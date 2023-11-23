В Уфе ветеринары установили котенку с врожденной аномалией лап суставные протезы

Пушистая пациентка по кличке Люси приехала из Набережных Челнов. У двухмесячного котенка британской породы была патология передних лап, которая не позволяла ей полноценно ходить.

Главный врач уфимской клиники Айрат Кутлиматов поставил диагноз: деформация предплечий в области запястий с двух сторон. Хирургическая бригада выполнила временное артродезирование [фиксация суставов с помощью штифта] с выравниванием предплечий.