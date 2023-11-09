Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу

Адвоката арестовали, но многие автолюбители ему сочувствуют. Потому что бороться за сохранение климата и экологии в целом нужно, но не так агрессивно.
Экоактивисты, похоже, достали многих. Ратующие за сохранение климата люди так рьяно привлекают внимание к этой проблеме, что совершенно не считаются с окружающими. Они перегораживают дороги, останавливают работу аэропортов и творят дичь в любых других доступных общественных местах.
И хотя полиция многих стран относится к этим
умалишенным активистам с пониманием, у обычных людей при общении с ними всё чаще сдают нервы. В Германии стал героем водитель большегруза, который попытался задавить развалившегося на трассе бездельника. А в Панаме адвокат на пенсии и вовсе вышел из своего авто и выпустил в дорожных экотеррористов несколько пуль.
Нет, сначала он пытался вразумить демонстрантов, перегородивших шоссе, но потом у юриста, видимо, сдали нервы.
Осторожно! В видео присутствуют сцены смерти!
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Демонстранты, которые не дали проехать авто Кеннета Дарлингтона, протестовали из-за соглашения правительства Панамы с канадской фирмой об управлении крупнейшим открытым медным рудником, который находится "в экологически чувствительной зоне". Почему активисты не стояли с плакатами перед зданием правительства, а мешали автомобилистам, остаётся загадкой.
В результате протестная кампания закончилась смертью двух мужчин. Один, как сообщают СМИ, скончался на месте, второй - позже, в больнице. Адвоката арестовали.
Сообщается, что в отношении Дарлингтона суд может пойти на смягчение меры пресечения и назначить ему домашний арест из-за солидного возраста задержанного.
Однако президент Панамы, выразив соболезнования семьям погибших, заявил, что "таким преступлениям не место в этой стране". Следующее заседание суда состоится в Панама-Сити 15 ноября.
Дарлингтон - гражданин США и Панамы - ранее уже сталкивался с полицией из-за незаконного хранения оружия. В 2005 году в доме адвоката были найдены две винтовки М-1 и АК-47, однако его отпустили под залог после заявления, что оружие было частью военной коллекции. Его имя также связывают с финансистом Марком Харрисом. Некогда Дарлингтон работал с Харрисом, которого после осудили за отмывание денег в Соединенных Штатах.
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Отмажется дед условкой или домашним арестом.
Молодец, жалко мало настрелял...
Если, допустим, полить на них бензином, сделать из бенза дорожку на N метров и хвостик дорожки демонстративно поджечь.
Будут тупить или всё же разбегутся?
- Бах, бах, бах!
- ААА, зачем ты ЭТО сделал???
PS они же дорогу не перегораживали, им ничего не грозит...