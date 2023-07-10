От малышей до мастеров беспредела: как назывались культовые рок-группы в начале своего пути

История знает множество групп, которые неоднократно экспериментировали с названием и были всем, чем только можно, прежде чем участникам не удавалось найти то, что идеально подходит им. Так как же назывались некоторые из наших любимых и самых культовых за всю историю рок-коллективы в начале своей карьеры? Предлагаем узнать вместе!

«Малыш без одежды» (Creed)

Одним из многих названий, под которым впервые выступила рок-группа Creed, было Naked Toddler. Эта фраза, означающая «Малыш без одежды», была взята из газетного заголовка, который особенно привлёк внимание гитариста Марка Тремонти. Creed выступали под таким названием совсем недолго: известно, что аудитории оно совсем не пришлось по вкусу. Поэтому, ради поклонников, от «Малыша» пришлось отказаться.