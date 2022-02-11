Турок посадил 30 миллионов саженцев и вырастил лес на бесплодной земле

Хикмет Кая доказал, что добрые намерения и упорный труд действительно приносят плоды. На фото Хикмет, руководитель лесного хозяйства на пенсии, с гордостью позирует со снимком бесплодной земли, которую он и его команда превратили в стоящий за ним пышный лес.
Хикмет начал свою карьеру в городе Синоп в 1978 году, и, хотя 19 лет спустя он вышел на пенсию, его наследие продолжало расти — в буквальном смысле. За время своего пребывания в должности он привез и посадил 30 000 000 саженцев, работая вместе со своей командой и сельскими жителями. После его выхода на пенсию эти деревья еще долго продолжали расти; и сегодня эта бесплодная земля преобразилась до неузнаваемости. В течение 19 лет лесоразведения Кая никогда не прекращал работать. И спустя 41 год после того, как он начал этот амбициозный проект по лесонасаждению, он вернулся к ныне пышной земле с фотографией некогда бесплодной земли, подчеркнув огромную разницу в пейзаже. Стоит ли говорить, что он очень доволен результатом.
Это прекрасный пример для остальной страны. По данным Global Forest Watch, с 2000 года в Турции наблюдается сокращение лесного покрова на 5,4%. Главной причиной большей части этого сокращения была вырубка лесов, поэтому крайне важно способствовать обращению этого процесса вспять.
Борьба с вырубкой лесов часто сводится к изменению государственной политики, поэтому важно, чтобы люди знали, за кого они голосуют, и чтобы их экологические опасения были услышаны. Тем не менее, это не помешало местным жителям взять дело в свои руки и принять меры. От Индии до Ганы и Китая люди самостоятельно сажают деревья, чтобы изменить мир к лучшему.
Источник:
- Супер-яхта для миллионера-эколога
- На Филиппинах откроется самый экологичный курорт
- Потрясающие кадры полного солнечного затмения над Антарктидой
- Бутылки и батарейки: на Байкале открыли магазин мусора с берегов озера
- Архитекторы представили небоскрёб, который поглощает CO2
Понравилось43
Как что-то хорошее, так "я сделал, сам мля, без ансамбля". "Турок посадил...", а команда из 100500 человек, которая делала 95 процентов работы идёт на юх.
=
афигеть, вот это Человек не зря прожил жизнь.
таких людей немало, вот их и надо награждать и пиарить, а не педиков от культур-мультур и наркоманов-БЛМщиков