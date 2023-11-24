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Анальная секс-игрушка помогла блогеру обыграть гроссмейстера в шахматы

Анальная секс-игрушка помогла блогеру обыграть гроссмейстера в шахматы

Автор:
24 ноября 2023 08:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Гроссмейстер   игра   люди   секс-игрушка   умора   шахматы   
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Блогеры решили провести эксперимент, можно ли обыграть в шахматы гроссмейстера с помощью вибрирующей анальной пробки с дистанционным управлением. Секс-игрушка находилась в анусе одного из блогеров, а второй передавал на неё команды о верных ходах через вибрацию, используя азбуку Морзе.


Эта идея пришла им в голову не случайно — в прошлом году на популярном Кубке шахматистов разгорелся скандал: один игрок обвинил другого в нечестной игре, заявив, что у соперника в анусе пробка с вибрацией, которая подсказывает ему, как правильно сходить.

Самое смешное, что гроссмейстер, согласившийся участвовать в эксперименте, вообще не знал, что происходит. Он был уверен, что просто участвует в каком-то телешоу.

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Метки: Видео   Гроссмейстер   игра   люди   секс-игрушка   умора   шахматы   
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11  комментариев
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17k
banzai7 Час назад
А это точно ради победы в шахматах задумано?
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4k
elllfa 13 минут назад
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63k
skyeye 14 минут назад
Ну пипец. Теперь перед допуском на соревнования будут проводить ректальный досмотр шахматистов))
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5k
Maldini 16 минут назад
Вся суть блогеров
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62k
pynh 17 минут назад
"Пойдем ко мне, в шахматы поиграем" получило еще один смысл
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30
Людмила Желанова Полчаса назад
Ну и нахрена вобще эта информация ?!
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Интересно, если блогер собирался делал неверный ход, и в жопе у него зудело, он фигуру обратно ставил? И так, пока правильно не прозудит?
Или ему зудело типа Е2-Е4?
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71
Саша Час назад
"один игрок обвинил другого в нечестной игре". Один игрок, это магнус карлсон, а другой - ханс ниманн. А гроссмейстер обыгранный блогером - даниэль фернандес
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7k
Mixalych 2 часа назад
про скандал слышал, но мне и в голову не прийдет проверят это на себе и пихать что-то в жопу. Ох уж эти блогеры...
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10k
goshan_hmc 2 часа назад
Может у всех европолитиков такой девайс установлен... И ходят по нажатию кнопочки из фашингтона.
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