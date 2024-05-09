Российские шахматисты провели первый в мире турнир на Эвересте

Организаторы мероприятия надеются, что соревнование войдет в Книгу рекордов Гиннесса.
Российские гроссмейстеры провели первый в истории шахматный турнир в базовом лагере Эвереста на высоте 5364 метра. Мероприятие прошло при поддержке платформы idChess, транслировавшей соревнование онлайн, а также Федерации шахмат России (ФШР).
Отмечается, что в турнире, которые проходил 8 мая по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 18 шахматистов, включая четырёх иностранных спортсменов. Как пишет пресс-служба сервиса idChess, чтобы попасть на турнир шахматистам предстояло преодолеть 50 километров и подняться на 2,5 километра в высоту.
"Цель турнира – продемонстрировать возможности шахматистов принимать сложные решения в экстремальных условиях. Предварительно участникам пришлось преодолеть 50 километров до базового лагеря горы", — говорится в сообщение организаторов турнира.
Организаторы турнира надеются, что мероприятие попадёт не только Книги рекордов России и Непала, но и Гиннеса.
"Этот турнир войдет в Книгу рекордов Гиннесса, Книги рекордов России и Непала не только потому, что это первый турнир на такой высоте, но и потому, что удалось организовать возможность для зрителей наблюдать за ним в режиме реального времени – все 9 досок транслировались онлайн", — заявил главный арбитр соревнований Сергей Моисеев.
Победителем турнира с призовым фондом в 7 миллионов рублей стал стал чемпион России и Европы по быстрым шахматам Александр Румянцев. Все призовые места достались россиянам — второе место за Юрием Калиниченко, третьим стал Владимир Шумилин.
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