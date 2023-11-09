FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7127 постов • 3078 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу

Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу

Автор:
09 ноября 2023 12:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   адвокат   климатические активисты   панама   полиция   протест   стрельба   экоактивисты   экология   
2685
4
2

Адвоката арестовали, но многие автолюбители ему сочувствуют. Потому что бороться за сохранение климата и экологии в целом нужно, но не так агрессивно.

Экоактивисты, похоже, достали многих. Ратующие за сохранение климата люди так рьяно привлекают внимание к этой проблеме, что совершенно не считаются с окружающими. Они перегораживают дороги, останавливают работу аэропортов и творят дичь в любых других доступных общественных местах.


И хотя полиция многих стран относится к этим умалишенным активистам с пониманием, у обычных людей при общении с ними всё чаще сдают нервы. В Германии стал героем водитель большегруза, который попытался задавить развалившегося на трассе бездельника. А в Панаме адвокат на пенсии и вовсе вышел из своего авто и выпустил в дорожных экотеррористов несколько пуль.


Нет, сначала он пытался вразумить демонстрантов, перегородивших шоссе, но потом у юриста, видимо, сдали нервы.


Демонстранты, которые не дали проехать авто Кеннета Дарлингтона, протестовали из-за соглашения правительства Панамы с канадской фирмой об управлении крупнейшим открытым медным рудником, который находится "в экологически чувствительной зоне". Почему активисты не стояли с плакатами перед зданием правительства, а мешали автомобилистам, остаётся загадкой.


В результате протестная кампания закончилась смертью двух мужчин. Один, как сообщают СМИ, скончался на месте, второй - позже, в больнице. Адвоката арестовали.


Сообщается, что в отношении Дарлингтона суд может пойти на смягчение меры пресечения и назначить ему домашний арест из-за солидного возраста задержанного.


Однако президент Панамы, выразив соболезнования семьям погибших, заявил, что "таким преступлениям не место в этой стране". Следующее заседание суда состоится в Панама-Сити 15 ноября.


Дарлингтон - гражданин США и Панамы - ранее уже сталкивался с полицией из-за незаконного хранения оружия. В 2005 году в доме адвоката были найдены две винтовки М-1 и АК-47, однако его отпустили под залог после заявления, что оружие было частью военной коллекции. Его имя также связывают с финансистом Марком Харрисом. Некогда Дарлингтон работал с Харрисом, которого после осудили за отмывание денег в Соединенных Штатах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   адвокат   климатические активисты   панама   полиция   протест   стрельба   экоактивисты   экология   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
no. 3 минуты назад
жаль, что у деда не было автомата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 8 минут назад
Надо всем оружие раздать, причем принудительно. Вот смеху то будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov 17 минут назад
Там явно "состояние аффекта". Также не исключена старческая деменция...
Отмажется дед условкой или домашним арестом.
Молодец, жалко мало настрелял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 18 минут назад
А чего они воют? Меньше народу - больше кислорода! Я считаю, что митинг прошел успешно)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
913
Бухтей 21 минуту назад
А мне вот интересно.
Если, допустим, полить на них бензином, сделать из бенза дорожку на N метров и хвостик дорожки демонстративно поджечь.
Будут тупить или всё же разбегутся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ssdeep 22 минуты назад
Герои плащей не носят! пистолет конечно перегиб, тризды активистам дать явно надо было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 23 минуты назад
а что это крысы завизжали то?? вперёд ублюдочные твари, на смерть за свои интересы! Деда жаль, пострадает низа что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Полчаса назад
теперь пойдут на корм экологии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Полчаса назад
Когда власть не выполняет карательные функции - эти функции берет на себя народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Григорий Полчаса назад
Активист это когда порыв сердца и бесплатно, у этих мразей есть кураторы, организация и ЗАРПЛАТА! Потому называем соответсвенно - рэкетир, т.е. вымогатель и шантажист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
827
Жизнь 36 минут назад
а ведь можно было и грету из Береты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
EricDimon 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин 38 минут назад
- Ахаха, а что ты мне сделаешь, что???
- Бах, бах, бах!
- ААА, зачем ты ЭТО сделал???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
763
Aurelian 43 минуты назад
Лучше бы переехал на тачке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Демьян 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Eric Cartman 55 минут назад
Дедок явно отбитый, считает себя белым хозяином и к местным как к тараканам относится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
corell 56 минут назад
Туда и дорога бездельникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130k
сoбaка cyтyлая 59 минут назад
Звуки выстрелов,люди мертвыми падают,бабы визжат,кравищща повсюду,а эти сидят как ни в чем не бывало,семАчки лузгают))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Час назад
Как с дедулей нежно обращаются. Белый хозяин всё таки. Ну пристрелил пару аборигенов. С кем не бывает? Отпустят и наградят ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197963



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
В США собрали «советский» космический корабль
В США собрали «советский» космический корабль
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересное#история#кино#позитив#истории#полиция#Москва
#автомобили#интересно#в мире#животные#аварии#авто аварии#фильм#Разное#забавно#инцидент
#автомир#люди#Прикол#факты#ДТП#Автовсячина#Ynews#подборка#Китай#съемка
5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя 5 заболеваний, при которых наша иммунная система начинает повреждать саму себя В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой В Махачкале бойцы MMA устроили потасовку со стрельбой "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве "У него футболка в крови!": два водителя устроили драку со стрельбой около Кремля в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться