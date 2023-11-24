10 дешёвых фильмов 21 века, которые всем понравились

Вот что можно хорошо показать за такие скромные суммы. Кстати, обратите внимание на интернациональность этих фильмов.
Прямо сейчас мы в очередной раз убедимся в том, что деньги в кино не главное. Главное — уметь снимать интересные истории, привлекая хороших исполнителей. В качестве вещественных доказательств мы перечислим десятку фильмов этого века, снятых при бюджете в 5 миллионов долларов и меньше (вплоть до совсем уж смешных для киноиндустрии денег), которые при этом стали зрительскими фаворитами, о чём говорят оценки на популярных агрегаторах.
Бюджет: $5 млн
Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.8
Задёшево показали жизнь человека на другой планете. Хоть и всего одного.
Бюджет: $4,5 млн
Кинопоиск: 7.6IMDb: 8.0
Задёшево показали, как необычный молодой человек спасает мир от конца света.
Бюджет: $3,3 млн
Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.6
Задёшево показали суровую жизнь в бразильских фавелах.
Бюджет: $3,3 млн
Кинопоиск: 8.4IMDb: 8.5
Задёшево показали, как талантливый музыкант может стать гениальным, если найти ему хорошего репетитора.
Бюджет: $2,8 млн
Кинопоиск: 7.7IMDb: 8.1
Задёшево показали, как непросто бывает вычислить серийного убийцу даже в небольшом городке.
Бюджет: $2 млн
Кинопоиск: 8.1IMDb: 8.4
Задёшево показали, что «товарищ майор» умеет сочувствовать.
Бюджет: $880 000
Кинопоиск: 7.5IMDb: 7.6
Задёшево показали, как можно найти пропавшего человека с помощью его соцсетевой активности.
Бюджет: $500 000
Кинопоиск: 7.7IMDb: 8.3
Задёшево показали, как сложно развестись в Иране.
Бюджет: $200 000
Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.8
Задёшево показали, как мужчина признаётся своим друзьям в том, что он бессмертен.
Бюджет: $150 000
Кинопоиск: 7.7IMDb: 7.8
Задёшево показали, как разных людей сближают музыка и одиночество.
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