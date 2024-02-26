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Восьмилетний шахматист установил новый мировой рекорд

Восьмилетний шахматист установил новый мировой рекорд

Автор:
26 февраля 2024 07:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ашват Каушик   Победа   игра   ребёнок   рекорд   шахматы   
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Вундеркинд из Сингапура стал самым юным игроком, победившим гроссмейстера. Ашват Каушик обыграл 37-летнего поляка Яцека Стопу в турнире Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцарии.

В возрасте 8 лет, 6 месяцев и 11 дней Ашват стал самым юным шахматистом, обыгравшим гроссмейстера в классической турнирной партии.

"Я взволнован и удивлён, я горжусь своей игрой ещё и потому, что в какой-то момент стал уступать, но потом сумел собраться", - сказал мальчик в интервью Chess.com.

Каушик играет в шахматы с 4 лет.

"Он увлёкся, играя со своими бабушкой и дедушкой", - рассказал его отец Шрирам, добавив, что ни он, ни его жена не играют.

В 2022 году он стал чемпионом мира по рапиду среди детей до 8 лет.

"Это просто невероятно, ведь наша семья далека от спортивных традиций", - признаётся отец.

Мальчик индийского происхождения играет в шахматы по семь часов в день и занимается по старой шахматной программе. Он обладает феноменальной фотографической памятью.

Гроссмейстер Кевин Го похвалил своего ученика за "выдающиеся тактические навыки".

"Семья поддерживает Ашвата и не оказывает давления, позволяя ему добиваться собственных целей", - сказал Го.

"Мы гордимся Ашватом, но не ставим перед ним никаких целей и позволяем ему развиваться в своём собственном темпе. А мировой рекорд - это просто бонус".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ашват Каушик   Победа   игра   ребёнок   рекорд   шахматы   
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4  комментария
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Колька Валеркин сын Час назад
Тут прекрасно все: восьмилетка сингапурец с именем Ашват Кошик, ну прямо как Равшан Иванов, обыграл гроссмейстера польского Яцека Стопу, просто гениально. Пшек вздрючил пшека. Кошик как Стопу это чисто польские фамилии, в корни вдаваться не будем, дабы не раздвать тут фоливарку по некоторым принадлежностям к этническим группам. А то, что один из них Ашват, да и куй с ним))) Только это, аффтар епта, Ашват Каушик мальчика зовут, копипастер ты дрючный.
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adssaf afasffdsga 49 минут назад
Было бы интересно на бой с Карлсеном посмотреть - может, его хотя бы восьмилетка сможет манера научить.
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Fuchsia

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