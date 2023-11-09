Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу

Экоактивисты, похоже, достали многих. Ратующие за сохранение климата люди так рьяно привлекают внимание к этой проблеме, что совершенно не считаются с окружающими. Они перегораживают дороги, останавливают работу аэропортов и творят дичь в любых других доступных общественных местах.



