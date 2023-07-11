Эффективная тюрьма через философскую призму

Знаменитая британская педантичность в этом человеке воплотилась в полной мере. С одной стороны, умница, философ, правовед, социолог, борец за права женщин и животных и выпускник Оксфорда Иеремия Бентам (1748-1832) действительно занимался этими вопросами. А с другой, в его светлую голову пришла идея создания идеальной тюрьмы. Ведь это такое благо для общества.
Свои измышления по этому поводу англичанин изложил в трактате 1791 года, где давалось подробное описание принципов построения любого учреждения, где подразумевается надзор. Начиная с работного дома и госпиталя и заканчивая школой и лечебницей для умалишённых.
Паноптикон (от греческого «видно всё») – проект философа по обустройству идеальных казематов исходил из того, что на выходе должен был получиться не наказанный, а перевоспитанный человек.
Но, надо сказать, Иеремия придал концепции только завершающий вид. Основная идея принадлежала его младшему брату Сэмюэлю, который по приглашению князя Потёмкина прибыл в Россию и работал над проектом его поместья, а заодно инновационного фабричного здания. Самуэль был талантливым инженером и даже принял участие в реализации проекта под названием «потёмкинские деревни».
Сэм рассказал приехавшему в гости брату о своей идее – обустройстве фабрики таким образом, чтобы мастерские и бараки располагались вокруг смотровой вышки, на которой должен находиться распорядитель работ и следить за порядком.
Этот проект и взял за основу своей идеальной тюрьмы Иеремия. И с воодушевлением приступил к его реализации, вернувшись в Англию. Да не просто так, а предварительно подготовив правовую базу. Он подготовил кодекс законов, а в трактате о Паноптиконе дал подробное описание вообще всему – начиная с правил заключения (а оно должно было быть исключительно одиночным, во избежание бунтов и заговоров) и завершая нормами питания и правилами досуга.
Арестанты должны были располагаться в зарешеченных или застеклённых клетках для обеспечения максимального обзора. А наблюдательный столб в центре следовало оборудовать светом. Чтобы он слепил узников и мешал им видеть действия надзирателей. К тому же такая система позволяла существенно сэкономить на персонале. Зачем зря разбазаривать государственную казну?
Современники Бертама были впечатлены Паноптиконом. Кто-то идею поддержал, другие раскритиковали. Идеи философа воплотил на бумаге профессиональный архитектор Уилли Ревли. Их воплощений на практике Бентам не увидел – скончался в 1832 году. Но исправительные учреждения по плану Паноптикона были построены. Не только в Лондоне, но и в других странах – Италии, Нидерландах, Австралии, Штатах. От принципа центричности отталкивались создатели практически всех пенитенциарных заведений, представляющих систему мира нового порядка. В которой общество превалировало над личностью.
А сам идеолог наблюдает за результатами своих разработок, восседая в колледже Лондона как экспонат. Автор Паноптикона завещал изготовить из своего тела чучело, и последняя воля Бентама была исполнена.
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