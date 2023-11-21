"Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта

Четыре человека скончались, несколько находятся в коме на аппаратах ИВЛ, больше десятка любителей запрещенных веществ удалось спасти. Таковы неокончательные итоги массового отравления наркотиками.
В Астрахани - новое ЧП: массовое отравление наркотиками. В период с 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова начали поступать люди с признаками токсического воздействия на организм неизвестными веществами. Еще вчера Минздрав области отчитывался о 19 пострадавших, а сегодня информация изменилась в худшую сторону: количество отравившихся увеличилось до 26, из них четверо погибли.
Одну погибшую - 19-летнюю студентку медколледжа обнаружили мёртвой в подъезде дома.
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Жертвами отравления стали еще одна 19-летняя девушка (она скончалась у себя дома) и 29-летний мужчина. Последний, по словам его родственников, неоднократно употреблял наркотики. О четвёртом погибшем подробностей пока нет
Выяснилось, что все пострадавшие, в основном, жили в одном районе города - Ленинском. Все они, судя по всему, забирали закладки от одного продавца. Как предполагают в источниках, близких к следствию, при фасовке наркошопы или сами курьеры, распространявшие закладки, могли перепутать мефедрон с метадоном - именно его, метадон, обнаружили в крови отравившихся. Эти вещества похожи, но у них разные дозировки употребления - пишет BAZA
По делу об отравлении на территории Ставрополя задержаны три "иностранных специалиста". Все они - мигранты из Средней Азии, на территории РФ занимались распространением наркотиков. Сразу после появления информации о первых отравившихся товарищи уехали в Ставрополь, где их и остановили.
Все они уже доставлены в Астрахань.
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По факту случившегося проводятся следственные действия. Задержанные признались в распространении наркотиков. По признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») возбуждено уголовное дело.
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А вот те кто им поручил - очень даже были в курсе.
Вопрос - зачем они это делали, с какой целью, и кто их надоумил?
Определенно это всё проявления подготовки социального взрыва через окуевшесть мигрантов. Причём простые работяги тут не причём, здесь структурная работа через специально взращённые национальные преступные банды.
Никогда же такого не было!
Надеюсь что их отпустят и извинятся, так же всегда делали.
Выплатят символическую компенсацию в 1 млн рублей, каждому члену их семьи.
Дадут сертификат на квартиру в Москве, в пределах садового кольца.
Ну а как иначе?
Совет европы косом посмотрит.
ВАДА, запретит выступать под белым флаго на древке. Только без древка!
Ну и самое ужасное, глава местной диаспоры снимет региональных руководителей МВД, Прокуратуры, Суда, уволит с позором, по статье.
Так что всё серьёзно, чем быстрее извинимся, тем мягче удастся загладить этот конфликт.
И второй вопрос - ну надо же, оказывается "кладменов" можно буквально за несколько часов найти. Причём даже в другом регионе. А какого художника тогда раньше-то " так нужные нашей экономике рабочие руки" не нахлобучили ? Не знали что в городе закладки делают ? ну-ну. /Вызывается г-н Бастрыкин, повелевающий начать проверку - вроде это теперь так делается и по другому не работает ?/
Они туда не башляли и соответственно не имели крыши
Детей лет 12-17.
"-Да ты попробуй,видишь,как Серёга кайфует!Слушай....Только тебе...Первый раз-вообще бесплатно."
Решила своим детям в нужном возрасте показывать трэш-контент с гниющими нариками. Ну ,с поправкой на возраст. ЛУчше такая психологическая травма ,Чем наркотики
у них так и в доках было указано?
типа причина прибытия в Россию -распространение наркотиков.
- Наркотики туда сюда закапывать, да.
- Какая разница между мефедроном с метадоном?
- Ээээ, в бува эФ!
- Ясно, не годишься для закладок: резолюция- на склад Вайлбериз... Следующий!
Представляю, какой хороший получился бы медик, если бы не траванулась.