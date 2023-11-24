В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения алжирца на группу детей





Как сообщает издание Irish Independent для подавления мародёров были задействованы силы полиции, но не армии, как сообщалось в ряде СМИ.





Министр юстиции Хелен МаКэнти заявила, что все протестующие, отличившиеся тем вечером, будут найдены и наказаны. Они не имеют никакого отношения к демонстрантам - те мирные, а эти - просто головорезы и преступники, цель которых - посеять хаос.





Сейчас в больнице находятся 5 человек. Из них трое - раненые дети. Одна из девочек - в критическом состоянии., её преступник ранил в шею. Среди госпитализированных - и сам напавший. О его состоянии сведений нет. Полиция также не распространяется о личности преступника. Известно, что это 40-летний мужчина. Он бывший мигрант, но много лет прожил в Ирландии и имеет ирландское гражданство. Мотивы его поведения неизвестны.



