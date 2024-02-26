Восьмилетний шахматист установил новый мировой рекорд

В 2022 году он стал чемпионом мира по рапиду среди детей до 8 лет.

"Это просто невероятно, ведь наша семья далека от спортивных традиций", - признаётся отец.

Мальчик индийского происхождения играет в шахматы по семь часов в день и занимается по старой шахматной программе. Он обладает феноменальной фотографической памятью.