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Сообщество Без кота и жизнь не та 1747 постов • 485 подписчиков подписаться
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Коты – ценители искусства

Коты – ценители искусства

Автор:
07 октября 2023 20:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   восприятие   забавно   искусство   картина   кот   красота   скульптура   созерцание   фото   
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Животные видят этот мир иначе. Но это не значит, что котики не воспринимают классическое или современное искусство.

Очень даже. И не исключено, что чувствуют его глубже по сравнению с людьми.

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Метки: Животное   восприятие   забавно   искусство   картина   кот   красота   скульптура   созерцание   фото   
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1  комментарий
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Павел 54 минуты назад
О, Питерские коты.
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