В Госдуме предложили признать блогерство профессией

Судьбоносное решение появилось сегодня в ходе круглого стола «Актуальные вопросы законодательного регулирования наставничества, консультирования и иных услуг образовательного характера».

По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой:

Фактически это будет обозначать признание со стороны государства блогерства как профессии.

Выделение отдельного ОКВЭД для блогеров обсуждается с весны 2023 года. Сейчас блогеры, которые регистрируют ИП или ООО, выбирают ОКВЭД 59.11 «Производство кинофильмов и телевизионных программ». В начале декабря Росреестр внес Ассоциацию блогеров и агентств в список саморегулируемых организаций. Новый статус позволит ассоциации принимать участие в обсуждении законопроектов и антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, а также устанавливать стандарты рынка, - собщает РБК.

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