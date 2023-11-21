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35 курьёзных исторических снимков из разных эпох

35 курьёзных исторических снимков из разных эпох

Автор:
21 ноября 2023 21:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   исторические фото   история   разные фото   редкие фото   снимки   старые фотографии   фото   
2590
36

Чем только люди ни занимались в прошлом! Некоторые исторические фото кажутся сюрреалистичными и забавными, а другие пугают. Хотя по сравнению с прошлым атрибуты повседневной жизни изменились, человеческий дух остался удивительно неизменным. Взглянем на несколько снимков из разных эпох — прямиком от 1900-х до 1960-х.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Разное   Фотографии   исторические фото   история   разные фото   редкие фото   снимки   старые фотографии   фото   
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7  комментариев
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2k
Rom 55 минут назад
Там у тёти бензиновый самокат. Весьма распространенная вещь..... Даже цилиндр со свечей торчит.
Да и все остальные тексты тоже так себе..... Понятно, что какой то автоматический перевод.
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1k
D. K Полчаса назад
С цветными мешками всё не так просто. Во времена Великой депрессии такие мешки были спасательным кругом для многих домохозяек не имеющих возможности покупать новую одежду (в стремлении сэкономить домохозяйки начали шить одежду из мешков, ведь это хлопок).
Предприимчивые компании США начали рассылать свои мешки из-под картофеля и муки прямо с выкройками.
Но не надо думать, что это было актом доброты с их стороны. На мешках были штампы этих компаний. Одежду шили и носили прям с этими штампами. Это было отличной рекламой и выручка компаний взлетала до небес.
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4k
Евгений Полчаса назад
35. Мукомольный завод, использующий цветную ткань для мешков, 1939
Тут кроется интересная история. Гугл в помощ или яша кто чем пользуется))
Но если коротко, то:
Во времена Великой депрессии ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев и многие оказались за чертой бедности. Люди стали искать возможности экономить на всем, стали использовать повторно всё, что только возможно. Приходилось проявлять творческий подход, особенно когда одежды нет. Женщины заметили, что мука продается в хлопковых мешках и стали шить из неё одежду для своих детей. Производители муки заметили это и стали упаковывать муку в мешки с разноцветными узорами. Бедные люди оценили это, муку стали раскупать на ура и производителю тоже стало выгодно.
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780
Anatolij Час назад
8 - нет, блоха не потянет;
13 - под воздействием кварца (уф лучей) организм вырабатывает витамин D;
26 - что Эдвард Ллевеллен забыл в Чёрном море? (черноморский окунь, спикара помещается на ладони);
27 и 32 - фантастика или нейросети балуются;
28 - хотелось бы на старый футбольный шлем посмотреть (до 1912 год). И, соответственно, законный вопрос - на хрена футболерам такой крепкий шлем? И них и так мозгов не особо, причем на всю команду.
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Вспомнилась песенка группы Дюна - У нее такая лапа, ее боится даже папа)) ...Мощная тетя)
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