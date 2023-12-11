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В Госдуме предложили признать блогерство профессией

В Госдуме предложили признать блогерство профессией

Автор:
11 декабря 2023 23:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   блогер   блогинг   депутаты   классификатор   код   профессия   
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Вот только не надо больше говорить это ваше "блогер - это не профессия". Вице-спикер Пётр Толстой заявил, что депутаты готовы проработать вопрос о создании отдельного кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. А вы и дальше вкалывайте на своем заводе.

Госдума готова выработать законодательные решения, чтобы урегулировать деятельность блогеров. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил важность того, чтобы блогеры получили свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД):

Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я говорю не только от своего имени, но и от имени большинства парламентариев. Не надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность.

Судьбоносное решение появилось сегодня в ходе круглого стола «Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера».

По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой:

Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии.

Выделение отдельного ОКВЭД для блогеров обсуждается с весны 2023 года. Сейчас блогеры, которые регистрируют ИП или ООО, выбирают ОКВЭД 59.11 «Производство кинофильмов и телевизионных программ». В начале декабря Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций. Новый статус позволит ассоциации принимать участие в обсуждении законопроектов и антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, а также устанавливать стандарты рынка, - собщает РБК.

Других важных новостей на сегодня у нас для вас нет.

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Метки: Госдума   блогер   блогинг   депутаты   классификатор   код   профессия   
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6  комментариев
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28k
AzuveR Полчаса назад
А ули только блохер ,тащите до кучи пранкеров, руферев и прочих интернет дебилов.
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2k
Сергей Клубков Минуту назад
Раньше была статья за тунеядство! На завод, на ферму, в поле - блогеры блин!
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6k
hhwost 39 минут назад
"Профе ссия (лат. professio; от profiteor - «объявляю своим делом») - род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования - это труд, за который человек .получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования." педивикия.

все вроде совпадает, кроме профобразования.
походу, таким манером скоро в "коледжах" на блогеров учить будут и дипломы давать..
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27k
ПаганецЪ 39 минут назад
А, может, лучше признать депутатство психической болезнью? Судя по "законотворческим" предложениям там давно уже филиал Кащенко.
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7k
Echo Час назад
Где бабки там и государство, где государство там налоги
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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