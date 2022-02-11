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Турок посадил 30 миллионов саженцев и вырастил лес на бесплодной земле

Турок посадил 30 миллионов саженцев и вырастил лес на бесплодной земле (4 фото)

Автор:
11 февраля 2022 08:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Турция   деревья   доброе   лес   новости   природа   экология   
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Хикмет Кая доказал, что добрые намерения и упорный труд действительно приносят плоды. На фото Хикмет, руководитель лесного хозяйства на пенсии, с гордостью позирует со снимком бесплодной земли, которую он и его команда превратили в стоящий за ним пышный лес.

Хикмет начал свою карьеру в городе Синоп в 1978 году, и, хотя 19 лет спустя он вышел на пенсию, его наследие продолжало расти — в буквальном смысле. За время своего пребывания в должности он привез и посадил 30 000 000 саженцев, работая вместе со своей командой и сельскими жителями. После его выхода на пенсию эти деревья еще долго продолжали расти; и сегодня эта бесплодная земля преобразилась до неузнаваемости. В течение 19 лет лесоразведения Кая никогда не прекращал работать. И спустя 41 год после того, как он начал этот амбициозный проект по лесонасаждению, он вернулся к ныне пышной земле с фотографией некогда бесплодной земли, подчеркнув огромную разницу в пейзаже. Стоит ли говорить, что он очень доволен результатом.

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Это прекрасный пример для остальной страны. По данным Global Forest Watch, с 2000 года в Турции наблюдается сокращение лесного покрова на 5,4%. Главной причиной большей части этого сокращения была вырубка лесов, поэтому крайне важно способствовать обращению этого процесса вспять.

Борьба с вырубкой лесов часто сводится к изменению государственной политики, поэтому важно, чтобы люди знали, за кого они голосуют, и чтобы их экологические опасения были услышаны. Тем не менее, это не помешало местным жителям взять дело в свои руки и принять меры. От Индии до Ганы и Китая люди самостоятельно сажают деревья, чтобы изменить мир к лучшему.

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Метки: Ynews   Турция   деревья   доброе   лес   новости   природа   экология   
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Ser Час назад
Ну что! УВАЖУХА! и она без национальная! Будь то турок, русский, китаец...
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7k
Puans-on 19 минут назад
Классика.
Как что-то хорошее, так "я сделал, сам мля, без ансамбля". "Турок посадил...", а команда из 100500 человек, которая делала 95 процентов работы идёт на юх.
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3k
Юра Гагарин 24 минуты назад
посадил 30 000 000 саженцев
=
афигеть, вот это Человек не зря прожил жизнь.

таких людей немало, вот их и надо награждать и пиарить, а не педиков от культур-мультур и наркоманов-БЛМщиков
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