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Москвичка впала в кому и умерла после операции в известной клинике

Москвичка впала в кому и умерла после операции в известной клинике

Автор:
03 июня 2024 21:35
Сообщество : Истории
Метки: Москвичка   СМ-клиник   кома   миома   операция   сепсис   смерть.   
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40-летняя москвичка впала в кому во время операции по удалению миомы матки, а спустя две недели умерла из-за отёка мозга и сепсиса. Родственники женщины винят в её гибели врачей, рассказывает SHOT.

Росздравнадзор расследует смерть пациентки, которая, как сообщалось в СМИ, сделала операцию в "СМ-Клинике". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Муж пациентки рассказал, что Наталия обратилась с болями в животе в столичную "СМ-Клинику" на Ярославской улице, при обследовании врачи обнаружили доброкачественную опухоль в матке. Медики предложили провести небольшую операцию по удалению миомы, которая не несла в себе серьёзных рисков для здоровья. Но в момент вмешательства женщина впала в глубокую кому и уже больше не приходила в сознание.

За операцию семья заплатила 300 тысяч рублей.

По словам мужчины, Наталья провела 13 дней в реанимации, где не было даже необходимого медицинского оборудования. Кроме того, не удавалось получить объективную информацию о здоровье Наталии. Причиной смерти в заключении патологоанатома был указан некроз тканей матки и отёк головного мозга.

Однако независимая экспертиза установила множество нарушений. За операцию Наталии было введено 14 литров физраствора, а отток составил всего 10, из-за чего пациентка отекла, что, вероятно, и привело к непоправимым последствиям. После похорон, врачи никак не объяснились с родственниками и даже не выразили соболезнования, лишь предложили вернуть деньги за операцию.

Семье женщины удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Родственники Казаку надеются, что в конечном счёте удастся найти виновных и привлечь их к ответственности.

В самой же клинике случившееся комментировать отказываются.

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Метки: Москвичка   СМ-клиник   кома   миома   операция   сепсис   смерть.   
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Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Ох уж эта вера в чудеса платной медицины.... Туда хорошо обращаться только за каким-нибудь анализом или обследованием, потому что быстро, удобно и без очереди, а не "приём мочи с 8 до 9 каждый вторник и четверг". А серьёзные вмешательства (а удаление миомы это полостная операция), лучше всё-таки проводить в государственных учреждениях.
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Домашний кролик Ницше 16 минут назад
Платная медицина - это когда врачи думают не о том, что бы вылечить, а о том, что бы бабла поднять.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1508 постов (1436 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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