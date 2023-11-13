«Нужно перестать ориентировать девочек на получение высшего образования»: в Совете Федерации заявили, что это мешает рожать детей

Чиновники считают, что девушек пора вернуть к истинным ценностям.
Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что девушкам в России с начала 1990-х годов прививали ложные ценности. Всякое там богатство, погоню за успехом, отказ от замужества и главное - чайлдфри.
По словам парламентария, из-за этого население страны к 2070 году может уменьшится до 100 миллионов человек. А всё из-за того, что девушки получают высшее образование, которое потом им не очень-то и нужно. Большинство по полученной в ВУЗе специальности никогда не работает, а самые ценные для рождения детей годы упускает.
Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит и это всё затягивается на долгие года и упускается детородная функция.
Когда интервьюер спросил Павлову, не боится ли она обвинений в возвращении к прошлому, она ответила: «А что в этом страшного?» И предложила «заглянуть в глубину веков».
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В 2000-м году Маргарита Павлова получила диплом по специальности «Социолог-психолог социально-культурной сферы», на тот момент ей исполнился 21 год. Затем работала на ТВ, стала уполномоченной по правам человека Челябинской области и сенатором от региона. О детях Павловой данных нет.
Полная версия интервью:
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тху!
так же передайте что бы Матвиенко, да Набибулина тоже манатки собирали и дипломы свои сожгли. не место им на высокооплачиваемых и интеллектуальных должностях.
я же правильно понял ваше предложение?! Рита и с детьми твоими что у тебя там?
Сейчас ничего подобного нет. Крысиные бега, а не жизнь. Какая тут рождаемость.
В школу отправлять в 6лет.
Вместо 10-11классов, хватит 8классов.
А потом пусть идут хоть в техникум хоть в институт, и там тоже убрать все ненужное из программы обучения.
В 19-20 лет, у человека уже полная свобода выбора идти работать или рожать или дурака валять пока мама с папой кормят.
Пройти эти три круга ада с одним ребенком трудно, с двумя очень трудно, а за трех можно памятник из бронзы ставить.
ПыСы. Одна только модель Саратова из говна и палок к завтрешнему утру убивает всякое желание размножаться.
И ещё, мне бы хотелось что бы преподавателей медов лечили их выпускники, что бы машины чинили преподавателям мехов обладатели дипломов выданных их учебными заведениями. А рожать - пусть Совет Федераций рожать обяжет человеческих самок с собачками в норковых шубках подмышкой, там и образования - с трудом оконченная средняя...
Разные есть причины для получения высшего образования, но в первую очередь стоит задуматься - что ты с ним будешь делать и куда дальше пойдёшь.
И что будешь делать, когда не получится или поймёшь, что вот это вот всё - не твоё...
По словам экспертов, причиной тому послужило то, что в раннем возрасте беременные больше подвержены предродовому стрессу или даже депрессии. Поскольку беременность в этот период времени зачастую оказывается незапланированной, около 42 процентов женщин испытывают сильные эмоциональные переживания. Соответственно, чем старше мать, тем меньше вероятность депрессий.
А ведь именно нервные расстройства в период вынашивания ребенка и оказывают негативное влияние на развитие плода. Самым оптимальным возрастом для беременности приходит в 27 лет. Согласно составленной исследователями статистике, в этом возрасте сильные переживания характерны только для 18 процентов будущих мам.
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2013/10/04/deti/722174-uchenye-dokazali-zavisimost-iq-rebenka-ot-vozrasta-materihttps://www.km.ru/zdorove/2013/10/04/deti/722174-uchenye-dokazali-zavisimost-iq-rebenka-ot-vozrasta-materi