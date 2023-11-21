35 курьёзных исторических снимков из разных эпох

Автор:
21 ноября 2023 21:18
Чем только люди ни занимались в прошлом! Некоторые исторические фото кажутся сюрреалистичными и забавными, а другие пугают. Хотя по сравнению с прошлым атрибуты повседневной жизни изменились, человеческий дух остался удивительно неизменным. Взглянем на несколько снимков из разных эпох — прямиком от 1900-х до 1960-х.
1. Учителя празднуют весенние каникулы. Фото 1910 года
2. Космический скафандр для прогулок по Луне от Republic Aviation Corporation, 1960 год
3. Реклама двойного свитера из 60-х
4. Изобретатель Рассел Э. Оукс со своими девайсами для решения проблем, включая крутящееся приспособление для поедания спагетти, 1955 год
5. "Портативная сауна" из 1942 года
6. Девушки используют новый тренд - гаджет для нанесения инициалов на волосы. 1933 год
7. Устройство Гэрри Мура для курения. 1950 год
8. Блоха по кличке Рудольф тянет металлическую мини-тележку. 1951 год
9. Актриса Энн Блит принимает пенную ванну, 1949 год
10. Женщина посещает Белый дом с домашним скунсом, 1922 год
11. Два индюка везут девочку в тележке, 1909 год
12. Патрисия О'Киф, юная бодибилдерша, держит 90-килограммового мужчину, 1940 год
13. Кварцевые лампы для получения витамина А в домашних условиях, 1925 год
14. Гимнаст Джордж Ниссен прыгает на батуте с кенгуру, 1960
15. Девочка с бабочкой на носу, 1960
16. Пёс позирует с трубкой, 1875 год
17. Дети учатся техникам плавания, 1922
18. Стокгольмская компания Telefontornet, соединяющая 5000 телефонных линий, 1890 год
19. Шон Коннери подписывает кокосовый орех для ямайской поклонницы, 1962 год
20. Слон помогает загружать американский самолёт, 1945 год
21. Ку-клукс-клан на карнавале в Канон-Сити, США, 1925
22. 36-й американский президент Линдон Джонсон на своей машине-амфибии, 1965 год
23. Британские солдаты с захваченными немецкими танкетками "Голиаф", 1939-1945
24. Солдат со своим псом, 1940 год
25. Солдаты используют противогазы для чистки лука, 1941 год
26. Рыбак Эдвард Ллевеллен поймал самого большого в мире чёрного морского окуня весом 192 кг, 1903 год
27. Женщина на электрическом самокате, 1916
28. Испытания прототипа нового футбольного шлема, 1912
29. Победительницы конкурса "Мисс идеальная осанка" на съезде мануальных терапевтов, 1956
30. Энн Ходжес - единственный человек, выживший после ранения метеоритом, 1954 год
31. Мальчик и кабан с седлом, 1930-е годы
32. Полиция Нового Южного Уэльса, Австралия, превратила мотоциклы в гоночные колесницы, 1936 год
33. Лондонский полицейский судит соревнования на самые красивые лодыжки, 1930 г.
34. День, когда в Швеции поменяли сторону вождения, 1967 год
35. Мукомольный завод, использующий цветную ткань для мешков, 1939
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— переведено специально для fishki.net
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Да и все остальные тексты тоже так себе..... Понятно, что какой то автоматический перевод.
Предприимчивые компании США начали рассылать свои мешки из-под картофеля и муки прямо с выкройками.
Но не надо думать, что это было актом доброты с их стороны. На мешках были штампы этих компаний. Одежду шили и носили прям с этими штампами. Это было отличной рекламой и выручка компаний взлетала до небес.
Тут кроется интересная история. Гугл в помощ или яша кто чем пользуется))
Но если коротко, то:
Во времена Великой депрессии ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев и многие оказались за чертой бедности. Люди стали искать возможности экономить на всем, стали использовать повторно всё, что только возможно. Приходилось проявлять творческий подход, особенно когда одежды нет. Женщины заметили, что мука продается в хлопковых мешках и стали шить из неё одежду для своих детей. Производители муки заметили это и стали упаковывать муку в мешки с разноцветными узорами. Бедные люди оценили это, муку стали раскупать на ура и производителю тоже стало выгодно.
13 - под воздействием кварца (уф лучей) организм вырабатывает витамин D;
26 - что Эдвард Ллевеллен забыл в Чёрном море? (черноморский окунь, спикара помещается на ладони);
27 и 32 - фантастика или нейросети балуются;
28 - хотелось бы на старый футбольный шлем посмотреть (до 1912 год). И, соответственно, законный вопрос - на хрена футболерам такой крепкий шлем? И них и так мозгов не особо, причем на всю команду.
27 и 32 - самая что ни на есть реальность.
26.Вот про окунишку - это байка рыбацкая. Возможно, это нильский окунь, тот да, на сковородку хрен впихнешь...
13.Поддерживаю.
8.Был даже целый блошиный цирк, так что блоха вполне себе волокёт.