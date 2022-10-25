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Аннушка, которая прикидывались святой и делала вид, что даже не испытывает потребности справлять нужду

Аннушка, которая прикидывались святой и делала вид, что даже не испытывает потребности справлять нужду

Автор:
25 октября 2022 12:00
Сообщество : Истории
Метки: Анна Ламинит   Монастырь   афера   история   мошенница   святая   чудо   
1968
5

Аферисты и мошенники – это явление вне времени и пространства. Сейчас нас достают телефонные вредители, пытающиеся украсть деньги с карты. Чуть раньше народ массово дурили всякие доморощенные экстрасенсы и целители. Но в Средние века мошенники были не менее изобретательны.

Разрабатывали свои уникальные методики и подходили к делу очень творчески. И как раз такой дамочкой была Анна Ламинит (1480-1518 гг.) Девочка появилась на свет в обычной семье ремесленника. И с юных лет демонстрировала невероятную привязанность к деньгам. Причем в способах их добычи она не брезговала ничем.

В возрасте 15 лет она вовсю промышляла древнейшим способом заработка. Да еще и привлекала других. Больших денег Анна не заработала и после наказания за неуплату налогов в виде порки и изгнания решила попытаться приобщиться к духовному и божественному: пошла в монастырь кармелиток.

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Некоторое время творческая дева потерлась среди монашек, впитывая их чаяния и поражаясь наивности. А потом решила использовать полученные знания для получения любимых денежек.

Сначала была версия-лайт и проба пера. Анна оделась в черное и всем втирала, что ей являются ангелы и прочие небесные создания. Монахини приходили в полный восторг.

Дальше – больше. Узнав о неком монахе, который годами отказывался от пищи, она взяла его историю за основу. Только дополнила ее еще и тем, что не справляет естественных потребностей организма. Физиология ей чужда, и дамочка насквозь как есть святая.

Земля слухами полнится. В монастырь потащились верующие всех мастей, желающие припасть к подолу новоявленной святой. К Анне прислушивались правители, веря в ее предсказания и рекомендации. Даже сам Мартин Лютер приезжал взглянуть на нее.

Параллельно святая придумала дополнительный непыльный способ заработка. После недолгой интрижки с купцом родила ребенка, который вскоре умер. Но отцу этого не сказала и продолжала тянуть у богатого мужчины деньги на содержание сына.

Народ, что называется, был рад обманываться. Пока в этой наивной и доверчивой массе не нашлась одна здравомыслящая особа. Ею стала Кунигунда – герцогиня Баварская, женщина образованная и умная.

Она пригласила Ламинит в гости и поселила в роскошных покоях. В стенах которых были предусмотрены отверстия для наблюдения. Долго ждать не пришлось: мнимая святоша извлекла из складок одеяния припасенные вкусняхи, слопала их. Потом сделал дела в ладонь и выбросила результаты в окно. Тут вошли наблюдатели.

Но даже в этой ситуации разоблаченную нахалку не ждало серьезное наказание. Император, который тоже развешивал уши лопухами, не хотел показаться недоумком в глазах народа. Поэтому даму ласково отругали и отпустили, взяв обещание, что она во всем признается всенародно. Чего Анна, конечно, не сделала. И тогда ее изгнали. Но почетно: в карете, с деньгами, которыми ее продолжал снабжать недалекий купец.

Она снова вышла замуж и переквалифицировалась в травницу. Но тут случился прокол: умер клиент после чудодейственного настоя. Да и купец доставал требованиями показать сына. Женщине не пришло в голову ничего лучше, как отправить на встречу пасынка – сына своего нынешнего мужа. Но мальчик не походил на ребенка обманутого не только внешне, но даже по возрасту. И Анну подтянули в суд.

Где уговорами и пытками (а как же без них?) вытащили все грехи вольные и невольные. И приговорили мошенницу к смерти через утопление. А мужа повесили за компанию, хотя он как бы и был не при делах.

Итог очевиден и закономерен. Ведь остановись Анна после разоблачения Кунигунды – смогла бы прожить спокойную и более долгую жизнь. Но, видимо, аферистская жилка была в ней столь сильна, что она физически уже не была в состоянии перестроиться на честную жизнь.

А вам попадались подобные тетеньки, втирающие откровенную дичь ради собственного обогащения?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анна Ламинит   Монастырь   афера   история   мошенница   святая   чудо   
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7  комментариев
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9k
Б.Касторский 4 часа назад
А если бы не разоблачили, пантеон святых был бы больше.
Сделай на копейку, раздуй на рубль и вот о тебе уже говорят, тебе верят.
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32k
russger 18 минут назад
"альше – больше. Узнав о неком монахе, который годами отказывался от пищи, она взяла его историю за основу. Только дополнила ее еще и тем, что не справляет естественных потребностей организма. Физиология ей чужда, и дамочка насквозь как есть святая"

Ну в то время умных не было походу. Никто ведь не догадался хотя бы пару дней последить за ней? -_-
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15k
Сергей Полчаса назад
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23k
Serg2001 3 часа назад
Кунигунда... Какое интересное имя...)
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52
Major Payne 3 часа назад
Пытки не всегда применяли,сами все рассказывали.
Подсудимого спрашивали только, расположен ли он сделать отречение от ереси, в которой признавал себя виновным. Если он соглашался, то его примиряли с Церковью, накладывая на него каноническую епитимью одновременно с каким-нибудь другим наказанием. В противном случае он объявлялся упорным еретиком, и его предавали в руки светской власти с копией приговора.
А вот светская власть "развлекалась" , как могла стараясь "развлечь" и публику.
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7k
ишты 3 часа назад
Да у нас таких тетенек на каждом вокзале не один табор наберется!
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