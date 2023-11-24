Соловей в клетке и его лучшие творения

«Соловей мой, соловей, голосистый соловей!..», «Вечерний звон», «Нищая», «Два ворона» – эти романсы знают почти все. И произведения кажутся народными. Да и часто называются таковыми. А ещё алябьевский «Соловей» – это романс, который пропитан неуловимым флёром тоски по свободе. И если бы любители тюремной романтики выбрали в качестве главного культурного идеолога не Круга, а кого-то из классиков, то Алябьев подошёл бы на эту роль идеально.

Собственно, первый пробный – игрушечный срок ротмистр получил за вызов устоям. В соответствии с правилами того времени, в театр должно было приходить исключительно в мундире. Но Александр явился в штатском, а когда полицмейстер подошёл к нему за объяснениями, гвардеец отказался представляться и сбежал. Личность нарушителя, впрочем, быстро установили. Император Александр I, разгневанный таким пренебрежением к офицерскому мундиру, распорядился на месяц отправить офицера на гауптвахту в Петропавловскую крепость.