Лучшие женщины-барабанщицы в истории

Карен увлеклась музыкой ещё в юности вслед за своим братом Ричардом. Слушая одно из выступлений школьного оркестра, девушка отметила игру одного из барабанщиков и стала делать первые попытки уловить ритм любимых песен. К середине 60-х Ричард создал собственную группу, где Карен впервые попробовала себя в роли ударницы.

Карен исполняла обязанности не только барабанщицы, но и вокалистки. Именно в Carpenters она становится «поющей барабанщицей», и талант девушки не остался без внимания. То, что большинство приёмов в её технике было заимствовано от мужчин-барабанщиков, не стало преградой для формирования собственного стиля, и многочисленные награды Карпентер получила именно за своё мастерство. Критики отмечали, что своей ритмикой Карен погружает слушателей в настоящий изысканный грув.