директор школы Дэйв Беннетт сообщил, что подлинность монеты была подтверждена экспертами из Совета графства Лестершир.

"В настоящее время монета находится в сейфе. Мы бы хотели, чтобы она была выставлена в музее вместе с историей Вилте", - сказал директор учебного заведения.

В то время, когда монета была в обращении, на месте школы должны были находиться сельскохозяйственные угодья или лес. Также неподалёку находится дорога, ведущая из Лестера в другие города.

Монета была бы значительной потерей для того, кто ее обронил, для фермера или рабочего она представляла большую ценность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Вильгельм Завоеватель   монета   находка   ученица   школа   
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Шурман 2 часа назад
89 год Алма-Ата , отправили меня как всегда на весь сезон в пионер лагерь , иду смотрю под ноги и вижу в стоке что то блестит и очень сильно блестит , снял крышку стока и достал от туда доллар , год доллара не помню уже но я его схватил и спрятал . Когда родители приехали навещать я им отдал его они сами в шоке были от такой находки . Кстати потом когда развал союза случился пошли с отцом к нумизматом , у отца коллекция рублей железных была , там всякие олимпиады и тд , за доллар мы не плохих денег получили .
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