В России помер один из самых толстых людей в мире

В Тюмени скончался Леонид Андреев - ему было 60 лет и он весил 280 килограммов.

Мужик оформил инвалидность и страдал от избыточного веса. В 60 лет он “пробил” планку в 280 кг. Практически не вставал и всё время проводил с обжираловом и ТВ.

Утром встаю, покушать сварил, маленько поел, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три.

Он - самый младший ребенок в семье. Всего у его родителей - пятеро детей. И все они страдали от лишнего веса. Мужчина не раз говорит нам, что у родителей не было ожирения, а вот его братья и сестры все с нарушенным обменом веществ.