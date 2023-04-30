Лучшие женщины-барабанщицы в истории

Для поклонников музыки привычно видеть за барабанной установкой музыкантов-мужчин. У известных барабанщиков уже давно сформирована огромная фанбаза и их вклад в музыку по достоинству оценён, однако девушки-барабанщицы также оказали значительное влияние на формирование современной музыки.
.В статье пойдёт речь о восьми лучших барабанщицах в истории музыки по версии журнала «Fuzz Music», об их становлении, успехе и популярности.
Карен Карпентер
Карен увлеклась музыкой ещё в юности вслед за своим братом Ричардом. Слушая одно из выступлений школьного оркестра, девушка отметила игру одного из барабанщиков и стала делать первые попытки уловить ритм любимых песен. К середине 60-х Ричард создал собственную группу, где Карен впервые попробовала себя в роли ударницы.
Карен исполняла обязанности не только барабанщицы, но и вокалистки. Именно в Carpenters она становится «поющей барабанщицей», и талант девушки не остался без внимания. То, что большинство приёмов в её технике было заимствовано от мужчин-барабанщиков, не стало преградой для формирования собственного стиля, и многочисленные награды Карпентер получила именно за своё мастерство. Критики отмечали, что своей ритмикой Карен погружает слушателей в настоящий изысканный грув.
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С 1970 по 1984 годы около 17 синглов группы Carpenters попали в американский чарт топ-20, а их записи за время активности были проданы тиражом более ста миллионов. В 1983 году девушки не стало, однако её способности были замечены и оценены и поклонниками, и критиками, а музыкальное наследие стало мотивацией для её последовательниц.
Мег Уайт
Мег прославилась благодаря своей работе в группе The White Stripes вместе со своим мужем Джеком Уайтом, с которым они поженились осенью 1996 года. После встречи с Джеком девушка впервые попробовала себя на барабанах: это случилось в тот момент, когда муж попросил её подыграть ему. О карьере музыкантки Мег не мечтала, но её скромный стиль отлично вписался в ритм-секцию The White Stripes.
До распада в 2011 году коллектив успел выпустить шесть альбомов и завоевать не только сердца слушателей, но и несколько наград Грэмми. На свежий стиль игры Мег сильно повлияли блюзовые музыканты, гаражные рок-группы и протопанк-исполнители. Это отразилось во многих работах девушки и стало её визитной карточной.
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Виола Смит
Виола Смит была одной из известных оркестровых барабанщиц. Ещё в ранние годы она со своими сёстрами являлась участницей биг-бенда, где играла на ударных. Далее девушка со свой сестрой Милдред основала собственную группу, в которой играла до поступления в университет искусств. Уже будучи студенткой, Смит участвовала в оркестре Фила Спитального, а затем в труппе оркестра NBC.
Одной из узнаваемых примет барабанщицы являлась её установка, в которой насчитывалось 13 барабанов, а самым примечательным было использование там-тамов на уровне плечей. Виола получила звание самой быстрой барабанщицы, когда показала свой талант при записи музыки к кинолентам «Когда Джонни вернётся домой» и «Сюда идут студентки». С середины 60-х девушка играла в нескольких группах и отдавалась барабанам вплоть до конца своей жизни.
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Сэнди Уэст
Сэнди стала известной ещё в школе благодаря своему таланту, когда выступала вместе с местными группами в качестве барабанщицы. Большой успех ждал девушку в 1976 году: в возрасте пятнадцати лет она стала участницей рок-группы The Runaways. Вместе с вокалисткой и гитаристкой Джоанн Джетт и ещё двумя участницами коллектива девушка стала одной из популярных женщин в рок-н-ролле.
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Как отмечала пресса, её навыки были на высшем уровне: мощный и плотный звук, уходящий в глэм и панк, стал ключевым в создаваемой девушкой музыке. После распада The Runaways Сэнди не имела успеха; ей не удалось подняться на вершины топ-чартов со своим собственным коллективом, и тогда барабанщица покинула сцену. Несмотря на то, что Смит пришлось возвращаться из мира рок-звёзд в мир обычных людей, она оказала большое влияние на последующих музыкантов и на популяризацию игры женщин на барабанах в рок-музыке.
Карла Азар
Карла начинала свой путь в музыку как участница оркестров, но за барабанную установку села не сразу, занимаясь изначально перкуссией. Наибольшую известность Азар приобрела как барабанщица американского альтернативного коллектива Autolux, с которым начала сотрудничать ещё в 2001 году.
Успех группе принесли первые концерты, после которых Autolux практически сразу подписали контракт с лейблом DMZ. За время существования коллектив успел выпустить три альбома и поучаствовать во множестве музыкальных фестивалей. Карла успела проявить себе не только как участница бэнда, но и как приглашённая музыкантка на сольных альбомах Джека Уайта из The White Stripes. Талант девушки был отмечен критиками и другими музыкантами, особенно гитаристом Red Hot Chili Papers Джоном Фрусчанте.
Рокси Петруччи
Несмотря на участие в симфоническом оркестре, Рокси всегда тяготела к рок-музыке, и вскоре вместе со своей сестрой Максин создала хард-рок коллектив Madame X. За установкой в этом коллективе Петруччи продержалась до 1986 года, позже перейдя в американскую рок-группу Vixen.
В начале 90-х Рокси покинула группу, придя в неё снова только в 1997 году. После окончательного распада Vixen барабанщица приняла участие в реюнионе группы, однако в 2001 году коллектив снова перестал существовать, а позже классический состав сыграл вместе последний раз на шоу воссоединений известных коллективов.
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В девушке всегда была сила и драйв, и именно по этой причине её называют одной из самых крутых барабанщиц в истории рока. Известная не только своим участием в Vixen, Рокси успешно сотрудничала с мэтрами рока Озии Осборном, KISS и Deep Purple, проявляя свой талант и максимально растворяясь в игре. В одном из интервью ударница сказала, что игра на барабанах всегда доставляла ей наивысшее удовольствие, и ради этого чувства она не готова останавливаться на достигнутом.
Сэнри Кавагути
Сэнри является одной из самых молодых барабанщиц в истории музыки. Уже к девяти годам девушка записывалась как сессионный музыкант, пройдя школу известного японского барабанщика Кодзо Суганумы. В 2009 году, после своей первой студийной записи, Сэнри в качестве Senri's Super Session начала активно выступать и записывать свои первые сольные работы.
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Кавагути получила прозвище «Принцесса многих ударов» за своё техничное, мощное и скоростное исполнение композиций. Девушка продолжает свою карьеру до сих пор, выступая на фестивалях и сотрудничая с различными группами. Она записала около трёх сольных альбомов, а в сотрудничестве с другими музыкантами и коллективами около пяти. Талант юной барабанщицы был отмечен критиками и большим количеством наград.
Шейла И.
«Королева перкуссии» Шейла Эсковедо с детства проявляла огромную тягу к барабанам. Большое влияние на будущую музыкальную карьеру девушки повлияла её семья, в которой всегда были талантливые музыканты.
Начало творческого пути Шейлы пришлось на 70-е годы, однако уже к 1983 году она стала успешной сольной исполнительницей, популярность к которой пришла практически сразу после первого альбома. Помимо работы над своими записями, музыкантка появлялась в качестве сессионной барабанщицы на пластинках Принса, Хэрби Хэнка и Бьонсе. Мастерство Шейлы оценили по достоинству, и в 2009 году она стала членом Почётного Национального Женского общества, отметившее большой вклад девушки в развитие музыки.
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Несмотря на травму, полученную после игры на каблуках, Шейла до сих пор занимается любимым делом и вдохновляет других девушек делать то, что им действительно нравится.
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