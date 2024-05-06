Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов

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Рекомендую набрать побольше воздуха в лёгкие, ведь впереди вас ждёт крутота, которая точно заставит как следует посмеяться.
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Дети часто в садике рисуют своих мам к праздникам. Но мой сын в 5 лет переплюнул всех в своей группе. Многие родители откровенно ржали и показывали пальцем на рисунок. Блин «звезда» местного разлива. Муж был в восторге!
Кстати, подробнее об этой чудесной маме и портрете, сделанным её ребёнком, можно прочитать тут.
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Дружбан реально невдуплил за что отхватил тогда. Никто невдуплил кроме больной мамашки и её комплексов. Но случай забавный.