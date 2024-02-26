Восьмилетний шахматист установил новый мировой рекорд

Вундеркинд из Сингапура стал самым юным игроком, победившим гроссмейстера. Ашват Каушик обыграл 37-летнего поляка Яцека Стопу в турнире Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцарии.
В возрасте 8 лет, 6 месяцев и 11 дней Ашват стал самым юным шахматистом, обыгравшим гроссмейстера в классической турнирной партии.
"Я взволнован и удивлён, я горжусь своей игрой ещё и потому, что в какой-то момент стал уступать, но потом сумел собраться", - сказал мальчик в интервью Chess.com.
Каушик играет в шахматы с 4 лет.
"Он увлёкся, играя со своими бабушкой и дедушкой", - рассказал его отец Шрирам, добавив, что ни он, ни его жена не играют.
В 2022 году он стал чемпионом мира по рапиду среди детей до 8 лет.
"Это просто невероятно, ведь наша семья далека от спортивных традиций", - признаётся отец.
Мальчик индийского происхождения играет в шахматы по семь часов в день и занимается по старой шахматной программе. Он обладает феноменальной фотографической памятью.
Гроссмейстер Кевин Го похвалил своего ученика за "выдающиеся тактические навыки".
"Семья поддерживает Ашвата и не оказывает давления, позволяя ему добиваться собственных целей", - сказал Го.
"Мы гордимся Ашватом, но не ставим перед ним никаких целей и позволяем ему развиваться в своём собственном темпе. А мировой рекорд - это просто бонус".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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