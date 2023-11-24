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10 дешёвых фильмов 21 века, которые всем понравились

10 дешёвых фильмов 21 века, которые всем понравились

Автор:
24 ноября 2023 08:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бюджет   кино   роль   съемка   фильм   фото   
2221
11

Вот что можно хорошо показать за такие скромные суммы. Кстати, обратите внимание на интернациональность этих фильмов.

Прямо сейчас мы в очередной раз убедимся в том, что деньги в кино не главное. Главное — уметь снимать интересные истории, привлекая хороших исполнителей. В качестве вещественных доказательств мы перечислим десятку фильмов этого века, снятых при бюджете в 5 миллионов долларов и меньше (вплоть до совсем уж смешных для киноиндустрии денег), которые при этом стали зрительскими фаворитами, о чём говорят оценки на популярных агрегаторах.

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Бюджет: $5 млн

Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.8

Задёшево показали жизнь человека на другой планете. Хоть и всего одного.

Бюджет: $4,5 млн

Кинопоиск: 7.6IMDb: 8.0

Задёшево показали, как необычный молодой человек спасает мир от конца света.

Бюджет: $3,3 млн

Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.6

Задёшево показали суровую жизнь в бразильских фавелах.

Бюджет: $3,3 млн

Кинопоиск: 8.4IMDb: 8.5

Задёшево показали, как талантливый музыкант может стать гениальным, если найти ему хорошего репетитора.

Бюджет: $2,8 млн

Кинопоиск: 7.7IMDb: 8.1

Задёшево показали, как непросто бывает вычислить серийного убийцу даже в небольшом городке.

Бюджет: $2 млн

Кинопоиск: 8.1IMDb: 8.4

Задёшево показали, что «товарищ майор» умеет сочувствовать.

Бюджет: $880 000

Кинопоиск: 7.5IMDb: 7.6

Задёшево показали, как можно найти пропавшего человека с помощью его соцсетевой активности.

Бюджет: $500 000

Кинопоиск: 7.7IMDb: 8.3

Задёшево показали, как сложно развестись в Иране.

Бюджет: $200 000

Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.8

Задёшево показали, как мужчина признаётся своим друзьям в том, что он бессмертен.

Бюджет: $150 000

Кинопоиск: 7.7IMDb: 7.8

Задёшево показали, как разных людей сближают музыка и одиночество.

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Метки: актеры   бюджет   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Dabus 37 минут назад
Бюджет 3 млн, сборы 108 млн, 5 премий Оскар
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Maldini 11 минут назад
Луну видел и Человек с Земли. Отличные фильмы.
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Dabus 20 минут назад
Бюджет 60 тыс, сборы 248 млн
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Dabus Полчаса назад
Бюджет 2.5 млн, сборы 41 млн
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37k
Алексей 49 минут назад
Воспоминания об убийстве (Южная Корея, 2003) - я не знаю кому мог понравится данное произведение, там уже сначала есть ощущение, что смотришь передачу "деревня дураков".
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7k
a6m5 56 минут назад
"Зверская расслабуха", "Ночь живых евреев", "Свадебная ваза", "Ниггеры-геи из открытого космоса".

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6k
Алексей 2 часа назад
Посмотрев в начале 2000-ных Жизнь других я ужаснулся от мира, в котором вынужден жить главный герой и, естественно, был на его стороне. Однако по прошествии почти двух десятков лет пришло понимание, что не всё так однозначно.
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4k
Денис 2 часа назад
Человек с земли, слишком много религии.
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