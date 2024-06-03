Москвичка впала в кому и умерла после операции в известной клинике

40-летняя москвичка впала в кому во время операции по удалению миомы матки, а спустя две недели умерла из-за отёка мозга и сепсиса. Родственники женщины винят в её гибели врачей, рассказывает SHOT.
Росздравнадзор расследует смерть пациентки, которая, как сообщалось в СМИ, сделала операцию в "СМ-Клинике". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Муж пациентки рассказал, что Наталия обратилась с болями в животе в столичную "СМ-Клинику" на Ярославской улице, при обследовании врачи обнаружили доброкачественную опухоль в матке. Медики предложили провести небольшую операцию по удалению миомы, которая не несла в себе серьёзных рисков для здоровья. Но в момент вмешательства женщина впала в глубокую кому и уже больше не приходила в сознание.
За операцию семья заплатила 300 тысяч рублей.
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По словам мужчины, Наталья провела 13 дней в реанимации, где не было даже необходимого медицинского оборудования. Кроме того, не удавалось получить объективную информацию о здоровье Наталии. Причиной смерти в заключении патологоанатома был указан некроз тканей матки и отёк головного мозга.
Однако независимая экспертиза установила множество нарушений. За операцию Наталии было введено 14 литров физраствора, а отток составил всего 10, из-за чего пациентка отекла, что, вероятно, и привело к непоправимым последствиям. После похорон, врачи никак не объяснились с родственниками и даже не выразили соболезнования, лишь предложили вернуть деньги за операцию.
Семье женщины удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Родственники Казаку надеются, что в конечном счёте удастся найти виновных и привлечь их к ответственности.
В самой же клинике случившееся комментировать отказываются.
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