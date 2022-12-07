Победители конкурса экологической фотографии рассказывают важные истории о нашей планете с помощью искусства

Уже 15 лет конкурс Environmental Photographer of the Year награждает самые эффектные, важные и вдохновляющие фотографии окружающей среды. Ежегодно он предоставляет международную платформу для повышения осведомленности об угрозах нашей планете, и снимки победителей и финалистов рассказывают важные истории об окружающей среде. Каждый сюжет, от последствий сжигания мусора до разработки устойчивых источников энергии, отражает состояние нашей планеты.
Победителей 2022 года выбирали CIWEM (благотворительная организация по управлению водными ресурсами и окружающей средой), WaterBear (бесплатная стриминговая платформа, посвященная будущему нашей планеты), Nikon (ведущий мировой поставщик продуктов для обработки изображений) и Arup (фирма, предоставляющая профессиональные услуги в области устойчивого развития).
«В 2019/2020 и 2020/2021 годах в лагуне Мианкала погибли тысячи птиц из-за нехватки воды и ее загрязнения различными токсинами. На этом фото показаны усилия экологов по сбору тел и предотвращению распространения болезни. В следующем сезоне, 2021/2022 году, к счастью, мы увидели возвращение птиц. Птицы находятся в заболоченной местности с начала октября до конца марта, после чего мигрируют, и мы можем фотографировать их почти 6 месяцев в году».
Победитель в категории «Адаптация к завтрашнему дню».
«Вид на морскую ветряную электростанцию Миддельгрунден с Амагер-Странд, очень популярного пляжа в Копенгагене. Ландшафт ветряной электростанции прекрасно сочетается с этим очень популярным пляжем, куда местные жители ходят загорать или заниматься водными видами спорта. Ветряная электростанция была разработана при активном участии местного населения на этапе планирования и в качестве инвесторов. 14,4% потребления электроэнергии в Дании обеспечивается ветром. Более 150 000 датских семей являются членами таких кооперативов».
Победитель в категории «Видение будущего».
«Сотрудники ухаживают за овощными культурами на складе на ферме Сентра. Различные овощи, такие как кудрявый салат, ромен, оклав грин, сийомак, кайлан и другие, выращивают в помещении, где свет и температура остаются стабильными. Преимущество вертикального выращивания в том, что при нем не используются пестициды, период сбора урожая составляет всего 30 дней, а средний урожай приносит от 20 до 30 кг овощей в день».
Победитель в номинации «Молодой экологический фотограф года».
«Малые фламинго сфотографированы над озерами Магади и Натрон. Два водоема когда-то были единым пресноводным озером, но сегодня они представляют собой высококонцентрированные соляные озера, сильно щелочные и токсичные для большинства животных и растений. Малые фламинго являются исключением из-за их биологического строения, и они любят питаться водорослями, которые процветают на поверхности озер. Какими бы красивыми ни были эти цвета, разные оттенки получаются за счет водорослей, которые меняют цвет в результате реакции на разные уровни щелочности озер».
Лонг-лист категории «Видение будущего».
«Это изображение было снято во время похода к базовому лагерю Эвереста. Когда мы шли в Базовый лагерь, мы остановились на мгновение, чтобы пропустить шерпов с их колонной яков, доставляющих запасы сжиженного нефтяного газа в основной базовый лагерь. Фотография для меня воплотила сопоставление того, чего мы, люди, способны достичь с решимостью, и ущерба, который мы наносим в погоне за этими достижениями. Это был острый момент для меня, учитывая первозданную окружающую среду, в которой мы находились, а также он подчеркнул сложную взаимосвязанную природу развития, бедности в сообществах шерпов, равенства, безопасности и действий по борьбе с изменением климата. Это также заставило меня задаться вопросом, почему и как мы можем так сильно сосредоточиться на достижении определенных целей, и все же так много людей не желают принять беспрецедентные усилия, необходимые для решения определяющих проблем нашего времени со стороны всех слоев общества».
Лонг-лист категории «Видение будущего».
«Группа электриков ремонтирует линию электропередач поздним вечером после того, как на город обрушился циклон».
Лонг-лист категории «Восстановление природы».
«Люди разводят костры на помойках, чтобы найти оставшиеся железяки, которые можно продать на рынке. Горящий пластик выделяет дым и газ. Я часто хожу на эту помойку, чтобы сделать фотографии. Этот человек собирает различные куски железа или лома из кучи мусора, чтобы продать их. Загрязнение воздуха в Бангладеш является самым сильным в мире, что сокращает среднюю продолжительность жизни бангладешца на 6,7 года. По оценкам другого исследования, в Бангладеш было 24 000 преждевременных смертей в результате загрязнения воздуха».
Финалист категории «Видение будущего».
«Завод по промышленному производству лития YLB в Боливии закачивает богатый литием раствор в эти большие бассейны-испарители на южной окраине Салар-де-Уюни, где он испаряется в течение многих месяцев. Литий является основным компонентом современных аккумуляторов. Предложение лития недостаточно быстрое, чтобы удовлетворить спрос, поскольку китайские, австралийские и американские корпорации покупают литиевые рудники по всему миру. Местные жители являются одними из самых громких критиков этой идеи. Пруды-испарители в значительной степени потребляют и без того скудные водные ресурсы в засушливом высокогорном регионе. Загрязнение литием становится все более серьезной проблемой везде, где его добывают».
Финалист категории «Видение будущего».
Лонг-лист категории «Адаптация к завтрашнему дню».
«Панорамный вид на вход в порт Дублина со старой электростанцией Пулбег. В 2006 году ESB сообщило о своем намерении вывести примерно 1300 МВт общей электрической мощности Ирландии к 2011 году. Это фактически сократило электрическую мощность в стране с 6437 МВт до 5150 МВт. Закрытие было направлено на старые неэффективные электростанции в Ирландии, такие как 3 тепловых блока на генерирующей станции Пулбег, которые могут генерировать общую электрическую мощность 461 МВт. Новая газовая турбина с комбинированным циклом мощностью 460 МВт в Пулбеге будет продолжать работать».
Победитель категории «Восстановление природы».
«Фотограф хочет задать фундаментальный вопрос: каково место человечества на Земле и каковы наши отношения с природой? Это фото далеко не пессимистично, и в то время, когда господство человечества над природой никогда не было таким экстремальным, этот снимок нацелен пробудить наше сознание».
Расположение: «В сезон дождей уровень реки поднимается, и деревня затапливается. Наводнение также означает, что животным не хватает еды, и их нужно направлять искать пропитание в другом месте».
«Некогда бурная река Калиганга почти высохла в районе моста Тора в Маникгандже, Бангладеш. Уровень воды в реке остается очень низким в течение всего года, за исключением сезона дождей. «Зеленые» активисты винят в плохом состоянии реки посягательство на речные земли и отсутствие дноуглубительных работ. По словам местных жителей, в 1960-х годах в этих местах курсировали большие лодки и катера».
«Химический взрыв и пожар на контейнерном складе BM Ситакунда упазила в Читтагонге 4 июня 2024 года. 49 человек погибли в результате пожара, а смешивание химикатов в воздухе и воде оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду. Взрыв на складе вылил содержимое пластиковых контейнеров в близлежащую реку, где вода с добавлением химикатов попала в водоносный горизонт и уничтожила запас пресной воды».
«Ручная сушка риса стала настоящей редкостью, но она все еще практикуется жителями деревни Кална. Модернизация означает, что все эти работники физического труда станут безработными. Этот метод ручной сушки риса также безопасен для окружающей среды».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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