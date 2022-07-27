Крановщица и звезда TikTok Эльвира Демидова погибла из-за падения строительного крана в Тюмени

Как сообщают СМИ, в злополучный день Эльвира занималась погрузкой бетонных конструкций. Коллеги девушки заверяют, что она всегда соблюдала правила и следила за техникой безопасности. А трагедия, по их словам, произошла из-за того, что погрузочные работы не были остановлены, несмотря на плохие погодные условия, при которых эксплуатировать кран нельзя.

Для кранового у нее железные нервы были. Я ее лучшей крановщицей считал: мастерски работала девушка", — рассказал изданию 72.ru знакомый Эльвиры.