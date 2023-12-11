В Госдуме предложили признать блогерство профессией

Вот только не надо больше говорить это ваше "блогер - это не профессия". Вице-спикер Пётр Толстой заявил, что депутаты готовы проработать вопрос о создании отдельного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. А вы и дальше вкалывайте на своем заводе.
Госдума готова выработать законодательные решения, чтобы урегулировать деятельность блогеров. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил важность того, чтобы блогеры получили свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД):
Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я говорю не только от своего имени, но и от имени большинства парламентариев. Не надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность.
Судьбоносное решение появилось сегодня в ходе круглого стола «Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера».
По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой:
Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии.
Выделение отдельного ОКВЭД для блогеров обсуждается с весны 2023 года. Сейчас блогеры, которые регистрируют ИП или ООО, выбирают ОКВЭД 59.11 «Производство кинофильмов и телевизионных программ». В начале декабря Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций. Новый статус позволит ассоциации принимать участие в обсуждении законопроектов и антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, а также устанавливать стандарты рынка, - собщает РБК.
Других важных новостей на сегодня у нас для вас нет.
Источник:
- Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
- «Не нужно этих подачек»: депутаты предложили платить матерям по ₽200 тысяч за рождение ребёнка и сразу нарвались на критику
- В Госдуме хотят запретить увольнять работников за редкие прогулы
- Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
все вроде совпадает, кроме профобразования.
походу, таким манером скоро в "коледжах" на блогеров учить будут и дипломы давать..
.
Я в первый момент почему-то про старушек подумал, даже мысль промелькнула, типа "Каждая бабка может управлять.." )))