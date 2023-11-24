В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения алжирца на группу детей

Демонстранты жгли автомобили полиции и нападали на стражей порядка. Местные правоохранители считают, что беспорядки спровоцированы.
Вчера, 23 ноября, неподалеку от площади Парнелл в северной части Дублина смуглый мужчина с ножом атаковал группу детей. Сначала он напал на женщину с пятилетним ребёнком, затем ранил еще двух малышей. Инцидент произошёл неподалёку от учебного заведения Gaelscoil Choláiste.
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Как сообщили в полиции, нападавший действовал в одиночку. Его удалось задержать. После этого в городе начались беспорядки. Группа митингующих подожгла одну из патрульных машин, стала пускать в сторону стражей порядка сигнальные ракеты и фейерверки, выкрикивая антимигрантские лозунги. После были подожжены другие автомобили и автобусы.
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Нападение совершили и на отель Holiday Inn Express в Дублине, где правительство размещает, в том числе, мигрантов из Африки и Украины.
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А потом собравшиеся принялись громить здания и мародёрствовать. Участники беспорядков совершили налет на универмаг Arnott's на Генри-стрит и разграбили магазин Foot Locker на О'Коннелл-стрит. Они бросали бутылки в витрины, которые, впрочем, разбивали и металлическими прутьями.
И всё происходящее уже не походило на протестную акцию.
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Комиссар полиции Дрю Харрис назвал мародёрствующих совершенно невменяемой группировкой ультраправых, которые воспользовались ситуацией для своих грязных делишек. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам, чтобы правоохранители могли нормально провести расследование.
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Как сообщает издание Irish Independent для подавления мародёров были задействованы силы полиции, но не армии, как сообщалось в ряде СМИ.
Министр юстиции Хелен МаКэнти заявила, что все протестующие, отличившиеся тем вечером, будут найдены и наказаны. Они не имеют никакого отношения к демонстрантам - те мирные, а эти - просто головорезы и преступники, цель которых - посеять хаос.
Сейчас в больнице находятся 5 человек. Из них трое - раненые дети. Одна из девочек - в критическом состоянии., её преступник ранил в шею. Среди госпитализированных - и сам напавший. О его состоянии сведений нет. Полиция также не распространяется о личности преступника. Известно, что это 40-летний мужчина. Он бывший мигрант, но много лет прожил в Ирландии и имеет ирландское гражданство. Мотивы его поведения неизвестны.
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"Беспорядки в Дублине из-за мигранта, порезавшего детей и женщину – фигня. Во-первых, мигрант оказался натурализованным, полжизни прожившим в Ирландии мужиком, с ирландским паспортом. Во-вторых, беспорядки вышли легкие и веселые – много шума, битых стекол и никаких жертв.
Но это тизер того, что неизбежно грядет по всей Европе. И дальше будет уже не так смешно. Маятник дошел до крайней левой точки и теперь качнулся обратно. Время левых, открытых границ, гордых пидарасов, креативного класса, Греты Тунберг, поколения ко-воркингов и кофе-брейков потихоньку заканчивается. И начинается совсем другое время", - пишут СМИ, и с этим сложно не согласиться.
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Уверен что это поможет предотвратить подобные нападения на детей в дальнейшем.
Как видно, полиция свою работу сделала, преступника задержала. А протесты... Вот интересно, если бы преступником был не "мигрант" (который к слову не мигрант давно, а гражданин, много лет проживший в Ирландии), а коренной, то пусть режет, пофигу, собираться не будем на протест? Как мне кажется, жертве вообще фиолетово, какой веры преступник, когда ее ножом режут. Так что протесты - это не более, чем удачно подвернувшаяся причина погромить чужое имущество.