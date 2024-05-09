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Российские шахматисты провели первый в мире турнир на Эвересте

Российские шахматисты провели первый в мире турнир на Эвересте

Автор:
09 мая 2024 19:29
Сообщество : Спорт
Метки: Непал   Россия   книга рекордов гиннеса   турнир   шахматы   эверест   
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Организаторы мероприятия надеются, что соревнование войдет в Книгу рекордов Гиннесса.

Российские гроссмейстеры провели первый в истории шахматный турнир в базовом лагере Эвереста на высоте 5364 метра. Мероприятие прошло при поддержке платформы idChess, транслировавшей соревнование онлайн, а также Федерации шахмат России (ФШР).


Отмечается, что в турнире, которые проходил 8 мая по швейцарской системе в 9 туров, приняли участие 18 шахматистов, включая четырёх иностранных спортсменов. Как пишет пресс-служба сервиса idChess, чтобы попасть на турнир шахматистам предстояло преодолеть 50 километров и подняться на 2,5 километра в высоту.


"Цель турнира – продемонстрировать возможности шахматистов принимать сложные решения в экстремальных условиях. Предварительно участникам пришлось преодолеть 50 километров до базового лагеря горы", — говорится в сообщение организаторов турнира.

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Организаторы турнира надеются, что мероприятие попадёт не только Книги рекордов России и Непала, но и Гиннеса.


"Этот турнир войдет в Книгу рекордов Гиннесса, Книги рекордов России и Непала не только потому, что это первый турнир на такой высоте, но и потому, что удалось организовать возможность для зрителей наблюдать за ним в режиме реального времени – все 9 досок транслировались онлайн", — заявил главный арбитр соревнований Сергей Моисеев.

Победителем турнира с призовым фондом в 7 миллионов рублей стал стал чемпион России и Европы по быстрым шахматам Александр Румянцев. Все призовые места достались россиянам — второе место за Юрием Калиниченко, третьим стал Владимир Шумилин.

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Метки: Непал   Россия   книга рекордов гиннеса   турнир   шахматы   эверест   
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3  комментария
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−14
Economic Sector 48 минут назад
Усердно стремятся попасть в книгу рекордов проклятой америки, получается
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7k
Харон ( Χάρων) Минуту назад
И нахрена? Всё ради хайпа?
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5k
grigorenko vladislav 24 минуты назад
Турнир по шахматам на Эвересте - звучит неплохо. Только нахера там какая-то книга @уйпойми каких рекордов какого-то гинеса? Для кого это делалось? Для гинеса? Или для людей и спорта?
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Burzum
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Лесник
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