35 курьёзных исторических снимков из разных эпох

Чем только люди ни занимались в прошлом! Некоторые исторические фото кажутся сюрреалистичными и забавными, а другие пугают. Хотя по сравнению с прошлым атрибуты повседневной жизни изменились, человеческий дух остался удивительно неизменным. Взглянем на несколько снимков из разных эпох — прямиком от 1900-х до 1960-х.