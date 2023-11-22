Необычные конструкции домиков для летучих мышей и птиц

Не время дружбу водить

Жители острова 14 лет судились с компанией, которая уничтожала местные леса

Микропластик в организме крупнейших млекопитающих: в пищеварительную систему синих китов...

В Азии деревья увешаны капельницами

Во Франции нашли способ борьбы с глобальным потеплением в городских условиях

Победители конкурса экологической фотографии рассказывают важные истории о нашей планете с...