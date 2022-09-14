14 простых решений, как сократить отходы, от людей, которых волнует будущее планеты

Общеизвестный факт, что все мы, то есть современные люди, очень и очень много мусорим. А если сказать точнее, то каждый год человечество оставляет после себя свыше двух миллиардов тонн твердых бытовых отходов, и это еще без учета мусора промышленного. Но что еще более грустно, данная цифра лишь увеличивается. Те мне менее хочется всё же быть оптимистами и верить, что тенденция поменяется и расти начнет не количество свалок, а людей, заботящихся об экологии. А пример, который подают герои данной подборки, окажется заразительным. Ведь только взгляните, как здорово порой меньше покупать, а значит и меньше выбрасывать.

Многоразовая открытка

Надпись на открытке, гласящая, что ее не нужно выбрасывать, а лучше передарить друзьям, была воспринята двумя братьями очень буквально. В результате они дарили ее друг другу с 1973 года! Только посчитайте, сколько открыток они бы купили за все эти годы, если бы поступали иначе.