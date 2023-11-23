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В Уфе ветеринары установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы

В Уфе ветеринары установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы

Автор:
23 ноября 2023 11:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Уфв   животные   котенок   лапки   протезы   
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У двухмесячной британки Люси была патология передних лап, которая не позволяла ей полноценно ходить.

Пушистая пациентка по кличке Люси приехала из Набережных Челнов. У двухмесячного котенка британской породы была патология передних лап, которая не позволяла ей полноценно ходить.


Главный врач уфимской клиники Айрат Кутлиматов поставил диагноз: деформация предплечий в области запястий с двух сторон. Хирургическая бригада выполнила временное артродезирование [фиксация суставов с помощью штифта] с выравниванием предплечий.



Люси хорошо перенесла операцию и период восстановления. Из-за того, что организм молодой, по мере роста костей может понадобиться еще одна подобная операция. А пока котенок уже уверенно бегает на четырех лапах.

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Метки: Видео   Уфв   животные   котенок   лапки   протезы   
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1  комментарий
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Liberman 9 минут назад
Не,канешн молодцы. Помогли зверю.
Но стоит ли овчинка выделки?
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