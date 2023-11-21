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"Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта

"Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта

Автор:
21 ноября 2023 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Астрахань   Видео   Наркотики   закладчики   массовое отравление   метадон   мефедрон   мигранты   полиция   
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Четыре человека скончались, несколько находятся в коме на аппаратах ИВЛ, больше десятка любителей запрещенных веществ удалось спасти. Таковы неокончательные итоги массового отравления наркотиками.

В Астрахани - новое ЧП: массовое отравление наркотиками. В период с 17 по 21 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова начали поступать люди с признаками токсического воздействия на организм неизвестными веществами. Еще вчера Минздрав области отчитывался о 19 пострадавших, а сегодня информация изменилась в худшую сторону: количество отравившихся увеличилось до 26, из них четверо погибли.


Одну погибшую - 19-летнюю студентку медколледжа обнаружили мёртвой в подъезде дома.



Жертвами отравления стали еще одна 19-летняя девушка (она скончалась у себя дома) и 29-летний мужчина. Последний, по словам его родственников, неоднократно употреблял наркотики. О четвёртом погибшем подробностей пока нет


Выяснилось, что все пострадавшие, в основном, жили в одном районе города - Ленинском. Все они, судя по всему, забирали закладки от одного продавца. Как предполагают в источниках, близких к следствию, при фасовке наркошопы или сами курьеры, распространявшие закладки, могли перепутать мефедрон с метадоном - именно его, метадон, обнаружили в крови отравившихся. Эти вещества похожи, но у них разные дозировки употребления - пишет BAZA


По делу об отравлении на территории Ставрополя задержаны три "иностранных специалиста". Все они - мигранты из Средней Азии, на территории РФ занимались распространением наркотиков. Сразу после появления информации о первых отравившихся товарищи уехали в Ставрополь, где их и остановили.


Все они уже доставлены в Астрахань.


По факту случившегося проводятся следственные действия. Задержанные признались в распространении наркотиков. По признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Ynews   Астрахань   Видео   Наркотики   закладчики   массовое отравление   метадон   мефедрон   мигранты   полиция   
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1k
b1r1da Час назад
Так они герои, наркоманов искореняли!
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3k
bosayk 9 секунд назад
посмотрел тут, ужаснулся, пишете такие смерть наркам, они не люди и плюсуете люто... а присмотритесь к своему окружению, к молодым из ваших семей-родов, все у них норм? признаки почитайте и еще раз присмотритесь, по клубам ходят по тусам -значит жрут или будут жрать, откуда такие доходы у барыг? не из ваших карманов? а потом кричите: извести под ноль, казнить всех разом, а не боитесь что вас заденет? а если присмотреться повнимательней? а так да у меня сын подрастает 16 лет и я боюсь за него, правда
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9k
Александр 41 секунду назад
Эти три дурачка, скорее всего и не знали что на самом деле толкали.
А вот те кто им поручил - очень даже были в курсе.
Вопрос - зачем они это делали, с какой целью, и кто их надоумил?
Определенно это всё проявления подготовки социального взрыва через окуевшесть мигрантов. Причём простые работяги тут не причём, здесь структурная работа через специально взращённые национальные преступные банды.
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3k
Руслан 7 минут назад
Никогда не понимал торчков
Зачем нюхать, колоть, глотать всякую дрянь, когда есть прекрасные напитки? Да под хорошую закусочку...Вот кайф где. И тело, и душа отдыхают. Если в разумных пределах, естественно
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41k
Aleks 7 минут назад
Нормальные люди мефедрон по закладкам не ищут...
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1k
Алексей 7 минут назад
То есть,пока не отравились и не сдохли,ловить закладчиков никто не собирался?!
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16k
Альф 57 16 минут назад
Да и куй с ними, наркоманы - это уже твари на всё готовые за дозу.
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8k
mbr 17 минут назад
Ну не могут быть ценные иностранные специалисты быть распространителями этой ужасной гадости.
Никогда же такого не было!

Надеюсь что их отпустят и извинятся, так же всегда делали.
Выплатят символическую компенсацию в 1 млн рублей, каждому члену их семьи.
Дадут сертификат на квартиру в Москве, в пределах садового кольца.
Ну а как иначе?
Совет европы косом посмотрит.
ВАДА, запретит выступать под белым флаго на древке. Только без древка!
Ну и самое ужасное, глава местной диаспоры снимет региональных руководителей МВД, Прокуратуры, Суда, уволит с позором, по статье.

Так что всё серьёзно, чем быстрее извинимся, тем мягче удастся загладить этот конфликт.
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4k
Александр 19 минут назад
Чем меньше наркоманов - тем меньше наркоманов!
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28k
Matrosskin 23 минуты назад
"больше десятка любителей запрещенных веществ удалось спасти" - а нахрена, простите. Наркоту "поднять" и употребить случайно никак нельзя (крайне редкий случай - ребёнок случайно нашёл - но это совсем другое). Государство потратило дофига бабла ( а ИВЛ и пациент в коме - недешёвое удовольствие), чтоб получить немного имбецилов, у которых и так с головой не очень, так теперь ещё точно дебилов. Зато будем на лечение детям собирать СМСками, да.
И второй вопрос - ну надо же, оказывается "кладменов" можно буквально за несколько часов найти. Причём даже в другом регионе. А какого художника тогда раньше-то " так нужные нашей экономике рабочие руки" не нахлобучили ? Не знали что в городе закладки делают ? ну-ну. /Вызывается г-н Бастрыкин, повелевающий начать проверку - вроде это теперь так делается и по другому не работает ?/
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2k
Алексей Полчаса назад
Как быстро закладчиков нашли. Умеют же. Загляденье прямо. Как бы распространить эту практику на всех закладчиков, а не только с подобными печальными исходами?
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13k
кот базилий Полчаса назад
Мордочки какие у них плаксивые и печальные.
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114k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
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5k
foggen2 Полчаса назад
Начинающих жалко.
Детей лет 12-17.
"-Да ты попробуй,видишь,как Серёга кайфует!Слушай....Только тебе...Первый раз-вообще бесплатно."
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2k
Lena Полчаса назад
Я правильно понимаю ...пока от наркотиков никто не умирал - закладчикам разрешали работать. А как только "запахло жареным" доблестная полиция сразу же обнаружила злостных распространителей наркоты. То есть до этого им не удавалось поймать закладчиков, а как только начались жертвы, ну прям Чудо Господне - разыскали сразу, причем в Ставрополе. Какой позор!!!
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60k
Олег Полчаса назад
19 лет, студентка медколеджа.... какой ужас. Жить и жить. А они сами себя убивают. Накормить уродов этими-же таблетками
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Вообще не жалко этот биомусор
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3k
Андрей 57 минут назад
_на территории РФ занимались распространением наркотиков._
у них так и в доках было указано?
типа причина прибытия в Россию -распространение наркотиков.
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33k
Юрий Час назад
Это всего лишь закладчики. А у кого они товар получали?
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19k
Shtoppi Час назад
не жалко ни мигроидов, ни торчков. и те, и те ушлепки долбаные.
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125k
parallax Час назад
"Одну погибшую - 19-летнюю студентку медколледжа обнаружили мёртвой в подъезде дома."

Представляю, какой хороший получился бы медик, если бы не траванулась.
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