Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны

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Бразилец решил разыграть свою смерть - ради любопытства, чтобы посмотреть, сколько людей придёт с ним проститься. Однако, всё пошло не совсем так, как он планировал...
60-летний бразилец Бальтазар Лемос - по профессии ритуалист, или человек, который участвует в различных религиозных мероприятиях. В том числе он часто вёл похороны. Недавно мужчина решил "разыграть" и свою смерть - из любопытства, чтобы посмотреть, сколько людей придёт на его импровизированные похороны.
10 января один из его знакомых сделал пост в соцсетях с текстом: "Сегодняшним утром Бальтазар Лемос покинул нас", и фотографией мужчины. Перед этим сам Бальтазар опубликовал у себя фото рядом с больницей - и все соответственно подумали, что с мужчиной что-то случилось в больнице. Семья мужчины была в шоке - никто ничего не знал, а его племянник сразу отправился узнавать данные в больницу. Но там не обладали никакой информацией о Лемосе.
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Позже на странице Лемоса появилась дата и место его похорон, куда были приглашены все желающие с ним проститься. 18 января друзья и семья мужчины собрались в небольшой часовне, ожидая церемонии в полном трауре. Когда все собрались, на всю часовню раздался голос мужчины - он рассказывал о своей жизни, и некоторые даже плакали.. Думая, что это голос умершего Бальтазара.
Но через несколько минут открылись двери алтаря, и оттуда вышел сам мужчина - целый и невредимый. Реакция родственников была неоднозначной - некоторые начали ещё больше плакать, другие обвинили Бальтазара в жестокости. Его эксперимент не встретил восторгов и в сети, где его раскритиковали за такой способ привлечь внимание. Публика особенно разгневалась, узнав, что мать мужчины передвигается в инвалидной коляске, и у неё мог быть инфаркт от таких новостей.
С мужчиной также связались СМИ, чтобы узнать мотивы его поступка. "Я не хотел, чтобы люди грустили. Я просто хотел сделать вид, что умер, а люди интерпретировали это по-своему. Я хотел узнать, сколько людей придёт проститься со мной. У меня не было цели расстроить, причинить боль или оскорбить кого-то. Приношу извинения этим людям," - сказал Бальтазар.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(c) Бабченко
В принципе, то же самое, если человек - дебил.