В России помер один из самых толстых людей в мире

Он скончался от сердечного приступа.
В Тюмени скончался Леонид Андреев - ему было 60 лет и он весил 280 килограммов.
Мужик оформил инвалидность и страдал от избыточного веса. В 60 лет он “пробил” планку в 280 кг. Практически не вставал и всё время проводил с обжираловом и ТВ.
Утром встаю, покушать сварил, маленько поел, телевизор посмотрю. Постарался туда пересесть, сюда пересесть. Матрасик вон, чтобы пролежней не было, постелю его сюда, полежу на нем часа два-три.
Он - самый младший ребенок в семье. Всего у его родителей - пятеро детей. И все они страдали от лишнего веса. Мужчина не раз говорит нам, что у родителей не было ожирения, а вот его братья и сестры все с нарушенным обменом веществ.
Как рассказывал Леонид:
Через три месяца после армии уже 107 весил. И у меня каждый промежуток, примерно, раз в лет 7-8 по 25 килограмм прибавлялось. Скачок делается, и потом вес стоит 7-8 лет. Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется - и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен.
Потом его сердце остановилось - и он умер, не вставая с кровати.
Помочь ему уже не смогли - у мужика было сильно нарушено пищевое поведение и любую проблему он заедал куриной ножкой. Что и доказывает 282 кг.
Источник:
- История о том, как практичная и элегантная деталь гардероба людей убивала
- Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени
- В США заявили, что из-за эпидемии ожирения скоро некому будет служить в армии
- Голодовка длиною в год: результаты поразительного эксперимента, от повторения которого стоит воздержаться
- Жириновский предложил ввести лимит на вес россиян
Да, обмен может и нарушен, возможно, но нарушенный обмен силом в рот куриные бёдрышки не заталкивает.
Законы физики, пусть даже и классической в данном случае, говорят, что жир из пустоты не нарастет
Закон сохранения энергии говорит о том, что сколько джоулей вошло через рот, столько и должно быть потрачено, иначе еда превратится в жир при хорошем пищеварении или будет проходить частично (то, что не успело разложиться желудочным соком и прочими ферментами) "насквозь", тупо сгнивая по пути.
Закон сохранения массы говорит о том же, если применить его к квартире целиком, вместе с обитателем
А... Ну да, наличие канализации немного портит картину постоянства массы
----------------Закон,на то и закон ,чтоб его нарушать.Что с успехом доказал померший.