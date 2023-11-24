Соловей в клетке и его лучшие творения

Непосредственно в тайных обществах он не состоял. Но при этом всегда отличался свободолюбивым нравом. За что и поплатился, хотя и с выгодой для культуры и благодарных потомков.
Александр Александрович Алябьев (1787–1851) родился в Тобольске в дворянской семье. Вообще в роду было немало достойных людей, служивших и по военной, и по гражданской линии. Но именно этому представителю суждено было прославить фамилию на весь мир.
«Соловей мой, соловей, голосистый соловей!..», «Вечерний звон», «Нищая», «Два ворона» – эти романсы знают почти все. И произведения кажутся народными. Да и часто называются таковыми. А ещё алябьевский «Соловей» – это романс, который пропитан неуловимым флёром тоски по свободе. И если бы любители тюремной романтики выбрали в качестве главного культурного идеолога не Круга, а кого-то из классиков, то Алябьев подошёл бы на эту роль идеально.
Собственно, первый пробный – игрушечный срок ротмистр получил за вызов устоям. В соответствии с правилами того времени, в театр должно было приходить исключительно в мундире. Но Александр явился в штатском, а когда полицмейстер подошёл к нему за объяснениями, гвардеец отказался представляться и сбежал. Личность нарушителя, впрочем, быстро установили. Император Александр I, разгневанный таким пренебрежением к офицерскому мундиру, распорядился на месяц отправить офицера на гауптвахту в Петропавловскую крепость.
А следующие тюремные университеты Алябьева были уже более серьёзными. Через три года, уже будучи подполковником в отставке, он принял участие в одной карточной игре. Один из участников – Тимофей Времев, был заподозрен прочими игроками в мухлеже, за что к нему и применили меры физического воздействия. Проще говоря, побили. Но мужчина через несколько дней скончался. То ли сказался возраст, то ли стресс, то ли дала о себе знать гипертония, но факт остаётся фактом.
Следствие тянулось долгих три года. Всё это время Алябьев находился за решёткой. Как раз в этот период родился «Соловей», выпорхнувший из казематов благодаря друзьям и исполненный в Большом театре.
В результате его признали виновным и отправили в ссылку… в Тобольск. Выслушав приговор, Александр расхохотался. Дескать, пустили козла в огород – вернули в город детства.
Ссылке предшествовало неприятное действо – гражданская казнь. Алябьева лишили дворянства и при скоплении народа сорвали эполеты, сломали над головой шпагу, бросили в огонь ордена.
Как раз во время ссылки появились «Изба», «Деревенский сторож» и «Кабак». Все произведения несут посыл о непростой судьбе человека и несправедливости мира и его властителей. Безысходность прерывается преувеличенно мажорной плясовой, только подчёркивая тоску основной темы.
Друзья неоднократно пытались вытащить Алябьева. Но безуспешно. Максимумом оказался перевод в Московскую губернию в 1835 году. Император Николай I, видимо, из-за причастности композитора к декабристам отклонял все прошения. И в качестве издёвки разрешил вернуть дворянство детям Алябьева. «Если таковые будут». Больному и измождённому Александру было на тот момент 64 года, а жене – представительнице известного рода Екатерине Римской-Корсаковой – 43.
К слову, всемогущий глава тайной полиции Александр Бенкендорф, пытаясь разобраться в деле, даже инициировал эксгумацию тела погибшего Тимофея. И пришёл к выводу, что если бы причина была в разрыве внутренних органов, то погибший мучился бы от боли. Но тот ушёл из дома Алябьева на своих ногах и к медикам не обращался.
В 1951 году Екатерина похоронила мужа и установила на его могиле в Симоновском монастыре маленькую скульптуру – соловушку. И вскоре ушла вслед за ним.
На счету Александра Алябьева более 500 произведений разных жанров. Но всемирно известным и бессмертным стал именно «Соловей». Песню многие и по сей день считают народной.
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