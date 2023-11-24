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В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения алжирца на группу детей

В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения алжирца на группу детей

Автор:
24 ноября 2023 08:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   антимигрансткий протест   дублин   ирландия   нападение   погром   полиция   протест   
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Демонстранты жгли автомобили полиции и нападали на стражей порядка. Местные правоохранители считают, что беспорядки спровоцированы.

Вчера, 23 ноября, неподалеку от площади Парнелл в северной части Дублина смуглый мужчина с ножом атаковал группу детей. Сначала он напал на женщину с пятилетним ребёнком, затем ранил еще двух малышей. Инцидент произошёл неподалёку от учебного заведения Gaelscoil Choláiste.


Как сообщили в полиции, нападавший действовал в одиночку. Его удалось задержать. После этого в городе начались беспорядки. Группа митингующих подожгла одну из патрульных машин, стала пускать в сторону стражей порядка сигнальные ракеты и фейерверки, выкрикивая антимигрантские лозунги. После были подожжены другие автомобили и автобусы.


Нападение совершили и на отель Holiday Inn Express в Дублине, где правительство размещает, в том числе, мигрантов из Африки и Украины.



А потом собравшиеся принялись громить здания и мародёрствовать. Участники беспорядков совершили налет на универмаг Arnott's на Генри-стрит и разграбили магазин Foot Locker на О'Коннелл-стрит. Они бросали бутылки в витрины, которые, впрочем, разбивали и металлическими прутьями.




И всё происходящее уже не походило на протестную акцию.

Комиссар полиции Дрю Харрис назвал мародёрствующих совершенно невменяемой группировкой ультраправых, которые воспользовались ситуацией для своих грязных делишек. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам, чтобы правоохранители могли нормально провести расследование.



Как сообщает издание Irish Independent для подавления мародёров были задействованы силы полиции, но не армии, как сообщалось в ряде СМИ.


Министр юстиции Хелен МаКэнти заявила, что все протестующие, отличившиеся тем вечером, будут найдены и наказаны. Они не имеют никакого отношения к демонстрантам - те мирные, а эти - просто головорезы и преступники, цель которых - посеять хаос.


Сейчас в больнице находятся 5 человек. Из них трое - раненые дети. Одна из девочек - в критическом состоянии., её преступник ранил в шею. Среди госпитализированных - и сам напавший. О его состоянии сведений нет. Полиция также не распространяется о личности преступника. Известно, что это 40-летний мужчина. Он бывший мигрант, но много лет прожил в Ирландии и имеет ирландское гражданство. Мотивы его поведения неизвестны.



"Беспорядки в Дублине из-за мигранта, порезавшего детей и женщину – фигня. Во-первых, мигрант оказался натурализованным, полжизни прожившим в Ирландии мужиком, с ирландским паспортом. Во-вторых, беспорядки вышли легкие и веселые – много шума, битых стекол и никаких жертв.

Но это тизер того, что неизбежно грядет по всей Европе. И дальше будет уже не так смешно. Маятник дошел до крайней левой точки и теперь качнулся обратно. Время левых, открытых границ, гордых пидарасов, креативного класса, Греты Тунберг, поколения ко-воркингов и кофе-брейков потихоньку заканчивается. И начинается совсем другое время", - пишут СМИ, и с этим сложно не согласиться.

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Метки: Ynews   Видео   антимигрансткий протест   дублин   ирландия   нападение   погром   полиция   протест   
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10  комментариев
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Nikolai 2 часа назад
Молодцы. То, сколько преступлений совершают мигранты в россии, повергло бы ирландцев в шок. А русские терпят.
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1k
Просто чувак в интернете 41 минуту назад
Нормально попротестовали, пожгли муниципальную собственность, пограбили свои же магазины.
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−17
Z Час назад
День белого гнева. Так держать. А то что они там что то ограбили, это издержки при погромах. Не оправдываю, но бывает. Разным толерантным куколдам просьба не возмущаться.
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62k
Андрей 2 часа назад
"Участники беспорядков совершили налет на универмаг Arnott's на Генри-стрит и разграбили магазин Foot Locker на О'Коннелл-стрит."
Уверен что это поможет предотвратить подобные нападения на детей в дальнейшем.
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14k
Ser 2 часа назад
Хм... когда у нас люди проснутся!?
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1k
Ksenia2 2 часа назад
Ну, понятно, что к протестам подключились мародеры. А что протесты прошли после преступления, совершенного иноверцем - это для полиции пустой звук?
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