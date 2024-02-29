Мужчина ради жены сбросил 95 кг

28-летний Исайя Колдуэлл весил 197 кг при росте 195 см, когда услышал неутешительный прогноз врачей. Молодожён узнал, его ожирение может привести к проблемам с фертильностью.
Мужчина из Сент-Луиса, штат Миссури, перешёл на строгую диету, состоящую только из мяса и других продуктов животного происхождения, таких как яйца и молочные продукты.
Через два года торговец техникой сбросил почти половину своего веса. Теперь он счастлив, здоров и хочет продолжить попытки завести ребенка с 29-летней женой Амандой.
"Рождение ребёнка - наша главная мечта, - делится Колдуэлл. - Мы пытались в течение года, прежде чем начали подозревать, что есть проблемы с фертильностью. Я знал, что сделаю всё возможное".
Мужчина начал менять свою жизнь, отказавшись от многих любимых продуктов.
"Люди думают, что в этой диете есть какая-то магия. Но на самом деле вы просто избавляетесь от переедания, поскольку мясо очень трудно есть в больших количествах", - признался Исайя.
"Уже спустя неделю я чувствовал себя намного лучше, туман в голове полностью исчез. Я чувствовал себя в миллион раз лучше. Но я знал, что не смогу вечно питаться только мясом".
Через месяц он сбросил 10 кг. Воодушевленный, он решил продержаться ещё месяц, а потом решил не останавливаться на достигнутом.
Через десять месяцев, сбросив более 45 кг, он ввёл в свой рацион фрукты и молочные продукты и с головой погрузился в мир силовых тренировок. Вскоре его вес достиг 95 кг.
"Если вы думаете, что не сможете этого сделать, знайте: я тоже сомневался в себе, - подбадривает Колдуэлл. - Похудение казалось невозможным и безнадёжным, но каждый способен на это".
Эксперты Кливлендской клиники отмечают, что мясная диета может привести к "потере веса, улучшению настроения, а также регулированию уровня сахара в крови", но они предупреждают, что отказ от разнообразия продуктов приводит к недостатку клетчатки, а также к повышенному риску сердечных заболеваний из-за потребления большого количества жиров.
Исайя говорит: "Я нахожусь в своей лучшей физической форме, и мы очень хотим найти способ стать родителями. Мы настроены очень оптимистично. Я собираюсь сдать анализы, я увеличил свои шансы с нуля".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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