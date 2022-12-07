Победители конкурса экологической фотографии рассказывают важные истории о нашей планете с помощью искусства

Лонг-лист категории «Видение будущего».

«Это изображение было снято во время похода к базовому лагерю Эвереста. Когда мы шли в Базовый лагерь, мы остановились на мгновение, чтобы пропустить шерпов с их колонной яков, доставляющих запасы сжиженного нефтяного газа в основной базовый лагерь. Фотография для меня воплотила сопоставление того, чего мы, люди, способны достичь с решимостью, и ущерба, который мы наносим в погоне за этими достижениями. Это был острый момент для меня, учитывая первозданную окружающую среду, в которой мы находились, а также он подчеркнул сложную взаимосвязанную природу развития, бедности в сообществах шерпов, равенства, безопасности и действий по борьбе с изменением климата. Это также заставило меня задаться вопросом, почему и как мы можем так сильно сосредоточиться на достижении определенных целей, и все же так много людей не желают принять беспрецедентные усилия, необходимые для решения определяющих проблем нашего времени со стороны всех слоев общества».