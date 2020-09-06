Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке

Любопытному котёнку, исследующему 20-литровую пластиковую ёмкость и застрявшему в ней, потребовалась помощь спасателей, прибывших в частное владение в столице Индонезии.
Чтобы спасти оказавшегося в незавидном положении кошачьего детёныша пришлось резать пластиковую бутыль.
Со слов участников спасательной операции, длившейся около 30 минут, ёмкость с котёнком доставили в пожарную часть, где животное было освобождено.
Местный житель, первым обнаруживший бездомного котёнка и вызвавший спасателей, забрал перепуганное животное домой.
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