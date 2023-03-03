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Лучшей ролью, но сомнительным достижением этой актрисы стала роль худшей матери

Лучшей ролью, но сомнительным достижением этой актрисы стала роль худшей матери

Автор:
03 марта 2023 15:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Джемма   Правo   Ясмин Гибсон   дочь   история   мать   ребёнок   роль   самостоятельность   случай   
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Ясмин Гибсон никого не ограбила и не убила. Она всего лишь бросила собственного ребёнка, чтобы рухнуть в объятия мужчины своей мечты.

Историй, в которых описываются проделки детей, оставшихся на хозяйстве, масса. Начиная с рассказа «Мишкина каша» Носова и заканчивая комедией «Один дома».

Но у этой истории, которая произошла в 1993 году в Британии, контекст совсем даже не комедийный. Профессиональная танцовщица и модель Ясмин Гибсон прославилась благодаря сходству с Мэрилин Монро и изображала звезду на вечеринках и в разных шоу. На жизнь женщина зарабатывала съёмками в рекламе. Иногда доставались маленькие роли. Знаменитостью она не стала, но вела светский образ жизни и тусила на разных мероприятиях.

На одном 31-однолетняя актриса и познакомилась с миллионером  из Ливии. Её не смутил ни возраст избранника, которому перевалило за 60, ни наличие у того законной жены.

Поклонник пригласил модель провести время на его вилле в Испании. Ясмин с удовольствием приняла предложение и улетела с шейхом отдыхать.

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Спустя 10 дней, 11 февраля 1993 года, соседка по дому столкнулась с дочкой Ясмин – 11-летней Джеммой. И удивилась: «Разве ты не отдыхаешь с мамой в Испании?» Та потупила глаза и тихонько сказала, что живёт дома одна.

Уже на следующий день британские газеты пестрели кричащими заголовками, а общество бурлило от негодования. Мало того что мать оставила ребёнка дома, так за 10 дней даже ни разу не позвонила Джемме.

После беседы с психологом стало ясно, что девочка пребывает в состоянии глубокой депрессии, чувствует себя ненужной, покинутой и забытой. Джемма покидала квартиру только чтобы купить продукты. В школу она всё это время не ходила, с друзьями не встречалась.

Мать удалось выцепить только пару дней спустя. Но и после назревающего скандала она не вылетела домой. Аргументировав впоследствии, что билетов на рейс не было, и ей пришлось лететь с пересадкой.

Отмазка сомнительная, поскольку в низкий сезон в Испании проблем с билетами не было. Журналисты окрестили Ясмин худшей матерью Британии.


Наконец она прибыла в лондонский аэропорт 17 февраля, где и попала в надёжные объятия полицейских. Впрочем, продержали женщину в участке всего сутки.

Кукушку лишили родительских прав. Джемму передали в приёмную семью. С матерью встречаться она отказалась. Эрзац-Монро пыталась  оправдаться, что поездка была незапланированной. Она звала дочь с собой, но та отказалась. После чего актриса позвонила бывшему, которому дала отставку после начала романа с миллионером, и попросила отвести ребёнка к соседке на другом этаже, с которой женщину связывало что-то типа приятельских отношений. Вот только ни бывший парень, ни та самая соседка не подтвердили её слов. Да и если бы дочка была у соседки, неужели у матери не нашлось возможности и времени справиться о её настроении и самочувствии хотя бы раз за 10 дней?

Через пару лет Джемма попросила, чтобы её вернули матери. Впоследствии Ясмин восстановили в её родительских правах. Последнее интервью актриса дала в 2008 году. После воссоединения с наследницей с прессой женщина больше не общалась. Отметила лишь, что с дочерью у них гармоничные отношения, а все обиды остались в прошлом.

Джемма замужем и воспитывает дочь. А нерадивая бывшая худшая мать Британии старается загладить вину и заслужить статус лучшей бабушки, балуя внучку и проводя с ней максимум времени.

Но так ли виновата женщина? Ведь в нашей стране выросли поколения детей, возвращавшихся с ключом на шее и дожидавшихся родителей до вечера в пустой квартире. У некоторых случались и длительные отлучки, командировки, болезни.

Тогда как многие современные матери утверждают, что детей надо сопровождать вплоть чуть ли не до 18 лет из-за подстерегающих опасностей.

А как вы считаете, где та грань – моральная и возрастная, за которой должна произойти комфортная сепарация от родителей, позволяющая человеку стать гармоничной самостоятельной личностью, а не незрелым инфантилом?

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Метки: Джемма   Правo   Ясмин Гибсон   дочь   история   мать   ребёнок   роль   самостоятельность   случай   
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1  комментарий
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russger Полчаса назад
Ох уж эти "художники", вот последняя фотка. У матери взгляд, как будто она говорит "я эту иголку тебе сейчас в глаз воткну"
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