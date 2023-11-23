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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
23 ноября 2023 12:32
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1245
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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20  комментариев
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33k
Teodor 2 часа назад
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"У носорога слабое зрение, но учитывая его массу и габариты - это не его проблемы..."
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Krapiv Полчаса назад
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помню рассказ какой-то был. там Роза Львовна сменила имя на Ромашка Бегемотовна
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АнтонПолднев Полчаса назад
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Что называется "заиграло новыми красками"
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14k
KotSkripaley 46 минут назад
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АнтонПолднев 53 минуты назад
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895
София Час назад
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"Москвич" не прав. Он завязнет, выехать не сможет.
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895
София Час назад
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Забыли дверцу холодильника закрыть.
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36k
АнтонПолднев Час назад
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5k
Григорий 2 часа назад
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но перед этим влейте в меня лит молочка)))
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Григорий 2 часа назад
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уплотнитель дверной не держит или термостат болеет. как то много льда для плюсового отделения
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5k
Горожанин 2 часа назад
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Философы не дают ответы. Они философски в правильном идейном ключе переформулируют ответы физиков, математиков, биологов, физиологов, медиков и т.д.
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1k
Gadova 2 часа назад
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Боярышник Кабанович и Спирея Леопёрдовна
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
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Завтра же на охоту!
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33k
Teodor 2 часа назад
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классический пример Венера Пуговкина...
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33k
Teodor 2 часа назад
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Попробуй еще - там осталось на пару раз...
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33k
Teodor 2 часа назад
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Хорошо бы, но порушатся они - все сваи в вечную мерзлоту вбивались, а она поплывет...
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21k
kσρβγς 2 часа назад
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Там еще полно содержимого...

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Денис 2 часа назад
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Та что слева предпочитает дуплет.
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