Необычные конструкции домиков для летучих мышей и птиц

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Это обзорный пост, в котором собраны дизайнерские, необычные, а порой и просто странные конструкции домиков, изготовленных для летучих мышей и птиц.
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