Анальная секс-игрушка помогла блогеру обыграть гроссмейстера в шахматы



Эта идея пришла им в голову не случайно — в прошлом году на популярном Кубке шахматистов разгорелся скандал: один игрок обвинил другого в нечестной игре, заявив, что у соперника в анусе пробка с вибрацией, которая подсказывает ему, как правильно сходить.



Самое смешное, что гроссмейстер, согласившийся участвовать в эксперименте, вообще не знал, что происходит. Он был уверен, что просто участвует в каком-то телешоу.