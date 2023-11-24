Анальная секс-игрушка помогла блогеру обыграть гроссмейстера в шахматы

Блогеры решили провести эксперимент, можно ли обыграть в шахматы гроссмейстера с помощью вибрирующей анальной пробки с дистанционным управлением. Секс-игрушка находилась в анусе одного из блогеров, а второй передавал на неё команды о верных ходах через вибрацию, используя азбуку Морзе.
Эта идея пришла им в голову не случайно — в прошлом году на популярном Кубке шахматистов разгорелся скандал: один игрок обвинил другого в нечестной игре, заявив, что у соперника в анусе пробка с вибрацией, которая подсказывает ему, как правильно сходить.
Самое смешное, что гроссмейстер, согласившийся участвовать в эксперименте, вообще не знал, что происходит. Он был уверен, что просто участвует в каком-то телешоу.
Источник:
- Кошка удалила трёхчасовой игровой прогресс девушки
- Игра для мальчиков и девочек всех возрастов
- Бейсбольный фанат ловко поймал мяч одной рукой
- Люди с необычным смехом
- Неожиданный финал партии в матче по настольному теннису
Или ему зудело типа Е2-Е4?
Потому и ведут себя как дебилы-у рептилоидов логика по-другому работает...