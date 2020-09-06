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Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке

Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 09:06
Сообщество : Животные
Метки: бутылка   видео   животные   застрял   котенок   поступок   спасение   фото   
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Любопытному котёнку, исследующему 20-литровую пластиковую ёмкость и застрявшему в ней, потребовалась помощь спасателей, прибывших в частное владение в столице Индонезии.

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Метки: бутылка   видео   животные   застрял   котенок   поступок   спасение   фото   
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7  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Дурачок)
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Aleksandr Surovyy Минуту назад
Кто-бы, что-бы тут не написал, но ЖЖВВ (жисть животного важней всего)! А по ролику - ну кто в детстве не делал ошибок, признайтесь ?
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344
zu4ara 15 минут назад
здоровый у них бурбулятор

здоровый у них бурбулятор
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27k
Alex Полчаса назад
Дурында) Спасатели - Герои!
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141
Вячеслав Полчаса назад
Непременно нужны были пожарные, чтобы вызволить котёнка из пластиковой бутылки?
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14k
Anna Вячеслав 18 минут назад
без них не было бы хайпу
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780
Roman Полчаса назад
Это же он умудрился туда вначале залезть же? ))
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