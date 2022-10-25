Аннушка, которая прикидывались святой и делала вид, что даже не испытывает потребности справлять нужду

Некоторое время творческая дева потерлась среди монашек, впитывая их чаяния и поражаясь наивности. А потом решила использовать полученные знания для получения любимых денежек.

Сначала была версия-лайт и проба пера. Анна оделась в черное и всем втирала, что ей являются ангелы и прочие небесные создания. Монахини приходили в полный восторг.

Дальше – больше. Узнав о неком монахе, который годами отказывался от пищи, она взяла его историю за основу. Только дополнила ее еще и тем, что не справляет естественных потребностей организма. Физиология ей чужда, и дамочка насквозь как есть святая.

Земля слухами полнится. В монастырь потащились верующие всех мастей, желающие припасть к подолу новоявленной святой. К Анне прислушивались правители, веря в ее предсказания и рекомендации. Даже сам Мартин Лютер приезжал взглянуть на нее.