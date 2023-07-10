От малышей до мастеров беспредела: как назывались культовые рок-группы в начале своего пути

Недаром говорится: «Как корабль назовёшь, так он и поплывёт». А потому выбор названия группы – это большое дело, и, к сожалению, не существует никакой секретной формулы, которая помогла бы участникам с ним. На протяжении десятилетий музыканты искали вдохновение во всём – от названия улицы в родном городе и любимого напитка до фильмов ужасов и даже анекдотов!
История знает множество групп, которые неоднократно экспериментировали с названием и были всем, чем только можно, прежде чем участникам не удавалось найти то, что идеально подходит им. Так как же назывались некоторые из наших любимых и самых культовых за всю историю рок-коллективы в начале своей карьеры? Предлагаем узнать вместе!
«Малыш без одежды» (Creed)
Одним из многих названий, под которым впервые выступила рок-группа Creed, было Naked Toddler. Эта фраза, означающая «Малыш без одежды», была взята из газетного заголовка, который особенно привлёк внимание гитариста Марка Тремонти. Creed выступали под таким названием совсем недолго: известно, что аудитории оно совсем не пришлось по вкусу. Поэтому, ради поклонников, от «Малыша» пришлось отказаться.
Источник:
К слову, укоренившееся название группы переводится как «Вероучение», а потому многие полагали, что Creed – это христианская группа! Во многом и из-за песен, чьи тексты полны христианских отсылок...
Для фольклорного дуэта Пола Саймона и Арта Гарфанкеля название Simon & Garfunkel кажется очевидным выбором, но, что удивительно, это имя не было их первым. В конце 1950-х годов молодая пара взяла имя «Том и Джерри»! Но и это ещё не всё...
Источник:
По всей видимости участники дуэта так вошли в азарт, что даже взяли себе соответствующие псевдонимы: Гарфанкел стал Томом Графом, в то время как его коллега Джерри Лэндисом! Однако вскоре они всё же переименовались в Simon & Garfunkel (возможно, из-за авторских прав), и в результате вписали это название в музыкальную историю 60-х!
«Тони Флоу и Чудесно Величественные Мастера беспредела» (Red Hot Chili Peppers)
Если вы думали, что Red Hot Chili Peppers – длинное название для группы, то вы ошибались! Поклонникам «Красных острых перцев чили» остаётся поблагодарить группу за то, что в конце концов они назвали себя именно так. Ведь их первоначальное название было ещё длиннее и страннее!
Источник:
Прежде чем они стали перцами, они величали себя как «Тони Флоу и Чудесно Величественные Мастера беспредела»! Объясняя эту задумку, в интервью журналисту Энтони Кидис сказал:
«Вот как мы хотели играть, величественно и хаотично!»
Но, видимо, такое название оказалось слишком длинным для фанатов, хотя, стоит отметить, оно идеально описывало то, чем всегда являлись Red Hot Chili Peppers! Но почему Тони Флоу? Это уже другой вопрос...
Короли «мрачного» и тяжёлого классического рока, Black Sabbath долго экспериментировали с названием. В частности, какое-то время они выступали под псевдонимом Earth (Земля), но мало кто знает, что до этого было ещё одно, гораздо более длинное и странное название...
Источник:
Изначально команда Осборна называла себя Polka Tulk Blues Band! Точно неизвестно, чем именно оно было вдохновлено, но есть версии, что название появилось либо от марки талька, либо от индийско-пакистанского магазина одежды... В любом случае, название оказалось слишком длинным и невзрачным, а потому вскоре бэнд переименовался в Earth и затем, наконец, в Black Sabbath – вдохновение, которое пришло к Оззи от одноимённого фильма ужасов 1963 года, который в то время шёл в прокате напротив их репетиционной площадки.
Когда Radiohead только сформировалась, участники группы ещё учились в школе и могли проводить репетиции только по пятницам, отсюда и их первоначальное название: On a Friday (буквально переводится как «В пятницу»).
Источник:
Они использовали этот псевдоним во время своих первых нескольких концертов, но когда EMI предложила контракт, было принято решение переименоваться в Radiohead, что на этот раз означало «Радиоголова»! По всей видимости, парни были серьёзно настроены на покорение радиоволн...
«Битлз» тоже появились не сразу. Всё начиналось с The Quarrymen, проекта, который впоследствии и эволюционировал до битлов. Но это далеко не вся история...
Источник:
Дело в том, что в период расцвета карьеры ливерпульской четвёрки на пике моды были названия групп с упоминанием каких-нибудь насекомых. И тогда в голову Джона Леннона пришла гениальная идея: назвать группу «Долговязый Джон и серебряные жуки». Но в конце концов все посчитали, что данное название слишком длинное, а вот идея с жуками крутая (по меркам моды тех лет). Немного поэкспериментировав с буквой «А» и появились The Beatles!
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых