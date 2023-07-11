FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1846 постов • 326 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Эффективная тюрьма через философскую призму

Эффективная тюрьма через философскую призму

Автор:
11 июля 2023 10:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: princip   Британия   Иеремия Бентам   Паноптикон   заключение   идеология   идея   контроль   общество   тюрьма   
1988
7

Знаменитая британская педантичность в этом человеке воплотилась в полной мере. С одной стороны, умница, философ, правовед, социолог, борец за права женщин и животных и выпускник Оксфорда Иеремия Бентам (1748-1832) действительно занимался этими вопросами. А с другой, в его светлую голову пришла идея создания идеальной тюрьмы. Ведь это такое благо для общества.

Свои измышления по этому поводу англичанин изложил в трактате 1791 года, где давалось подробное описание принципов построения любого учреждения, где подразумевается надзор. Начиная с работного дома и госпиталя и заканчивая школой и лечебницей для умалишённых.

×
×

Паноптикон (от греческого «видно всё») – проект философа по обустройству идеальных казематов исходил из того, что на выходе должен был получиться не наказанный, а перевоспитанный человек.

Но, надо сказать, Иеремия придал концепции только завершающий вид. Основная идея принадлежала его младшему брату Сэмюэлю, который по приглашению князя Потёмкина прибыл в Россию и работал над проектом его поместья, а заодно инновационного фабричного здания. Самуэль был талантливым инженером и даже принял участие в реализации проекта под названием «потёмкинские деревни».

Сэм рассказал приехавшему в гости брату о своей идее – обустройстве фабрики таким образом, чтобы мастерские и бараки располагались вокруг смотровой вышки, на которой должен находиться распорядитель работ и следить за порядком.

Этот проект и взял за основу своей идеальной тюрьмы Иеремия. И с воодушевлением приступил к его реализации, вернувшись в Англию. Да не просто так, а предварительно подготовив правовую базу. Он подготовил кодекс законов, а в трактате о Паноптиконе дал подробное описание вообще всему – начиная с правил заключения (а оно должно было быть исключительно одиночным, во избежание бунтов и заговоров) и завершая нормами питания и правилами досуга.

Арестанты должны были располагаться в зарешеченных или застеклённых клетках для обеспечения максимального обзора. А наблюдательный столб в центре следовало оборудовать светом. Чтобы он слепил узников и мешал им видеть действия надзирателей. К тому же такая система позволяла существенно сэкономить на персонале. Зачем зря разбазаривать государственную казну?

Современники Бертама были впечатлены Паноптиконом. Кто-то идею поддержал, другие раскритиковали. Идеи философа воплотил на бумаге профессиональный архитектор Уилли Ревли. Их воплощений на практике Бентам не увидел – скончался в 1832 году. Но исправительные учреждения по плану Паноптикона были построены. Не только в Лондоне, но и в других странах – Италии, Нидерландах, Австралии, Штатах. От принципа центричности отталкивались создатели практически всех пенитенциарных заведений, представляющих систему мира нового порядка. В которой общество превалировало над личностью.

А сам идеолог наблюдает за результатами своих разработок, восседая в колледже Лондона как экспонат. Автор Паноптикона завещал изготовить из своего тела чучело, и последняя воля Бентама была исполнена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: princip   Британия   Иеремия Бентам   Паноптикон   заключение   идеология   идея   контроль   общество   тюрьма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
a6m5 13 минут назад
Автор, ты уж определись, Бентам или Бертам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88512



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Intel Core i7-14700K сравнили с предыдущим поколением (3 фото)
Intel Core i7-14700K сравнили с предыдущим поколением (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#интересно#история#истории#СССР#Китай#питер#Ynews
#люди#Прикол#интересное#новости#фильм#кино#истории из жизни#Мемы#шоу бизнес#Жизнь
#животные#Юмор#факты#США#пляж#Сочи#дизайн#море#удивительно#спасение
Маразм и штрафы Маразм и штрафы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться