Москвичка провернула хитрый схематоз и получала больше миллиона рублей за вымышленную дочь

Афёру раскрыли только через 9 лет.
В 2014-м Хава Бибулатова решила, что работа - это не для неё. На тот момент барышне был 21 год и она придумала план: получать пособия и не париться. Для этого она принесла поддельные документы о рождении дочери в соцзащиту Басманного района. Где она их взяла - ещё будут выяснять. Также разберутся, почему соцзащита прохлопала ушами и не выявила подделку.
Тем не менее всё получилось и мошенница стала получать выплаты. За 9 лет государство перечислило ей 1,2 миллиона рублей - наших налогов, кстати.
А обман вскрылся только недавно и «мамашу» задержали. Сумма мошенничества значительная, поэтому мадам светит реальный тюремный срок. Возможно, не только ей.
Источник:
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п.с. А ты готов какой-нить условной Хаве за просто так 11 к в месяц платить? Не знаю, как ты (неведомо откуда пишешь и платишь ли в РФ налоги), а я, получается, ей платил 9 лет...
Да и стопицот пишется вообще не так.