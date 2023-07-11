Эффективная тюрьма через философскую призму

Сэм рассказал приехавшему в гости брату о своей идее – обустройстве фабрики таким образом, чтобы мастерские и бараки располагались вокруг смотровой вышки, на которой должен находиться распорядитель работ и следить за порядком.

Этот проект и взял за основу своей идеальной тюрьмы Иеремия. И с воодушевлением приступил к его реализации, вернувшись в Англию. Да не просто так, а предварительно подготовив правовую базу. Он подготовил кодекс законов, а в трактате о Паноптиконе дал подробное описание вообще всему – начиная с правил заключения (а оно должно было быть исключительно одиночным, во избежание бунтов и заговоров) и завершая нормами питания и правилами досуга.