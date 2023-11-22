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Беженец из Украины пристроился к полуобнажённой скульптуре во Франции и попал на €100 тысяч

Беженец из Украины пристроился к полуобнажённой скульптуре во Франции и попал на €100 тысяч

Автор:
22 ноября 2023 15:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   галерея   искусство   самопознание   скульптура   уборщик   украинец   штраф   
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Как отрабатывать штраф - не знает, трудится он уборщиком.

В парижскую галерею современного искусства привезли скульптуру под названием «Самопознание». Это женщина в коленно-локтевой позиции, снимающая свою откляченную пятую точку. Искусство не перестаёт удивлять.

И на этот «шедевр» обратил внимание уборщик галереи - украинец Валерий Таращук. Он дождался ночной смены, как следует принял на грудь и стал тереться о самую выступающую часть скульптуры. Ну и отломал часть от «Самопознания».

Похотливого нарушителя вычислили по камерам, задержали и выписали штраф на 100 тысяч евро. С его работой сделать это будет непросто.

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Метки: Видео   галерея   искусство   самопознание   скульптура   уборщик   украинец   штраф   
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22  комментария
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22k
сеньор Леонсио Час назад
На святое покусился!
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4k
poбт 4 минуты назад
дайка угадаю
объект всемирного наследия охраняемый юнеско?
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4k
5010_BIRD 9 минут назад
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20k
anpetrof 21 минуту назад
Тема не раскрыта! Видео где?
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Оголодал несчастный. Лучше проститутку с украины взял бы. Дешевле обошлось.
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155
Александра С 42 минуты назад
Не стоит путать Беженцев от беШенцев.
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400
Дима Новосельский 43 минуты назад
Радует, что опозорился не россиянин.
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20k
scorpick 51 минуту назад
И камеру показали, и чувака с замыленым лицом, и текст английский, и даже в конце евро ньюс.
Только само действие не показали. Блин, ну нельзя такие грубые фейки делать!
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390
danieldewitte Час назад
Вот нет бы как все приличные специалисты из Афганистана и Ближнего Востока, просто подрочить на манекен. Зачем так все усложнять?!
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8k
MPEG-8 Час назад
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10k
Борис Карабанов Час назад
Теперь стало понятным и выражение "приобщиться европейским демократическим ценностям.
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16k
GROMOZEKA Час назад
Скульптура, где баба фотографирует свой зад, называется «самопознание»
Уахахахахх!
Просвещенная гейропа
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33k
Юрий Час назад
Купил бы себе манекен. Дешево и потереться вволю можно...

Ссылка www.youtube.com
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6k
Babangdida Час назад
Наслаждайся текущим моментом...
Вот был бы у него "Момент", чтобы приклеить отвалившуюся часть, хрен бы его стали вычислять.
И я решительно не понимаю такого поведения - люди его наставили на путь демократии, помогли с цветной революцией, помогали перестраивать страну, доведя её до развала экономики и дали толчок встать на путь войны, а потом приняли его родного, как беженца, помогли с социалкой и дали посильную и достойную работу. А он чем им отплатил!!??? Можно подумать, подобное "самопознание" делается в други целях... И по каким таким расценкам вычислили причинённый ущерб в €100тыс!? Эту скульптуру что, клон Микеланджело высекал, что ли?
Попахивает жутким бухгалтерско-налоговым 3.14здёжем и рекламой "искусства" естества.
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84k
Доктор Джонс Час назад
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27k
Axel Час назад
Пусть теперь стоит в той же позе, на том же месте). А посетители будут ему денежки кидать или запихивать...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Вот они, настоящие европейские ценности! Сколько же эта гипсовая профурсетка целиком стОит, если кусочек отломить - 100000? Вот, это я понимаю - ценность!
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14k
gavrosh Час назад
Какое искусство, такие и поклонники.
Правда с какого хрена 100т насчитали, не понятно...
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August

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