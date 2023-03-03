Лучшей ролью, но сомнительным достижением этой актрисы стала роль худшей матери

Историй, в которых описываются проделки детей, оставшихся на хозяйстве, масса. Начиная с рассказа «Мишкина каша» Носова и заканчивая комедией «Один дома».

Но у этой истории, которая произошла в 1993 году в Британии, контекст совсем даже не комедийный. Профессиональная танцовщица и модель Ясмин Гибсон прославилась благодаря сходству с Мэрилин Монро и изображала звезду на вечеринках и в разных шоу. На жизнь женщина зарабатывала съёмками в рекламе. Иногда доставались маленькие роли. Знаменитостью она не стала, но вела светский образ жизни и тусила на разных мероприятиях.

На одном 31-однолетняя актриса и познакомилась с миллионером из Ливии. Её не смутил ни возраст избранника, которому перевалило за 60, ни наличие у того законной жены.

Поклонник пригласил модель провести время на его вилле в Испании. Ясмин с удовольствием приняла предложение и улетела с шейхом отдыхать.