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Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов

Не так страшна мать, как её рисуют дети: 19 смешных портретов

Автор:
06 мая 2024 09:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   мама   портрет   рисунок   умора   
1111
20

Рекомендую набрать побольше воздуха в лёгкие, ведь впереди вас ждёт крутота, которая точно заставит как следует посмеяться.

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Дети часто в садике рисуют своих мам к праздникам. Но мой сын в 5 лет переплюнул всех в своей группе. Многие родители откровенно ржали и показывали пальцем на рисунок. Блин «звезда» местного разлива. Муж был в восторге!

Кстати, подробнее об этой чудесной маме и портрете, сделанным её ребёнком, можно прочитать тут.

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Метки: Юмор   дети   забавно   мама   портрет   рисунок   умора   
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2  комментария
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8k
diman02 Час назад
Это вы ещё пушки из пластилина в Д.Саду не видели !
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11k
Билли Полчаса назад
Помню в сад ходил там задание было нарисовать мам своих. У меня дружбан нарисовал мамку свою, причем вполне нормально но в жёлтых панталонах, и за это отхватил от мамки. Мол все дети нормально нарисовали, а ты меня в панталонах.
Дружбан реально невдуплил за что отхватил тогда. Никто невдуплил кроме больной мамашки и её комплексов. Но случай забавный.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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