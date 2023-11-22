Девочка нашла на школьной площадке монету 1000-летней давности

Вилте рассказала: "Я просто разговаривала с друзьями, и тут мне на глаза попался предмет, лежащий на земле, и я его подняла. Подошла к учителю истории и спросила: "Вы что-нибудь знаете об этой монете, потому что она выглядит очень странно и точно не похожа на обычную?"

"Он начал гуглить и изучать монету, и мы обнаружили, что она довольно древняя. Это было невероятно. Не ожидаешь найти такое в своей школе. Настоящий сюрприз".

Директор школы Дэйв Беннетт сообщил, что подлинность монеты была подтверждена экспертами из Совета графства Лестершир.