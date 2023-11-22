Беженец из Украины пристроился к полуобнажённой скульптуре во Франции и попал на €100 тысяч

В парижскую галерею современного искусства привезли скульптуру под названием «Самопознание». Это женщина в коленно-локтевой позиции, снимающая свою откляченную пятую точку. Искусство не перестаёт удивлять.

И на этот «шедевр» обратил внимание уборщик галереи - украинец Валерий Таращук. Он дождался ночной смены, как следует принял на грудь и стал тереться о самую выступающую часть скульптуры. Ну и отломал часть от «Самопознания».

Похотливого нарушителя вычислили по камерам, задержали и выписали штраф на 100 тысяч евро. С его работой сделать это будет непросто.