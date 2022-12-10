Американский журналист внезапно умер на стадионе Катара

Умер да умер, бывает - так можно было прокомментировать эту новость, если бы не одно но.
Журналист CBS Sports Грант Уол был широко известен в узких кругах, но с началом Чемпионата Мира все изменилось. О нем узнали даже те, кто к футболу был крайне равнодушен. Дело в том, что американец принципиально ходил на матчи в радужной футболке, конфликтовал с охраной по этому поводу и активно хайповал на этой теме. Он открыто критиковал организаторов турнира, обвиняя в безразличии по отношению к смертям рабочих, трудившихся на строительстве объектов для ЧМ.
49-летний Уол комментировал четвертьфинальный матч между сборными Аргентины и Нидерландов, когда ему стало плохо и он потерял сознание. По словам сидевших рядом с ним репортеров, Уолу стало плохо во время дополнительного времени. Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Позже медики сообщили, что смерть журналиста наступила от остановкой сердца.
Брат скончавшегося, открыто позиционирующий себя как гомосексуал, заявил, что у Уола не было проблем со здоровьем, но из-за своей принципиальной позиции и отказа уважать традиции чужой страны он получал угрозы.
«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — написал он в своих соцсетях.
Источник:
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Так брат получается его и убил.
Если бы не этот пост, то я бы так и не знал, о том что был такой пи@ар. Да и похер как-то на гавноеда, которому было похер на всех с их традициями и устоями.
Мол сидеть вам в Гуантанамо за убийство грешника.