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Москвичка провернула хитрый схематоз и получала больше миллиона рублей за вымышленную дочь

Москвичка провернула хитрый схематоз и получала больше миллиона рублей за вымышленную дочь

Автор:
23 ноября 2023 15:09
Сообщество : Криминал
Метки: Москвичка   афера   дочь   мошенница   ребенок   соцзащита   
1238
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Афёру раскрыли только через 9 лет.

В 2014-м Хава Бибулатова решила, что работа - это не для неё. На тот момент барышне был 21 год и она придумала план: получать пособия и не париться. Для этого она принесла поддельные документы о рождении дочери в соцзащиту Басманного района. Где она их взяла - ещё будут выяснять. Также разберутся, почему соцзащита прохлопала ушами и не выявила подделку.

Тем не менее всё получилось и мошенница стала получать выплаты. За 9 лет государство перечислило ей 1,2 миллиона рублей - наших налогов, кстати.

А обман вскрылся только недавно и «мамашу» задержали. Сумма мошенничества значительная, поэтому мадам светит реальный тюремный срок. Возможно, не только ей.

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Метки: Москвичка   афера   дочь   мошенница   ребенок   соцзащита   
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13  комментариев
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474
no. 55 минут назад
1,2 ляма за 9 лет? то есть, 11к в месяц? серьезная мошенница
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659
Михаил 18 минут назад
Забыли дописать - "Коренная Москвичка"...
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33k
Ego sum qui sum 49 минут назад
"Схематоз" - что за издевательство над языком?
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2k
Максим Макашев 51 минуту назад
Москвичка Хава Бибулатова думала, что её имя - ХаЛЯва
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20k
Bill 52 минуты назад
С такими талантами странно что не подделала свидетельство о рождении второго ребенка.
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7k
Echo 59 минут назад
Ну и в чем проблема, по суду вдуть ей и забрать ребенка а с неё алименты
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2k
Дмитрий Час назад
В комментарии на картинке бред написан. Свидетельство о браке нахрена?!
Да и стопицот пишется вообще не так.
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August

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