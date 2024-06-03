Москвичка впала в кому и умерла после операции в известной клинике

Росздравнадзор расследует смерть пациентки, которая, как сообщалось в СМИ, сделала операцию в "СМ-Клинике". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Муж пациентки рассказал, что Наталия обратилась с болями в животе в столичную "СМ-Клинику" на Ярославской улице, при обследовании врачи обнаружили доброкачественную опухоль в матке. Медики предложили провести небольшую операцию по удалению миомы, которая не несла в себе серьёзных рисков для здоровья. Но в момент вмешательства женщина впала в глубокую кому и уже больше не приходила в сознание.

За операцию семья заплатила 300 тысяч рублей.