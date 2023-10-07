Коты – ценители искусства

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Животные видят этот мир иначе. Но это не значит, что котики не воспринимают классическое или современное искусство.
Очень даже. И не исключено, что чувствуют его глубже по сравнению с людьми.
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