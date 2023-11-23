Москвичка провернула хитрый схематоз и получала больше миллиона рублей за вымышленную дочь

Тем не менее всё получилось и мошенница стала получать выплаты. За 9 лет государство перечислило ей 1,2 миллиона рублей - наших налогов, кстати.

А обман вскрылся только недавно и «мамашу» задержали. Сумма мошенничества значительная, поэтому мадам светит реальный тюремный срок. Возможно, не только ей.