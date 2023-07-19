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Испанца посадили в тюрьму за любовь к громкой музыке

Испанца посадили в тюрьму за любовь к громкой музыке

Автор:
19 июля 2023 19:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Испания   Музыка   барселона   громкость   соседи   суд   тюрьма   
1196
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Оказывается, так можно было.

Отмечается, что житель Барселоны изводил соседей электронной музыкой на протяжении пяти лет. Обвинение смогло доказать, что ответчик каждый день включал музыку, громкость которой превышала 57 децибел в дневные и вечерние часы и достигала 56 децибел ночью, что превышает разрешённый законом уровень шума в 35 децибел. По словам соседей, вещи в их квартирах от таких хардбасов начинали вибрировать.

Что самое печальное, любитель клубной музыки довёл одного пожилого соседа до бессонницы, а у второго из-за постоянного шума обострилась болезнь Альцгеймера. В итоге неистового меломана суд приговорил к году и трём месяцам тюрьмы, а также обязал выплатить соседям компенсацию в размере 18 тысяч евро.

Говорят, что южные народы очень вспыльчивы, поэтому крайне странно, как такого дурака терпели целых пять лет и, например, случайно не уронили на его голову какой-нибудь увесистый предмет.

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Метки: Испания   Музыка   барселона   громкость   соседи   суд   тюрьма   
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29k
Юрьевич Час назад
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10k
Кот Бегемот 50 секунд назад
"Оказывается, так можно было" ...5 лет не спать! Однако.
"суд приговорил к году и трём месяцам тюрьмы" Всего лишь?
Надо было бы в приговоре указать круглосуточно крутить ему его же музыку на max громкости. Думаю, что и за 3 месяца он её бы наслушался до конца жизни (ежель раньше кукуха бы не таво).
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681
Звёздный князь Полчаса назад
Если бы мне в качестве компенсации выплачивали по 18 тыс. евро, я бы уже остров купил и туда переехал.
Просто у меня такое ощущение, что вместе со мной в доме живут одни строители. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ У КОГО-ТО РЕМОНТ! ЛЕТ ДЕСЯТЬ УЖЕ!
Реально не понятно, для чего нужно столько дырок дрелить?

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633
Куруш Полчаса назад
Божечки, надоумь правительство придумать работающий закон запрещающий устанавливать недоумками нештатную аудиоаппаратуру в свои тачки. Или сразу заваривать окна, что бы не открывались.
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6k
Алекс Крайчек Час назад
Аффтор даже не подозревает, что уровень 56 Дб в 100 с копейками раз превышает уровень в 35 Дб. А вовсе не "в 2 раза".
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