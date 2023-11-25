13 фильмов, которые получили наибольшее количество премий «Оскар» за всю историю

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, известная всем как премия «Оскар», является самой престижной с момента её зарождения в 1929 году. Благодаря ей зрителям проще познакомиться с шедеврами кино того или иного времени — эта награда навсегда вписывает их в историю.
И не только сами фильмы, но и актёров и режиссёров, специалистов по спецэффектам и костюмам, операторов и других важных участников создания масштабной картины. А есть и такие киноленты, которые в своё время не ушли от глаз жюри и получили сразу несколько наград. Мы не могли упустить шанс рассказать вам о фильмах, взявших более четырёх «Оскаров».
Награждённые фильмы представлены в порядке возрастания.
Фильм входит в «Большую пятёрку», то есть эта картина получила за один раз пять основных «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, актёра, актрису и сценарий (оригинальный или адаптированный). За этот фильм награду получили Фрэнк Капра (режиссёр), Кларк Гейбл и Клодетт Кольбер.
Картина также входит в «Большую пятёрку». За актёрскую работу награды получили: Джек Николсон и Луиза Флетчер; за режиссуру — Милош Форман.
Джонатан Демме получил награду за режиссёрскую работу, Энтони Хопкинс и Джоди Фостер — за актёрскую. Взяв также награды за лучший фильм и адаптированный сценарий, картина вошла в «Большую пятёрку».
Фильм получил пять премий «Оскар» (не входит в большую пятёрку): лучшая женская роль второго плана (Глория Грэм), лучший адаптированный сценарий, лучшая работа оператора, художника (ч/б фильм) и художника по костюмам.
Шесть наград, которых могло бы быть больше, если бы картина взяла премию за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Райан Гослинг). Дэмьен Шазелл получил награду за режиссуру, а Эмма Стоун за актёрское исполнение. Также была отмечена работа оператора, художника-постановщика, музыка и песня.
Из четырнадцати номинаций фильм взял шесть: лучший фильм, звук, адаптированный сценарий, лучшая работа художника по костюмам (ч/б), а также лучший режиссёр (Джозеф Лео Манкевич) и актёр второго плана (Джордж Сандерс).
Фильм получил семь «Оскаров», включая одну из главных — за работу режиссёра (Стивен Спилберг). Картина также получила премию за лучший фильм, операторскую работу, декорации, монтаж, сценарий и музыку.
Восемь побед, часть которых принадлежит режиссёру (Боб Фосси), Лайзе Миннелли и Джоэлу Грею, остальные награды были получены за лучшую музыку, звук, монтаж, работу оператора и художника-постановщика.
Фильм получил восемь наград, в том числе была отмечена работа режиссёра (Виктор Флеминг). Вивьен Ли и Хэтти МакДэниел получили «Оскар» за свои роли. Хэтти стала первой афроамериканской, которая получила такую престижную награду.
Мюзикл получил десять наград, в том числе за лучший фильм. Джером Роббинс и Роберт Уайз отмечены как лучшие режиссёры, Рита Морено и Джордж Чакирис получили награды за роли второго плана.
Картина была признана лучшим фильмом и получила 11 премий как за режиссуру (Питер Джексон), так и за грим, костюмы и визуальные эффекты.
В 1960 году фильм получил 11 наград, в том числе за лучший фильм. Жюри также отметили игру актёров, работу оператора, художников и даже саундтрек к драматической картине.
В 1998 году «Титаник» стал лучшим фильмом и забрал 11 премий «Оскар», в том числе за режиссуру (Джеймс Кэмерон), костюмы и декорации. Кейт Уинслет и Глория Стюарт были только номинированы, но не получили наград за актёрскую работу.
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