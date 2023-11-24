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Российский шахматист досрочно стал чемпионом мира среди игроков до 18 лет

Российский шахматист досрочно стал чемпионом мира среди игроков до 18 лет

Автор:
24 ноября 2023 12:32
Сообщество : Спорт
Метки: Алексей Гребнев   Италия   Победа   Россия   чемпионат мира   шахматы   юниоры   
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По мнению главы Федерации шахмат России, это феноменальный результат. Российских шахматист за 10 туров проиграл только одну партию.

Россиянин Алексей Гребнев стал чемпионом мира по шахматам среди юношей до 18 лет, сообщает Федерация шахмат России (ФШР). Отмечается, что золото в соревновании, которое проходило в итальянском Монтесильвано, Гребнев получил за тур до окончания чемпионата. В десятом туре он обыграл индийца Пранита Вуппалу, набрав по итогам всех партий 9,5 очка, чем и обеспечил себе досрочную победу.


"Поздравляю всех с очередной выдающейся победой российских шахмат - Алексея Гребнева на чемпионате мира среди игроков до 18 лет. Он выиграл все партии, кроме одной, и ни одной не проиграл. Это феноменальный результат для турнира такого уровня, поздравляю его тренеров и всех любителей шахмат в нашей стране", — написал президент ФШР Андрей Филатов.

Алексей Гребнев занимает 60‑е место в юниорском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Примечательно, что в последний раз россиянин (Максим Матлаков) становился чемпионом мира по шахматам среди юниоров в далёком 2009-м году.


Матчи 11-го тура пройдут сегодня, 24 ноября. Второе место на турнире сейчас занимает ещё один россиянин Володар Мурзин.

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Метки: Алексей Гребнев   Италия   Победа   Россия   чемпионат мира   шахматы   юниоры   
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