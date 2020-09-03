Собака стала мамой для осиротевших котят

Спасатели из компании Sunshine Dog Rescue обнаружили несчастную собаку Джорджию бродящей около заправочной станции на границе США и Мексики.
Бездомная собака, которую приютили сотрудники зоозащитной организации Sunshine Dog Rescue, находящейся в городе Феникс (штат Аризона, США), 13 августа преждевременно родила щенков, которые позже все скончались.
Анита Оса, основательница питомника, после того, как собака, получившая имя Джорджия пережила трагедию, познакомила её с тремя котятами, которые остались сиротами.
Четвероногая мамаша практически сразу взяла опеку над кошачьими детёнышами и стала их кормить и воспитывать, как собственных щенков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собака заставила кота присоединиться к позированию для семейной фотографии
- Собака трогательно заботится о котятах, разрушая все стереотипы
- Пёс умеет вытаскивать купюры из-под монет
- Забавное видео встречи собаки с волчонком
- Девушка показала, что делает её пёс один дома
0
Новости партнёров
Загрузка...
Котёнок, конечно, не осиротел, но щенки у собаки были мертвые при рождении.