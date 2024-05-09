Российские шахматисты провели первый в мире турнир на Эвересте

Российские гроссмейстеры провели первый в истории шахматный турнир в базовом лагере Эвереста на высоте 5364 метра. Мероприятие прошло при поддержке платформы idChess, транслировавшей соревнование онлайн, а также Федерации шахмат России (ФШР).

Отмечается, что в турнире, которые проходил 8 мая по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 18 шахматистов, включая четырёх иностранных спортсменов. Как пишет пресс-служба сервиса idChess, чтобы попасть на турнир шахматистам предстояло преодолеть 50 километров и подняться на 2,5 километра в высоту.