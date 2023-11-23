40 любопытных фото с разными явлениями и вещами

2018
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Удивительное — повсюду! Сообщество на форуме Reddit собирает самые курьёзные и даже странные снимки с разными вещами, явлениями и созданиями. Все они вызывают разные эмоции, а другие добавляют немного знаний в копилку. Взглянем на подборку самых интересных!
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12. Гиперион - секвойя вечнозелёная в северной Калифорнии, США. Его высота - 116 м, является самым высоким живым деревом на Земле
16. Дорожки в Университете штата Огайо проложили на основе маршрутов, по которым ходили студенты
22. Нодозавр возрастом 110 млн лет - самая хорошо сохранившаяся окаменелость динозавра в мире
23. В Германии можно играть в понг с человеком, стоящим через дорогу, в ожидании зелёного сигнала светофора
34. Руки 33-летнего двукратного золотого медалиста Олимпийских игр по гребле Алекса Грегори после заплыва на 1900 км в Арктике в 2017 году
37. Вот что будет, если в алюминиевую защиту космического аппарата попадёт кусок пластика размером с пол спичечного коробка на скорости 6795 м/с
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и какой же пол у спичечного коробка?