Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени

Внутри кабины строительного крана, рухнувшего сегодня на стройплощадке в Тюмени, находилась машинист и популярная тиктокерша с многотысячной аудиторией Эльвира Демидова. Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.
Трагедия произошла днем на производственной базе компании «ДСУ Мостострой 11», расположенной на улице Республики в Тюмени. Козловой кран, на котором работала 32-летняя Эльвира Демидова, опрокинулся из-за сильного порыва ветра. Девушка выпала из кабины, находящейся на высоте 12 метров. После этого конструкция крана сложилась, придавив собой крановщицу, - она погибла на месте. У Эльвиры осталось двое детей - сын и дочь.
Как сообщают СМИ, в злополучный день Эльвира занималась погрузкой бетонных конструкций. Коллеги девушки заверяют, что она всегда соблюдала правила и следила за техникой безопасности. А трагедия, по их словам, произошла из-за того, что погрузочные работы не были остановлены, несмотря на плохие погодные условия, при которых эксплуатировать кран нельзя.
Для кранового у нее железные нервы были. Я ее лучшей крановщицей считал: мастерски работала девушка", — рассказал изданию 72.ru знакомый Эльвиры.
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Следственный комитет по региону разбирается в причинах трагедии. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).
Эльвира Демидова работала на крановщицей, а в свободное время выкладывала в сеть ролики, многие из которых записывала прямо на рабочем месте - в башне крана. К середине 2022 года у неё было более 40 тысяч подписчиков.
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АНТИФИШКИ
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И плевать на премии, выслуги и прочее, чего грозили лишить. Жизнь дороже.
Только не пойму , почему понесло кран ? Ветер сильный , понятно но как же тормоза , почему не держали ? Если я не ошибаюсь , там "нормально замкнутые " тормоза !?
Неужели ветер смог сдвинуть кран на них ?
Как сейчас дела у той организации, которая занимается перемещением грузов кранами на улице, теперь скажет следствие, и то не факт.
В прошлом году специально вдвоём с коллегой смотрели в Правилах, при какой скорости ветра запрещается работа, не нашли. В прежних правилах всё было понятно, логично. Теперь новый документ составлен анонимными писаками, по сравнению с прежним - убожество..
-А первое предложение не противоречит второму, нет?
Работала достойно.