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Топ-10 фильмов о заключённых

Топ-10 фильмов о заключённых

Автор:
17 августа 2023 14:22
Сообщество : Кино
Метки: заключение   кино   криминал   топ-10   тюрьма   фильм   
3513
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"Большой побег", "Несломленный" и "Спасительный рассвет" - протрясающие картины, но в подборку они не вошли, поскольку относятся к жанру фильмов о военнопленных. Перед вами лучшие драмы, триллеры и даже комедия о людях, которые лишились свободы.

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Драма Фрэнка Дарабонта "Побег из Шоушенка" - это сплетение любви, потерь, дружбы и долговременных последствий жизни в тюрьме. Фильм снят по мотивам книги Стивена Кинга. В центре сюжета - вице-президент банка Энди Дюфрейн (Тим Роббинс), приговоренный к пожизненному заключению за убийства, которые он не совершал. Мужчина приспосабливается к жизни в жестоких условиях и разрабатывает план побега.

Картина получила семь номинаций на премию "Оскар". Более того, она десять лет занимает первое место в списке 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDB.


Еще одна экранизация романа Стивена Кинга, режиссером также выступил Фрэнк Дарабонт.

Фильм рассказывает о судьбе офицера исправительной колонии Пола Эджкомба (Том Хэнкс), который отвечает за блок приговоренных к смертной казни. Сюжет разворачивается вокруг Джона Коффи (Майкл Кларк Дункан), огромного афроамериканца со сверхъестественными способностями, осужденного за убийство двух девочек.

Драма "Зеленая миля" была высоко оценена критиками и получила четыре номинации на премию "Оскар".


"Мотылек", вышедший на экраны в 1973 году, рассказывает о взломщике Анри Шарьере (Стив Маккуин), которого несправедливо обвиняют в убийстве. Его приговаривают к пожизненному заключению в колонии во Французской Гвиане. Здесь он знакомится с Дега (Дастин Хоффман), робким фальшивомонетчиком, который помогает ему спланировать побег.

В 2017 году был снят ремейк с Чарли Ханнамом и Рами Малеком в главных ролях, но он вряд ли сравнится с оригиналом.

Триллер 1978 года снят по реальным событиям. Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к 30 годам лишения свободы.

Фильм снял режиссер Алан Паркер по сценарию Оливера Стоуна. "Полуночный экспресс" стал одним из самых шокирующих и скандальных фильмов 70-х годов. Насилие и бесчеловечные условия производят на зрителя неизгладимое впечатление. Турецкие власти, конечно же, раскритиковали картину.

Британская криминальная драма режиссера Дэвида Маккензи повествует о 19-летнем преступнике Эрике Лаве (Джек О'Коннелл). По прибытии в тюрьму строго режима главный герой записывается в группу по управлению гневом, чтобы побороть свою агрессивную натуру. Однако его стараниям мешает отец, оказавшийся в той же тюрьме. Это мучительная и одновременно трогательная история о взаимоотношениях отца и сына.

"Побег из Алькатраса" - легендарный фильм Дона Сигела с Клинтом Иствудом в главной роли.

В картине умело сочетаются драматические и экшн- сцены, что держит зрителя в напряжении. Интересно, что в основе сюжета лежит подлинная история трех заключенных, пытавшихся совершить побег из печально известной тюрьмы на острове Алькатрас.


"За кровь платят кровью" - криминальная драма режиссера Тейлора Хэкфорда. Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, он получил положительные отзывы критиков и сегодня считается культовой классикой. В актерский состав фильма вошли такие узнаваемые лица, как Бенджамин Брэтт, Билли Боб Торнтон и Дэмиан Чапа.

Это криминальная история о двоюродных братьях из латинского квартала Лос-Анджелеса, пробивающих себе дорогу в непростой жизни, с ее бандитскими разборками и наркотиками.


Драматический триллер посвящен семьянину Уайду Портеру (Стивен Дорфф). После убийства грабителя в своем доме Уэйд попадает в тюрьму строгого режима. Здесь ему приходится приспосабливаться к жестоким реалиям жизни за решеткой. Тюремная система, озлобленные заключенные и коррумпированные охранники превращают жизнь Портера в ад.

Фильм получил высокую оценку критиков за реалистичное изображение, а также за убедительную игру Стивена Дорффа и Вэла Килмера. Кроме того, "Преступник" стал поворотным моментом в карьере режиссера Рика Романа Во, который ранее был известен исключительно каскадерскими работами.

Криминальный триллер "Законопослушный гражданин" рассказывает о Клайде Шелтоне (Джерард Батлер) - человеке, который стремится отомстить системе правосудия после того, как убийцы его семьи были освобождены в результате сделки о признании вины.

"Законопослушный гражданин" позволяет по-новому взглянуть на американскую систему правосудия и ее недостатки.

Тюремная комедия 1980 года с Ричардом Прайором и Джином Уайлдером в главных ролях. По ложному обвинению друзья оказываются за решеткой и пытаются адаптироваться к непривычным условиям.

Режиссером фильма стал Сидни Пуатье, и это был один из первых фильмов, в котором тюремный жанр перешел в комедийную плоскость. Несмотря на тюремную обстановку, "Буйнопомешанные" - невероятно смешной фильм, полный уморительных моментов. Это нестареющая классика, которая радует зрителей уже более 40 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заключение   кино   криминал   топ-10   тюрьма   фильм   
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39  комментариев
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29k
Serg2001 6 часов назад
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Палыч 3 часа назад
этот забыли,классный фильм
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Сол Гудман 3 часа назад
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Сол Гудман 3 часа назад
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2k
ДК 3 часа назад
Абсолютный французский шедевр!
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3k
Anners 3 часа назад
"...протрясающие картины..." - присядьте на что-нибудь амортизирующее.
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2k
ДК 3 часа назад
У меня этот фильм идет под номер 3 из американских (после Шоушенка и Зеленой мили)
О, где же ты, брат?
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31k
Юрий 4 часа назад
А где наши?
Ссылка my.mail.ru
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4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
Александр 4 часа назад
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59k
Александр 4 часа назад
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11k
поручик Ржевский 4 часа назад
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5k
Василий 4 часа назад
Вот тоже отличный фильм
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10k
wild cat 4 часа назад
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10k
wild cat 4 часа назад
советую:

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wild cat 5 часов назад
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3k
Past 5 часов назад
А как же "Большой Стэн" с Робом Шнайдером. Прикольная комедия.
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МихА 5 часов назад
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92k
sapér Vodička 5 часов назад
КЛАССИКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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9k
Мариус 5 часов назад
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Мариус 5 часов назад
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