Турок посадил 30 миллионов саженцев и вырастил лес на бесплодной земле

Хикмет начал свою карьеру в городе Синоп в 1978 году, и, хотя 19 лет спустя он вышел на пенсию, его наследие продолжало расти — в буквальном смысле. За время своего пребывания в должности он привез и посадил 30 000 000 саженцев, работая вместе со своей командой и сельскими жителями. После его выхода на пенсию эти деревья еще долго продолжали расти; и сегодня эта бесплодная земля преобразилась до неузнаваемости. В течение 19 лет лесоразведения Кая никогда не прекращал работать. И спустя 41 год после того, как он начал этот амбициозный проект по лесонасаждению, он вернулся к ныне пышной земле с фотографией некогда бесплодной земли, подчеркнув огромную разницу в пейзаже. Стоит ли говорить, что он очень доволен результатом.