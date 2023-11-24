В Подмосковье двое мигрантов повалили на асфальт и избили 76-летнего пенсионера

Он отказался их подвезти и горячие парни вышли из себя.
Двое гостей из Средней Азии оказались в подмосковном Щелково. Вечером они перегородили дорогу проезжающему авто - за рулём был 76-летний пенсионер. Они велели подвезти их, а он отказался. Тогда гопники вытащили старика из машины и избили.
Они самовольно сели к нему в салон и потребовали отвезти в микрорайон Заречный. Услышав отказ, задержанные избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь. После чего пожилой человек довёз их до места назначения, - сообщили в полиции.
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Хулиганы на этом не остановились и напали на ещё одного гражданина. И только после этого их задержали и возбудили уголовное дело. Больше пенсионеров они бить не будут - по крайней мере, на время отсидки в колонии.
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