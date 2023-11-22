Беженец из Украины пристроился к полуобнажённой скульптуре во Франции и попал на €100 тысяч

Как отрабатывать штраф - не знает, трудится он уборщиком.
В парижскую галерею современного искусства привезли скульптуру под названием «Самопознание». Это женщина в коленно-локтевой позиции, снимающая свою откляченную пятую точку. Искусство не перестаёт удивлять.
И на этот «шедевр» обратил внимание уборщик галереи - украинец Валерий Таращук. Он дождался ночной смены, как следует принял на грудь и стал тереться о самую выступающую часть скульптуры. Ну и отломал часть от «Самопознания».
Похотливого нарушителя вычислили по камерам, задержали и выписали штраф на 100 тысяч евро. С его работой сделать это будет непросто.
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Только само действие не показали. Блин, ну нельзя такие грубые фейки делать!
Уахахахахх!
Просвещенная гейропа
Вот был бы у него "Момент", чтобы приклеить отвалившуюся часть, хрен бы его стали вычислять.
И я решительно не понимаю такого поведения - люди его наставили на путь демократии, помогли с цветной революцией, помогали перестраивать страну, доведя её до развала экономики и дали толчок встать на путь войны, а потом приняли его родного, как беженца, помогли с социалкой и дали посильную и достойную работу. А он чем им отплатил!!??? Можно подумать, подобное "самопознание" делается в други целях... И по каким таким расценкам вычислили причинённый ущерб в €100тыс!? Эту скульптуру что, клон Микеланджело высекал, что ли?
Попахивает жутким бухгалтерско-налоговым 3.14здёжем и рекламой "искусства" естества.
Отломал кусочек - испортил всю скульптуру.
Насчитали как за целую, а цену определили "искусствоведы" по максималке.
PS Скульптор очень рад....
Правда с какого хрена 100т насчитали, не понятно...