«Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образования»: в Совете Федерации заявили, что это мешает рожать детей

По словам парламентария, из-за этого население страны к 2070 году может уменьшится до 100 миллионов человек. А всё из-за того, что девушки получают высшее образование, которое потом им не очень-то и нужно. Большинство по полученной в ВУЗе специальности никогда не работает, а самые ценные для рождения детей годы упускает.

Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит и это всё затягивается на долгие года и упускается детородная функция.

Когда интервьюер спросил Павлову, не боится ли она обвинений в возвращении к прошлому, она ответила: «А что в этом страшного?» И предложила «заглянуть в глубину веков».