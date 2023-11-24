Российский шахматист досрочно стал чемпионом мира среди игроков до 18 лет

Алексей Гребнев занимает 60‑е место в юниорском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Примечательно, что в последний раз россиянин (Максим Матлаков) становился чемпионом мира по шахматам среди юниоров в далёком 2009-м году.





Матчи 11-го тура пройдут сегодня, 24 ноября. Второе место на турнире сейчас занимает ещё один россиянин Володар Мурзин.