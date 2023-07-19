Испанца посадили в тюрьму за любовь к громкой музыке

Что самое печальное, любитель клубной музыки довёл одного пожилого соседа до бессонницы, а у второго из-за постоянного шума обострилась болезнь Альцгеймера. В итоге неистового меломана суд приговорил к году и трём месяцам тюрьмы, а также обязал выплатить соседям компенсацию в размере 18 тысяч евро.



Говорят, что южные народы очень вспыльчивы, поэтому крайне странно, как такого дурака терпели целых пять лет и, например, случайно не уронили на его голову какой-нибудь увесистый предмет.