В Уфе ветеринары установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы

У двухмесячной британки Люси была патология передних лап, которая не позволяла ей полноценно ходить.
Пушистая пациентка по кличке Люси приехала из Набережных Челнов. У двухмесячного котенка британской породы была патология передних лап, которая не позволяла ей полноценно ходить.
Главный врач уфимской клиники Айрат Кутлиматов поставил диагноз: деформация предплечий в области запястий с двух сторон. Хирургическая бригада выполнила временное артродезирование [фиксация суставов с помощью штифта] с выравниванием предплечий.
Источник:
Люси хорошо перенесла операцию и период восстановления. Из-за того, что организм молодой, по мере роста костей может понадобиться еще одна подобная операция. А пока котенок уже уверенно бегает на четырех лапах.
Источник:
Источник:
- В зоопарке Окленда спасли котенка горного льва, который осиротел в лесном пожаре
- Мужчины спасли котёнка, который застрял в капоте
- В Турции уличная кошка принесла котят в медклинику, надеясь на помощь
- Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке
- Эй, не стойте слишком близко – я щеночек, а не киска! Поведение котёнка, выращенного псами
Но стоит ли овчинка выделки?