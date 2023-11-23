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40 любопытных фото с разными явлениями и вещами

40 любопытных фото с разными явлениями и вещами

Автор:
23 ноября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   интересное   интересные фото   редкие фото   редкое   снимки   удивительное рядом   фото   явления   
2018
41

Удивительное — повсюду! Сообщество на форуме Reddit собирает самые курьёзные и даже странные снимки с разными вещами, явлениями и созданиями. Все они вызывают разные эмоции, а другие добавляют немного знаний в копилку. Взглянем на подборку самых интересных!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   интересное   интересные фото   редкие фото   редкое   снимки   удивительное рядом   фото   явления   
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5  комментариев
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4k
Нескучный сад 50 минут назад
Под кварцевыми лампами дети не лечатся, а проходят профилактику простудных заболеваний и дефицита витамина Д
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704
partners74 43 минуты назад
"37. Вот что будет, если в алюминиевую защиту космического аппарата попадёт кусок пластика размером с пол спичечного коробка на скорости 6795 м/с"

и какой же пол у спичечного коробка?
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4k
wwwoffka 1 Час назад
Комментарий к фото
картинка с запахом
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mercure

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