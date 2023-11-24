10 дешёвых фильмов 21 века, которые всем понравились

Прямо сейчас мы в очередной раз убедимся в том, что деньги в кино не главное. Главное — уметь снимать интересные истории, привлекая хороших исполнителей. В качестве вещественных доказательств мы перечислим десятку фильмов этого века, снятых при бюджете в 5 миллионов долларов и меньше (вплоть до совсем уж смешных для киноиндустрии денег), которые при этом стали зрительскими фаворитами, о чём говорят оценки на популярных агрегаторах.