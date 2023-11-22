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Необычные конструкции домиков для летучих мышей и птиц

Необычные конструкции домиков для летучих мышей и птиц

Автор:
22 ноября 2023 18:20
Сообщество : Юмор
Метки: домики для летучих мышей   забота   природа   синичники   скворечники   экология   
1055
19
Это обзорный пост, в котором собраны дизайнерские, необычные, а порой и просто странные конструкции домиков, изготовленных для летучих мышей и птиц.
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Метки: домики для летучих мышей   забота   природа   синичники   скворечники   экология   
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parallax Час назад
12.

А-ля человейник.
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Бернгард Кёне

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