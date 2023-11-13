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«Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образования»: в Совете Федерации заявили, что это мешает рожать детей

«Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образования»: в Совете Федерации заявили, что это мешает рожать детей

Автор:
13 ноября 2023 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Маргарита Павлова   дети   интервью   православие   совет федерации   ценности   чайлдфри   
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Чиновники считают, что девушек пора вернуть к истинным ценностям.

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что девушкам в России с начала 1990-х годов прививали ложные ценности. Всякое там богатство, погоню за успехом, отказ от замужества и главное - чайлдфри.

По словам парламентария, из-за этого население страны к 2070 году может уменьшится до 100 миллионов человек. А всё из-за того, что девушки получают высшее образование, которое потом им не очень-то и нужно. Большинство по полученной в ВУЗе специальности никогда не работает, а самые ценные для рождения детей годы упускает.

Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит и это всё затягивается на долгие года и упускается детородная функция.

Когда интервьюер спросил Павлову, не боится ли она обвинений в возвращении к прошлому, она ответила: «А что в этом страшного?» И предложила «заглянуть в глубину веков».

В 2000-м году Маргарита Павлова получила диплом по специальности «Социолог-психолог социально-культурной сферы», на тот момент ей исполнился 21 год. Затем работала на ТВ, стала уполномоченной по правам человека Челябинской области и сенатором от региона. О детях Павловой данных нет.

Полная версия интервью:

Источник:

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Метки: Видео   Маргарита Павлова   дети   интервью   православие   совет федерации   ценности   чайлдфри   
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36  комментариев
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3k
Тварь Час назад
Уволить из власти всех женщин с высшим образованием - пусть идут детей рожать. И жить на пособие, которое они и назначили. А то развелось «помощниц» депутатов разного пошиба.
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1k
Сергей 2 минуты назад
так то правильно, стране нужны доярки, учительницы, поварихи, уборщицы в конце концов, а у нас одни "Прынцессы"
тху!
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2k
Александр 3 минуты назад
Ритуль, хороший проект конечно. давайте тогда собирайте свои вещи и идите домой рожать да с детьми сидеть, и главное диплом свой об образовании сожгите, вам они больше не нужны.
так же передайте что бы Матвиенко, да Набибулина тоже манатки собирали и дипломы свои сожгли. не место им на высокооплачиваемых и интеллектуальных должностях.
я же правильно понял ваше предложение?! Рита и с детьми твоими что у тебя там?
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24k
ЦСКА 10 минут назад
Вот...
Ссылка www.youtube.com
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1k
Moon24 16 минут назад
Россия скатывается в дикость и средневековое мракобесие - толпы верунов , так называемы ценности навязываемые плебсу всякого рода манипуляторами - недоумками
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2k
Александр Долматов 19 минут назад
Высокая рождаемость в тех странах, где низкий уровень образования, высокая религиозность и урезанные права женщин. Павлова призывает снизить уровень образованности женщин, а не боится, что женщинам потом урежут гражданские права и ей самой первой дадут пинком под зад?
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12k
harlamov Полчаса назад
В Советское время и рожали и учились и работали... Дело-то явно не в высшем образовании. Скорее в отсутствии стабильности. Большинство живёт от зарплаты до зарплаты и не знает что завтра будет. В Советское время люди не боялись рожать, были уверены в завтрашнем дне, в своем будущем.
Сейчас ничего подобного нет. Крысиные бега, а не жизнь. Какая тут рождаемость.
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33k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
Зачем ей рожать,если бабе проще ноги на камеру раздвинуть.Удивляюсь лохам,которые за это платят.
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18k
Toxictofa 38 минут назад
А может пусть чинуши запретят реалити-шоу и всяких инстасамок, которые убеждают, что торговля телом и разводилово - это для девушек дорога в счастливую и безбедную жизнь???
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13k
kotovski 40 минут назад
тупыми яжематерьми проще управлять...
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2k
Алексей 42 минуты назад
Причины, почему не нужно получать девочкам высшее образование, видимо из личного опыта дамы.
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33k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Сенатор.Она в америке живёт что ли?
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41k
Сергей 45 минут назад
Надо пересмотреть всю систему образования.
В школу отправлять в 6лет.
Вместо 10-11классов, хватит 8классов.
А потом пусть идут хоть в техникум хоть в институт, и там тоже убрать все ненужное из программы обучения.
В 19-20 лет, у человека уже полная свобода выбора идти работать или рожать или дурака валять пока мама с папой кормят.
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9k
Бритва 54 минуты назад
так всё правильно говорит. Мало чтоль девушек получают ВО просто затем, чтобы было? Вот она именно про них. К тому же речь не о запрете, а об "ориентации".
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24k
Тигран Саркисян 54 минуты назад
Что они там все курят , то блет вас не просили рожать ,то идите рожайте , там по ходу не кисло так бояр колбасит.
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33k
Ego sum qui sum 58 минут назад
там блин все что ли с отрицательным IQ?
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5k
B@r@bux Час назад
Рожать мешают поликлиники, детские сады и школы.
Пройти эти три круга ада с одним ребенком трудно, с двумя очень трудно, а за трех можно памятник из бронзы ставить.
ПыСы. Одна только модель Саратова из говна и палок к завтрешнему утру убивает всякое желание размножаться.
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34k
Юр21 Час назад
С образованием и правда надо навести порядок, и не девочкам его запретить, а в конце концов разобраться какое именно высшее образование нам нужно, какие именно специалисты нужны и сколько. Одни идут учится только от того что родители их туда отправили, вторым диплом нужен только для того что бы при случае щегольнуть красивой "корочкой" и лишь третья часть (дай бог) идёт в ВУЗ для того что бы получив знания строить карьеру. А средства на содержания целой тьмы всяких фуфловузов страной тратятся огромные, огромные средства утекают на студентов которые никогда не будут работать по полученной специальности и это не зависит девочки это или мальчики.
И ещё, мне бы хотелось что бы преподавателей медов лечили их выпускники, что бы машины чинили преподавателям мехов обладатели дипломов выданных их учебными заведениями. А рожать - пусть Совет Федераций рожать обяжет человеческих самок с собачками в норковых шубках подмышкой, там и образования - с трудом оконченная средняя...
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67k
Андрей 2 часа назад
Дело не в образовании - дело в понимании ценности этого образования. Одно дело, когда ты получаешь образование для того, чтобы всеми правдами и неправдами свалить из страны за границу и там пристроиться. Другое - получение образования для имиджа, потому что красивая строчка в резюме. Третье - получение образования для построения карьеры, достижения новых высот и покорения вершин (читай - деньги). Четвёртое - образование для претворения в жизнь мечты всей жизни...
Разные есть причины для получения высшего образования, но в первую очередь стоит задуматься - что ты с ним будешь делать и куда дальше пойдёшь.
И что будешь делать, когда не получится или поймёшь, что вот это вот всё - не твоё...
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1k
StoneWolf 2 часа назад
Даст бог зайку, то даст и лужайку?))))))Да что они там курят....... Как по мне, так высшее образование для девушки важнее чем для парня. Мы и руками можем себе заработать на нормальную жизнь. Мне например моя вышка не пригодилась. Работаю сварщиком и не жалуюсь. Нравится мне это. А если у женщины развод не дай бог и муж бегает от алиментов? Куда идти? Кассиром? Уборщицей? Но зато родила... Чушь и глупости......
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
В исследовании приняли участие дети из 176 семей. При этом оказалось, что у женщин, которые стали матерями в период с 16 до 22 лет, малыши не отличаются высоким уровнем интеллекта.

По словам экспертов, причиной тому послужило то, что в раннем возрасте беременные больше подвержены предродовому стрессу или даже депрессии. Поскольку беременность в этот период времени зачастую оказывается незапланированной, около 42 процентов женщин испытывают сильные эмоциональные переживания. Соответственно, чем старше мать, тем меньше вероятность депрессий.

А ведь именно нервные расстройства в период вынашивания ребенка и оказывают негативное влияние на развитие плода. Самым оптимальным возрастом для беременности приходит в 27 лет. Согласно составленной исследователями статистике, в этом возрасте сильные переживания характерны только для 18 процентов будущих мам.

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2013/10/04/deti/722174-uchenye-dokazali-zavisimost-iq-rebenka-ot-vozrasta-materihttps://www.km.ru/zdorove/2013/10/04/deti/722174-uchenye-dokazali-zavisimost-iq-rebenka-ot-vozrasta-materi
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