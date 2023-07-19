Испанца посадили в тюрьму за любовь к громкой музыке

Оказывается, так можно было.
Отмечается, что житель Барселоны изводил соседей электронной музыкой на протяжении пяти лет. Обвинение смогло доказать, что ответчик каждый день включал музыку, громкость которой превышала 57 децибел в дневные и вечерние часы и достигала 56 децибел ночью, что превышает разрешённый законом уровень шума в 35 децибел. По словам соседей, вещи в их квартирах от таких хардбасов начинали вибрировать.
Что самое печальное, любитель клубной музыки довёл одного пожилого соседа до бессонницы, а у второго из-за постоянного шума обострилась болезнь Альцгеймера. В итоге неистового меломана суд приговорил к году и трём месяцам тюрьмы, а также обязал выплатить соседям компенсацию в размере 18 тысяч евро.
Говорят, что южные народы очень вспыльчивы, поэтому крайне странно, как такого дурака терпели целых пять лет и, например, случайно не уронили на его голову какой-нибудь увесистый предмет.
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"суд приговорил к году и трём месяцам тюрьмы" Всего лишь?
Надо было бы в приговоре указать круглосуточно крутить ему его же музыку на max громкости. Думаю, что и за 3 месяца он её бы наслушался до конца жизни (ежель раньше кукуха бы не таво).
Просто у меня такое ощущение, что вместе со мной в доме живут одни строители. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ У КОГО-ТО РЕМОНТ! ЛЕТ ДЕСЯТЬ УЖЕ!
Реально не понятно, для чего нужно столько дырок дрелить?
А важно то, что жалобы были подтверждены протоколами проведенных измерений, а не просто словесными заявлениями.
Собственно, вполне нормально и разумно. Приборов, умеющих писать шумы сутками и более, существует достаточное количество. Собственно, эксперты-техники вполне могут на этом начать зарабатывать, используя сертифицированные поверенные приборы и имея аккредитацию на проведение подобных измерений для юристов.