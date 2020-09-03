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Собака стала мамой для осиротевших котят

Собака стала мамой для осиротевших котят (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 08:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забота   котята   милота   собака   фото   
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Спасатели из компании Sunshine Dog Rescue обнаружили несчастную собаку Джорджию бродящей около заправочной станции на границе США и Мексики.

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Метки: видео   животные   забота   котята   милота   собака   фото   
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3  комментария
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Молодец собакен. Медаль ей!
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220
okzimuur 10 минут назад
У меня такое тоже было.
Котёнок, конечно, не осиротел, но щенки у собаки были мертвые при рождении.
У меня такое тоже было. Котёнок, конечно, не осиротел, но щенки у собаки были мертвые при рождении.
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460
alienator 11 минут назад
позитивно
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