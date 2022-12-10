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Американский журналист внезапно умер на стадионе Катара

Американский журналист внезапно умер на стадионе Катара

Автор:
10 декабря 2022 14:02
Сообщество : Спорт
Метки: Грант Уол   сердечный приступ   смерть   спортивный журналист   футбол   чм   
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Умер да умер, бывает - так можно было прокомментировать эту новость, если бы не одно но.

Журналист CBS Sports Грант Уол был широко известен в узких кругах, но с началом Чемпионата Мира все изменилось. О нем узнали даже те, кто к футболу был крайне равнодушен. Дело в том, что американец принципиально ходил на матчи в радужной футболке, конфликтовал с охраной по этому поводу и активно хайповал на этой теме. Он открыто критиковал организаторов турнира, обвиняя в безразличии по отношению к смертям рабочих, трудившихся на строительстве объектов для ЧМ.

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49-летний Уол комментировал четвертьфинальный матч между сборными Аргентины и Нидерландов, когда ему стало плохо и он потерял сознание. По словам сидевших рядом с ним репортеров, Уолу стало плохо во время дополнительного времени. Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Позже медики сообщили, что смерть журналиста наступила от остановкой сердца.

Брат скончавшегося, открыто позиционирующий себя как гомосексуал, заявил, что у Уола не было проблем со здоровьем, но из-за своей принципиальной позиции и отказа уважать традиции чужой страны он получал угрозы.


«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — написал он в своих соцсетях.


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Метки: Грант Уол   сердечный приступ   смерть   спортивный журналист   футбол   чм   
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20  комментариев
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16k
Александр Полчаса назад
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22k
Евгений Минуту назад
Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира.
--------------
Так брат получается его и убил.
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71k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Вооот... Педерастия до добра не доводит...
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4k
Frank Borman 4 минуты назад
П@дарас ушел на радугу. Мир стал чуточку чище и лучше.
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681
kolobok263 5 минут назад
гомосятина смертельно опасна, вредит здоровью
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1k
Aleksei 7 минут назад
ах ты ж ,печаль-то какая

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4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Помер "Максим", да и }{уй с ним.
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15k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 7 минут назад
Гомосятина до добра не доводит.
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7k
Енот Потаскун 8 минут назад
"... с началом Чемпионата Мира все изменилось. О нем узнали даже те, кто к футболу был крайне равнодушен."
Если бы не этот пост, то я бы так и не знал, о том что был такой пи@ар. Да и похер как-то на гавноеда, которому было похер на всех с их традициями и устоями.
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4k
Александр 11 минут назад
Дохайповался 3,14дарок
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3k
Григорий 15 минут назад
-1 /7идор, второй как всегда недоволен.
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3k
Трям 19 минут назад
Питору - питорскую смерть! Земля стекловатой!
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683
АлоКин 20 минут назад
Ки нах убит. Ты посмотри, в чем там жизнь то теплилась!? Дохлый как сволочь. [мат] постоянно какой только х...ей не болеют. Убли бл..дь его. Высокого мнения о себе. Перенервничал, давление скаконуло, у таких снежинок равноценно смерти!
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1k
Выхухоль (Нагайна) 20 минут назад
Однако, какое у тридварасов самомнение! Какой-то хрен с бугра, Неуловимый Джо, нарядился в петухастую маечку, и против него ополчился весь исламский мир, стали слать угрозы, задействовали спецслужбы, новичка прикупили в даркнете, тут уж даже предположить не могу, как его применили. Так, что ли?
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1k
КолдурасЪ 24 минуты назад
Острая членонедостаточность на лицо,вот и скопытился.
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2k
Денис Ануфриев Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Виталий Касандров Полчаса назад
США я так понимаю сейчас орден на арест Аллаха и Пророка его выдадут .
Мол сидеть вам в Гуантанамо за убийство грешника.
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6k
Али Ди Полчаса назад
Восстание остановок.
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13k
Александр Полчаса назад
Любая помощь будет оказана. Лично Борис Моисеев его встретит и проводит.
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