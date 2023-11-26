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В России помер один из самых толстых людей в мире

В России помер один из самых толстых людей в мире

Автор:
26 ноября 2023 23:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тюмень   вес   мужчина   ожирение   сердечный приступ   смерть   
2815
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Он скончался от сердечного приступа.

В Тюмени скончался Леонид Андреев - ему было 60 лет и он весил 280 килограммов.

Мужик оформил инвалидность и страдал от избыточного веса. В 60 лет он “пробил” планку в 280 кг. Практически не вставал и всё время проводил с обжираловом и ТВ.

Утром встаю, покушать сварил, маленько поел, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три.

Он - самый младший ребенок в семье. Всего у его родителей - пятеро детей. И все они страдали от лишнего веса. Мужчина не раз говорит нам, что у родителей не было ожирения, а вот его братья и сестры все с нарушенным обменом веществ.

Как рассказывал Леонид:

Через три месяца после армии уже 107 весил. И у меня каждый промежуток, примерно, раз в лет 7-8 по 25 килограмм прибавлялось. Скачок делается, и потом вес стоит 7-8 лет. Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется - и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен.

Потом его сердце остановилось - и он умер, не вставая с кровати.

Помочь ему уже не смогли - у мужика было сильно нарушено пищевое поведение и любую проблему он заедал куриной ножкой. Что и доказывает 282 кг.

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Метки: Тюмень   вес   мужчина   ожирение   сердечный приступ   смерть   
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12  комментариев
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7k
perekrestok Час назад
В фильме "Формула любви" Джузеппе Казанова говорит "Кто ест мало - живет долго. Ибо ножом и вилкой роем себе могилу". Грустно смотреть как это реализуется по жизни.
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1k
StoneWolf 54 минуты назад
Как же его тело из дома то доставали...........
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2k
Rgsv 58 минут назад
Так обмен веществ нарушен или расстройство пищевого поведения? Первое чушь кстати, ибо вечного двигателя не бывает и жир из воздуха не производится.
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41k
Бабай 58 минут назад
У меня тоже вес скачками набирается. Вроде жрать больше не стану, а пяток килограмм добавил и 10 лет держится. Потом снова скачок. Я ХЗ какие причины побуждают организм выделывать такие фортеля. Наверное нервы...
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18k
Михаил Гривин Час назад
Как говорил мой знакомый циничный диетолог: "В Освенциме жирных не было". Всё из-за переедания, а все эти "обмены веществ" отмазки.
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85k
Доктор Джонс 2 часа назад
Нечего справлять по нему тризну - он сам выкопал себе могилу...
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20k
Luc72 2 часа назад
"Нарушенный обмен веществ" - излюбленное оправдание всех толстых и жирных.
Да, обмен может и нарушен, возможно, но нарушенный обмен силом в рот куриные бёдрышки не заталкивает.
Законы физики, пусть даже и классической в данном случае, говорят, что жир из пустоты не нарастет

Закон сохранения энергии говорит о том, что сколько джоулей вошло через рот, столько и должно быть потрачено, иначе еда превратится в жир при хорошем пищеварении или будет проходить частично (то, что не успело разложиться желудочным соком и прочими ферментами) "насквозь", тупо сгнивая по пути.
Закон сохранения массы говорит о том же, если применить его к квартире целиком, вместе с обитателем

А... Ну да, наличие канализации немного портит картину постоянства массы
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14k
Александр 2 часа назад
Отличный пост от Августа. Как всегда.
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