Мужчина разыграл свою смерть - чтобы посмотреть, кто придёт на похороны

10 января один из его знакомых сделал пост в соцсетях с текстом: "Сегодняшним утром Бальтазар Лемос покинул нас", и фотографией мужчины. Перед этим сам Бальтазар опубликовал у себя фото рядом с больницей - и все соответственно подумали, что с мужчиной что-то случилось в больнице. Семья мужчины была в шоке - никто ничего не знал, а его племянник сразу отправился узнавать данные в больницу. Но там не обладали никакой информацией о Лемосе.