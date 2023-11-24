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В Подмосковье двое мигрантов повалили на асфальт и избили 76-летнего пенсионера

В Подмосковье двое мигрантов повалили на асфальт и избили 76-летнего пенсионера

Автор:
24 ноября 2023 17:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   избиение   мигранты   пенсионер   полиция   приезжие   старик   щелково   
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Он отказался их подвезти и горячие парни вышли из себя.

Двое гостей из Средней Азии оказались в подмосковном Щелково. Вечером они перегородили дорогу проезжающему авто - за рулём был 76-летний пенсионер. Они велели подвезти их, а он отказался. Тогда гопники вытащили старика из машины и избили.

Они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти в микрорайон Заречный. Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довёз их до места назначения, - сообщили в полиции.

Хулиганы на этом не остановились и напали на ещё одного гражданина. И только после этого их задержали и возбудили уголовное дело. Больше пенсионеров они бить не будут - по крайней мере, на время отсидки в колонии.

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Метки: Видео   Подмосковье   избиение   мигранты   пенсионер   полиция   приезжие   старик   щелково   
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11  комментариев
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321
Виктор Час назад
Я конечно, некровожадный, но не логично ли было бы таким гадёнышам детородные органы подрезать?
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3k
* You All 5 минут назад
расстреливать. никаких судов,хватит уже играть в терпимость.
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1k
РАТНИК 7 минут назад
Хвати играть в толерантность - собакам , собачья смерть. Границу России полностью закрывать и впускать только через тест ДНК , проверку через ФСБ и только высококвалифицированных специалистов.
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4k
Сергей С 8 минут назад
Ублюдки.
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10k
uehl 11 минут назад
Ёпт, долго это всё будет продолжаться? Мы у себя дома как в гостях, жесть!
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386
mik6059 Полчаса назад
Пристрелить при задержании надо было. Как в 90-х менты делали: если были подозрения, что преступник соскочит - тупо убивали при задержании.
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1k
Сергей Полчаса назад
Я не понял, эти твари ещё живые? Если живые, то почему?
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2k
Pinhead 52 минуты назад
Будут теперь дома, на родине своей, у друг друга писюн нюхать
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16k
Kostick Час назад
какая на кол колония? вместе со всеми земляками, которые у них в телефонах записаны, и родственниками, ежели они тоже здесь - погрузить в теплушки и до границы. бонусом сотню плетей, и свининкой накормить.
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