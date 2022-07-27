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Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени

Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени

Автор:
27 июля 2022 17:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тюмень   Эльвира Демидова   авария   блогер   смерть   строительный кран   стройка   тиктокер   
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Внутри кабины строительного крана, рухнувшего сегодня на стройплощадке в Тюмени, находилась машинист и популярная тиктокерша с многотысячной аудиторией Эльвира Демидова. Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.

Трагедия произошла днем на производственной базе компании «ДСУ Мостострой 11», расположенной на улице Республики в Тюмени. Козловой кран, на котором работала 32-летняя Эльвира Демидова, опрокинулся из-за сильного порыва ветра. Девушка выпала из кабины, находящейся на высоте 12 метров. После этого конструкция крана сложилась, придавив собой крановщицу, - она погибла на месте. У Эльвиры осталось двое детей - сын и дочь.

Как сообщают СМИ, в злополучный день Эльвира занималась погрузкой бетонных конструкций. Коллеги девушки заверяют, что она всегда соблюдала правила и следила за техникой безопасности. А трагедия, по их словам, произошла из-за того, что погрузочные работы не были остановлены, несмотря на плохие погодные условия, при которых эксплуатировать кран нельзя.

Для кранового у нее железные нервы были. Я ее лучшей крановщицей считал: мастерски работала девушка", — рассказал изданию 72.ru знакомый Эльвиры.

Следственный комитет по региону разбирается в причинах трагедии. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Эльвира Демидова работала на крановщицей, а в свободное время выкладывала в сеть ролики, многие из которых записывала прямо на рабочем месте - в башне крана. К середине 2022 года у неё было более 40 тысяч подписчиков.

Источник:

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Метки: Тюмень   Эльвира Демидова   авария   блогер   смерть   строительный кран   стройка   тиктокер   
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17  комментариев
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14k
Patmaz 2 часа назад
Сам 15 лет отработал крановщиком, и знаю, что за ТБ при погрузочных работах отвечает именно крановщик. Несколько раз, именно из-за сильного ветра отказывался работать. На все уговоры начальства ответ у меня был один: "Давайте письменное согласие на работу с нарушениями".
И плевать на премии, выслуги и прочее, чего грозили лишить. Жизнь дороже.
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981
svarog19692007 12 минут назад
Жаль девченку .
Только не пойму , почему понесло кран ? Ветер сильный , понятно но как же тормоза , почему не держали ? Если я не ошибаюсь , там "нормально замкнутые " тормоза !?
Неужели ветер смог сдвинуть кран на них ?
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Такая молодая, жить и жить. Соболезную(((
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5k
Сергей Борисов 40 минут назад
Есть такое словосочетание - штормовое предупреждение. Когда работал на Братской ГЭС, то после этой фразы ВСЕ УЛИЧНЫЕ РАБОТЫ КРАНАМИ ПРЕКРАЩАЛИСЬ. Но был договор с метеостанцией. Так было раньше. теперь в угоду коммерции людей на смерть гонят.
Как сейчас дела у той организации, которая занимается перемещением грузов кранами на улице, теперь скажет следствие, и то не факт.
В прошлом году специально вдвоём с коллегой смотрели в Правилах, при какой скорости ветра запрещается работа, не нашли. В прежних правилах всё было понятно, логично. Теперь новый документ составлен анонимными писаками, по сравнению с прежним - убожество..
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9k
Игорь 41 минуту назад
Тормоза не держали
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−101
Сигизмунд Лазаревич Час назад
решение о работе в плохих метеоусловиях принимает именно крановщик. Так что это не нечастный случай это считай самоубийство из за раздолбайского отношения к тд.
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2k
Павел Новиченко 2 часа назад
Анемометры на кранах запретили ? Механика, директора , хозяина конторы и роснадзора под суд.
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Коллеги девушки заверяют, что она всегда соблюдала правила и следила за техникой безопасности. А трагедия, по их словам, произошла из-за того, что погрузочные работы не были остановлены, несмотря на плохие погодные условия, при которых эксплуатировать кран нельзя."-
-А первое предложение не противоречит второму, нет?
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Наверное одна из немногих в тиктоке, кого реально жаль.
Работала достойно.
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939
Darki 2 часа назад
Если бы не гнилой тикток,ни кто бы и не писал бы про эту новость,где то в Тюмени погибла крановщица,в Тюмени бы и знали бы про это и то не все
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
жаль девушку.
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1k
Tapapax 3 часа назад
На нее все и свалят
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