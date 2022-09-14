14 простых решений, как сократить отходы, от людей, которых волнует будущее планеты

Чудесные и простые идеи людей, как уменьшить количество мусора на планете, которые полезно будет взять на вооружение каждому.
Общеизвестный факт, что все мы, то есть современные люди, очень и очень много мусорим. А если сказать точнее, то каждый год человечество оставляет после себя свыше двух миллиардов тонн твердых бытовых отходов, и это еще без учета мусора промышленного. Но что еще более грустно, данная цифра лишь увеличивается. Те мне менее хочется всё же быть оптимистами и верить, что тенденция поменяется и расти начнет не количество свалок, а людей, заботящихся об экологии. А пример, который подают герои данной подборки, окажется заразительным. Ведь только взгляните, как здорово порой меньше покупать, а значит и меньше выбрасывать.
Многоразовая открытка
Надпись на открытке, гласящая, что ее не нужно выбрасывать, а лучше передарить друзьям, была воспринята двумя братьями очень буквально. В результате они дарили ее друг другу с 1973 года! Только посчитайте, сколько открыток они бы купили за все эти годы, если бы поступали иначе.
Корзина из ненужных конспектов
В определенный момент каждый студент сталкивается с вопросом, что делать с кучей конспектов, накопившихся за время учёбы в институте. Одни их сжигают, другие выбрасывают, кто-то и вовсе продолжает хранить их в шкафу, а эта девушка придумала свой вариант и сплела из них корзиночки для разных домашних мелочей.
Мороженое в банановом листочке
Наверняка вам бы тоже было куда интереснее купить мороженое не в обычном стаканчике, а в вот таком, из банановых листьев.
Вот почему стоит отказаться от одноразовых стаканчиков
В Великобритании владельцы небольшой кофейни не побоялись лишиться клиентов и стали продавать кофе только тем, кто приходит к ним со своей кружкой. А свое решение ребята объяснили максимально наглядно.
Сумочки для пляжа из старой занавески для душа
Еще одно заведение, отказавшееся от одноразовой посуды
В ресторанах фастфуда крайне необычно увидеть посуду, которую не нужно выбрасывать, но только представьте, какое количество мусора такого рода заведения производят ежедневно.
Смекалка может избавить от лишних трат
Вот и этот парень долгое время пытался найти в интернет-магазинах приспособление для бегунов, удерживающее ключи во время тренировки. Но потом вдруг вспомнил, что оно у него уже есть, и это булавка.
Подносы для стаканчиков с кофе
Они сделаны из коробок из-под молока.
Отличная игрушка для собак своими руками
Парень сделал ее из обрезков и старых джинсов.
Еще один пример находчивости
Если вы купили тряпку для швабры неподходящего размера, не спешите ее выбрасывать. В данном случае девушка выкрутилась из ситуации, пришив обрезанные старые носки.
Елочные игрушки удобно хранить в коробках из-под яблок
Тоже выбрасываете стебли брокколи?
А ведь их можно добавлять в бульоны или давать погрызть домашним питомцам.
Зачем покупать зеленый лук, когда его легко вырастить
Всё, что нужно сделать, — это поставить луковицу в воду.
Пенал из старых джинсов
Теперь стало удобно хранить кисточки. И не пришлось тратить деньги и выбрасывать старые джинсы, а со временем и купленный бы пенал, ведь 99 процентов приобретенных вещей в какой-то момент оказываются на свалке. А вы как относитесь к идее уменьшения количества бытовых отходов?
Источник:
АНТИФИШКИ
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