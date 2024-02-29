Мужчина ради жены сбросил 95 кг

Мужчина из Сент-Луиса, штат Миссури, перешёл на строгую диету, состоящую только из мяса и других продуктов животного происхождения, таких как яйца и молочные продукты.

Через два года торговец техникой сбросил почти половину своего веса. Теперь он счастлив, здоров и хочет продолжить попытки завести ребенка с 29-летней женой Амандой.

"Рождение ребёнка - наша главная мечта, - делится Колдуэлл. - Мы пытались в течение года, прежде чем начали подозревать, что есть проблемы с фертильностью. Я знал, что сделаю всё возможное".

Мужчина начал менять свою жизнь, отказавшись от многих любимых продуктов.

"Люди думают, что в этой диете есть какая-то магия. Но на самом деле вы просто избавляетесь от переедания, поскольку мясо очень трудно есть в больших количествах", - признался Исайя.

"Уже спустя неделю я чувствовал себя намного лучше, туман в голове полностью исчез. Я чувствовал себя в миллион раз лучше. Но я знал, что не смогу вечно питаться только мясом".