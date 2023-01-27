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Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны

Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны

Автор:
27 января 2023 16:30
Сообщество : Истории
Метки: Бразилия   Жизнь   истории   история   люди   мужчина   похороны   розыгрыш   смерть   
2466
5
Бразилец решил разыграть свою смерть - ради любопытства, чтобы посмотреть, сколько людей придёт с ним проститься. Однако, всё пошло не совсем так, как он планировал...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Жизнь   истории   история   люди   мужчина   похороны   розыгрыш   смерть   
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23  комментария
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10k
Shtoppi Час назад
Ушибленный тип.
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Умница-красавица 2 минуты назад
Эгоцентричный дебил. О матери бы подумал
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 9 минут назад
Альтернативно одарённый
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4k
Владимир 10 минут назад
Идиот
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17k
Toxictofa 17 минут назад
60 лет уже, а мозгов как у школотрона.
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7k
evenSeven Полчаса назад
«Я просто дурак, а люди интерпретировали это по-свому» Наверное решил на практике проверить известное высказывание: «когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты - дурак»
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242
Серега Полчаса назад
Тут заболеешь немного, и то стараешься чтобы родители не узнали,не переживали за тебя.
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4k
просто Дмитрий 41 минуту назад
Нарциссссс? или себялюбящий
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14
Dynin 41 минуту назад
Жаль не закопали подлеца.)
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6k
Алекс Крайчек 43 минуты назад
Аркаша смотрит на него, как на плагиатора....

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17k
Bill 43 минуты назад
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1k
Vladislav Grigorenko 43 минуты назад
Не-не-не! Чё за дела? Тут уже ребята пришли с лопатами, интересуются где тело, которое закапывать! Как это ещё не помер? Ниипёт! Всё уже уплочено и могила готова! Вы чё думаете - они тут до ночи возиться собираются? Ну-ка быстро в ящик, шутник х@ев!
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5
MrPalych 51 минуту назад
Идиот
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242
Серега MrPalych Полчаса назад
Это первое слово,что мне на ум пришло.
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11k
.Атеист. Час назад
Мда, дурик тот еще. Хоть бы предупредил мать. А то бы пришлось проводить настоящие, но не свои.
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М С Час назад
Если человек умер, то это не его проблемы, а его близких.
В принципе, то же самое, если человек - дебил.
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30k
Андрей Иванов Час назад
Ну и что пошло не так? Всё по плану. Посмотрел. Вот если бы его всё же похоронили, тогда можно было бы говорить "всё пошло не совсем так"
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73k
Viktor Час назад
Ну друзей то у него поубавится - на настоящие похороны хрен кто придёт!
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59k
pynh Час назад
Писдюлей можно за такое получить
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