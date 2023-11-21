"Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта

Жертвами отравления стали еще одна 19-летняя девушка (она скончалась у себя дома) и 29-летний мужчина. Последний, по словам его родственников, неоднократно употреблял наркотики. О четвёртом погибшем подробностей пока нет

Выяснилось, что все пострадавшие, в основном, жили в одном районе города - Ленинском. Все они, судя по всему, забирали закладки от одного продавца. Как предполагают в источниках, близких к следствию, при фасовке наркошопы или сами курьеры, распространявшие закладки, могли перепутать мефедрон с метадоном - именно его, метадон, обнаружили в крови отравившихся. Эти вещества похожи, но у них разные дозировки употребления - пишет BAZA

По делу об отравлении на территории Ставрополя задержаны три "иностранных специалиста". Все они - мигранты из Средней Азии, на территории РФ занимались распространением наркотиков. Сразу после появления информации о первых отравившихся товарищи уехали в Ставрополь, где их и остановили.